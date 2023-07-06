Паризька романтика: Кайя Гербер та Остін Батлер на побаченні (фото)

Донька Сінді Кроуфорд та її коханий прибули до Франції на Тиждень моди.

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21-річна американська модель Кайя Гербер та актор Остін Батлер відправилися на побачення в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара, яка прибула до столиці Франції на Тиждень моди, виходила з місцевого ресторану, коли їх "зловили" папараці.

31-річний актор та зірка фільму про Елвіса Преслі був у темно-синій кепці, укороченому сірому бомбері, який він одягнув поверх білої сорочки з круглим вирізом, та коричневих штанах з поясом.

Тим часом донька моделі Сінді Кроуфорд вийшла на світ у довгій коричневій сукні. Кайя одягла довгий чорний тренч поверх своєї приталеної сукні та доповнила її довгим золотим намистом.

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Зірка подіумів та 31-річний Батлер зустрічаються з початку 2022 року. Вони вже кілька разів офіційно виходили на публіку як пара. Втім, подробицями свого роману знаменитості не поспішають ділитися.

Кайя Гербер та Остін Батлер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кайю Гербер та Остіна Батлера помітили на прогулянці з домашнім улюбленцем.

Також Фокус писав про вихід Кайї Гербер та Остіна Батлера на червону доріжку заходу Time.