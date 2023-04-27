Сальма Хаєк вийшла на червону доріжку в компанії 15-річної доньки (фото)

Знаменитість визнана однією зі ста найвпливовіших людей планети 2023 року.

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56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк вийшла на червону доріжку в компанії своєї єдиної 15-річної доньки Валентини. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Фріда" відвідала гала-концерт "TIME 100", який відбувся в Jazz at Lincoln Center у Нью-Йорку.

Хаєк привернула увагу публіки, одягнувши особливо ефектне вбрання на щорічний зірковий захід. Вона була в розкішній блакитній шовковій сукні, вкритій чорним мереживом.

Сальма Хаєк

Спідниця зірки екрану також була прикрашена численними блискітками, які додавали їй шарму, коли вона позувала на червоній доріжці.

Виконавиця, номінована на премію "Оскар", додала до образу сріблястий клатч, який добре поєднувався з темними тонами її вбрання.

Її темне волосся залишалося розпущеними та спадало на плечі.

Як і багато інших відвідувачів події, Сальма Хаєк була названа "Time" однією зі 100 найвпливовіших людей 2023 року.

Сальма Хаєк Фото: Getty Images

Тим часом 15-річна донька Сальми Валентина обрала для виходу на червону доріжку total-black образ — розкішну довгу сукню з латексними рукавицями.

Сальма Хаєк з донькою Фото: Getty Images

Престижний захід також відвідали Кім Кардашʼян, Кайя Гербер з Остіном Батлером тощо.

Time 100

Нагадаємо, Сальма Хаєк показала себе без макіяжу.

Також Фокус писав про фото 56-річної Сальми Хаєк у жовтому бікіні.