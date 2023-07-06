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Стиль життя

Паризька романтика: Кайя Гербер та Остін Батлер на побаченні (фото)

Кайя Гербер та Остін Батлер, париж, паризький тиждень моди, донька сінді кроуфорд, модний образ
Фото: Getty Images | Кайя Гербер та Остін Батлер

Донька Сінді Кроуфорд та її коханий прибули до Франції на Тиждень моди.

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21-річна американська модель Кайя Гербер та актор Остін Батлер відправилися на побачення в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара, яка прибула до столиці Франції на Тиждень моди, виходила з місцевого ресторану, коли їх "зловили" папараці.

31-річний актор та зірка фільму про Елвіса Преслі був у темно-синій кепці, укороченому сірому бомбері, який він одягнув поверх білої сорочки з круглим вирізом, та коричневих штанах з поясом.

Тим часом донька моделі Сінді Кроуфорд вийшла на світ у довгій коричневій сукні. Кайя одягла довгий чорний тренч поверх своєї приталеної сукні та доповнила її довгим золотим намистом.

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Зірка подіумів та 31-річний Батлер зустрічаються з початку 2022 року. Вони вже кілька разів офіційно виходили на публіку як пара. Втім, подробицями свого роману знаменитості не поспішають ділитися.

Кайя Гербер та Остін Батлер Fullscreen
Кайя Гербер та Остін Батлер
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кайю Гербер та Остіна Батлера помітили на прогулянці з домашнім улюбленцем.

Також Фокус писав про вихід Кайї Гербер та Остіна Батлера на червону доріжку заходу Time.