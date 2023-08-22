Мигдаль і салати: що їсть Сінді Кроуфорд, щоб залишатися у формі

Супермодель має чудовий вигляд. І вона дотримується кількох простих правил харчування, які підійдуть усім.

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Сінді Кроуфорд увірвалася на модельну сцену в 1980-х і швидко зарекомендувала себе як одна з найпопулярніших моделей у світі.

Її поява у відеокліпі Джорджа Майкла "Freedom" стала легендарною, так само, як і поява в чуттєвій рекламі Pepsi на Суперкубку 1992 року.

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Кроуфорд назавжди залишиться в списку супермоделей, разом з Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон, Ліндою Євангелістою та іншими.

Сінді Кроуфорд

У 1990-ті роки на подіумі слава Сінді тільки зростала. Також вона підписала вигідні контракти з Pepsi і Revlon, що зробило її ще більш популярною. Сьогодні Кроуфорд веде більш спокійне життя в Малібу, штат Каліфорнія, разом зі своєю сім'єю, але 57-річна жінка, як і раніше, займається кількома бізнес-підприємствами, як-от її лінія для догляду за шкірою Meaningful Beauty і Cindy's Essentials, що є планом харчування з Urban Remedy.

Ресурс Eatthis проаналізував поради Сінді Кроуфорд разом з експертами з дієтичного харчування і з'ясував, наскільки вони корисні.

Сінді Кроуфорд дотримується низькоглікемічної дієти

Усі продукти Cindy's Essentials мають низький глікемічний індекс. Низькоглікемічна дієта — це план, заснований на тому, як продукти впливають на рівень цукру в крові.

"Низькоглікемічні продукти — це ті, які мають відносно невеликий вплив на рівень цукру в крові під час вживання", — каже нам дієтолог Сем Шлейгер.

"Вони перетравлюються і засвоюються організмом повільніше, що призводить до поступового і стійкого вивільнення глюкози в кровотік. Це повільне і стійке вивільнення допомагає підтримувати більш стабільний рівень цукру в крові порівняно з продуктами із високим глікемічним індексом, які спричиняють швидкі стрибки і падіння рівня цукру в крові", — говорить Сем. За його словами, приклади продуктів із низьким глікемічним індексом містять некрохмалисті овочі:

Броколі, шпинат, капуста, цвітна капуста, болгарський перець;

Бобові: сочевиця, нут, чорна квасоля, квасоля тощо;

Цільнозернові: овес, лобода, коричневий рис, ячмінь, цільнозерновий хліб тощо;

Горіхи та насіння: мигдаль, волоські горіхи, насіння чіа, лляне насіння тощо;

Фрукти: ягоди (чорниця, полуниця, малина), яблука, апельсини, груші тощо;

Нежирні білки: куряча грудка, індичка, риба, тофу, яйця тощо;

Молочні продукти: грецький йогурт, сир, молоко (бажано нежирне або несолодке).

Дотримуватися цього режиму просто: наприклад, замініть здобну булочку на скибочку хліба з різних злаків або пророщених горіхів і насіння з вершковим авокадо та ідеально приготованим яйцем.

Сінді перекушує хумусом і овочами

Це непоганий вибір для тих, хто не хоче перекушувати булочками чи шоколадками. Овочі багаті на клітковину, мінерали, вітаміни та інші поживні речовини. Крім того, в них мало калорій. Хумус роблять із нуту, який містить велику кількість білка. Разом хумус і овочі — чудова здорова закуска. Але переїдати все одно не варто.

Сінді п'є теплу воду з лимоном

Перш ніж мати двох дітей щось зробить, вона випиває склянку теплої води, в яку вичавлює половинку лимона.

Дієтолог Сем Федер зазначає, що лимон дуже багатий на вітамін С, який чудово підходить для зміцнення вашої імунної системи. Вживаючи воду з лимоном, ви отримуєте достатню кількість вітаміну С, зберігаючи водночас водний баланс. Але якщо у вас підвищена кислотність, то краще просто випити теплої води.

Сінді п'є протеїновий коктейль щоранку

Один зі способів, яким Кроуфорд починає свій вихідний день, — це протеїновий коктейль, і ще 2020 року вона поділилася своїм улюбленим рецептом.

Сінді Кроуфорд

"Білку потрібно багато часу, щоб ваше тіло його перетравило, що чудово підходить для того, щоб залишатися ситим протягом тривалого періоду часу. Приймаючи його на сніданок, ви можете контролювати споживання калорій, що чудово підходить для підтримки стрункості", — каже Федер.

Сінді вживає перевірену воду та їжу

Точніше, супермодель намагається уникати продуктів, які вона не знає звідки взялися. Це стосується і води, і їжі.

"Розуміння походження і складу вашої їжі допомагає переконатися, що ви споживаєте не тільки продукти, багаті поживними речовинами, а й продукти, отримані з дотриманням етичних норм. Знання того, звідки надходить ваша їжа, також може пролити світло на її свіжість, способи її обробки (пестициди, антибіотики) і вплив її виробництва на навколишнє середовище. Коли ви поінформовані, ви робите вибір, який корисніший як для вас, так і для планети", — каже тренер з харчування Пол Бейлі.

Сінді їсть мигдаль

Ще одна улюблена закуска супермоделі — це мигдаль. І якщо у вас немає алергії на горіхи, то це і справді непоганий вибір. Мигдаль багатий на клітковину, корисні жири та білок.

Нарешті, в мигдалі міститься пристойна кількість білка, що дуже корисно для підтримання м'язової маси і відчуття ситості.

Сінді їсть багато салатів

У плані харчування Сінді є кілька різних салатів, зокрема веселковий салат, салат з листя зеленого чаю і сезонний салат з руколи.

І це чудовий вибір для тих, хто стежить за харчуванням. Адже салати зі свіжих овочів низькокалорійні, водночас в них міститься безліч різних вітамінів, мінералів, корисних жирів і клітковини.

Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд відтворила свою зіркову рекламу Пепсі.