Кайя Гербер та Остін Батлер помічені на побаченні в Малібу (фото)

Зіркова пара продемонструвала стильні серпневі образи.

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21-річна американська модель Кайя Гербер та актор Остін Батлер помічені на побаченні в Малібу. Про це пише Daily Mail.

Донька Сінді Кроуфорд та зірка фільму "Елвіс" обіймалися на вулиці після відвідування приватної вечірки. Вони залишали захід разом із кількома друзями.

Зірка подіумів була в стильній спідниці міді з візерунком і зеленому кардигані в поєднанні з туфлями в тон. Також Кайя додала до образу пару чорних сонцезахисних окулярів у тонкій оправі.

Спадкоємиця супермоделі Сінді Кроуфорд і підприємця Ренді Гербера прямо уклала свої пасма.

Тим часом 32-річний Остін був у блакитній сорочці, джинсах і коричневих туфлях, коли він йшов рука об руку з коханою.

Кайя Гербер та Остін Батлер

У травні 2023 було підтверджено, що пара не заручена після того, як поширилися чутки про те, що Остін зробив пропозицію моделі.

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Юна модель і популярний актор зустрічаються з грудня 2021 року. І попри 10-річну різницю у віці, зіркові батьки Кайї дали їм схвалення.

Кайя Гербер та Остін Батлер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кайя Гербер та Остін Батлер вирушили на прогулянку з домашнім улюбленцем.

Також Фокус писав про паризьке побачення Кайї Гербер та Остіна Батлера в липні 2023.