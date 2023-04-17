56-річна Сальма Гаєк показала себе без макіяжу (фото)

Знаменитість відвідала африканську країну в пошуках натхнення.

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56-річна мексикано-американська акторка Сальма Гаєк показала, як виглядає без макіяжу. Знімками своєї нещодавньої подорожі зірка екрану поділилася в Instagram-акаунті.

Знаменитість показала, як відвідала Кенію в рамках фотосафарі.

"Я щойно повернулася з @isharakenya екологічного фотосафарі. Дуже рада сказати, що наш гід була @wildgirl_kenya (моя нова найкраща подруга). Яуа є першою жінкою Масаї, яку визнали "Кращим природним гідом року". Подорож була такою дивовижною, що, будь ласка, пробачте мене, але я буду ділитися з вами своїми фото протягом вихідних #grateful тож слідкуйте за тим, щоб царство тварин прийшло до вас через Instagram 🦁🐒🦒🐘🦛", — підписала карусель фото зірка фільму "Вічні".

Сальма Хаєк

Для африканської подорожі 56-річна акторка обрала білу футболку та курточку у стилі мілітарі. Волосся Сальма залишила розпущеним та відмовилася від макіяжу.

"Я благословляю дощі в Африці, знайду трохи часу, щоб зробити те, чого у нас ніколи не було", — підписала відеозвіт своєї подорожі знаменитість.

Сальма Гаєк

Нагадаємо, Сальма Гаєк показала, як наїдається після "Оскару-2023".

Також Фокус писав про елегантний образ Сальми Гаєк на одному з модних показів.