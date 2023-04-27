Кайя Гербер та Остін Батлер відвідали "Time-100" (фото)
Коханий доньки Сінді Кроуфорд визнаний одним зі ста найвпливовіших людей планети 2023.
21-річна американська модель Кайя Гербер та актор Остін Батлер вийшли на червону доріжку. Про це пише Just Jared.
Зіркова пара відвідала гала-вечір Time100, що відбувся в Jazz at Lincoln Center у Нью-Йорку.
Донька Сінді Кроуфорд підтримала нещодавнього номінанта на "Оскар-2023" та свого коханого, який став лауреатом і цієї події.
Для виходу на публіку Кайя обрала довгу сіру сукню Khaite. Волосся юна зірка подіумів залишила розпущеним, а на обличчі зробила легкий макіяж. До вечірнього образу Гербер додала кілька лаконічних аксесуарів, серед яких білий браслет.
Тим часом Остін Батлер був одягнутий у класичний костюм з білою сорочкою та темною краваткою.
Зазначимо, що серед номінантів премії також були перша леді України Олена Зеленська та українська правозахисниця Олександра Матвійчук. Остання навіть відвідала захід у Нью-Йорку.
Кайя Гербер та Остін Батлер зустрічаються з кінця 2021 року. До цього юна модель тривалий час була у стосунках з актором Джейкобом Елорді.
Нагадаємо, гала-вечір Time-100 також відвідала Сальма Хаєк у компанії своєї 15-річної доньки Валентини.
Також Фокус писав про ідеальний образ для теплої весни 2023 від доньки Сінді Кроуфорд.