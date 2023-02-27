У чорній шубі та бордових туфлях: Сальма Хаєк на показі Bottega Veneta MFW

Знаменитість продемонструвала своє шикарне почуття стилю, з'явившись на фешн-шоу у суботу.

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56-річна американська актриса Сальма Хаєк з'явилася на показі Bottega Veneta MFW під час Тижня моди в Мілані. Про це пише Daily Mail.

Прибувши на шоу із чоловіком, генеральним директором Kering Франсуа-Анрі Піно, Хаєк була одягнена в total look від Bottega Veneta.

Для світського виходу зірка вибрала чорну шубу зі штучного хутра з поясом на талії та широким коміром, яку вона одягла поверх світло-коричневої сукні.

Доповнили ансамбль знаменитості два ефектні аксесуари Bottega, розроблені креативним директором Матьє Блазі: драпірована темно-червона шкіряна сумка через плече Foulard за 2500 доларів, а також хітові сережки-підвіски бренду за 1250 доларів.

[ + – ] Сальма Хаєк Фото: Getty Images

Щодо взуття, Хаєк буквально прикрасила свій аутфіт високими туфлями-човниками Bottega Veneta з осінньої колекції бренду 2022 року за 1750 доларів. Взуття відрізнялося верхи з глянсової вишнево-червоної шкіри з тисненням під крокодила. Туфлі мали вигнуті товсті підбори та платформу з ребристою гумовою підошвою.

Щоб підкреслити свої красиві риси обличчя, вона зробила вечірній макіяж з яскравою помадою.

Нагадаємо, нещодавно Сальма Хаєк відверто розповіла про день свого весілля.

Також Фокус писав, що Cальма Хаєк вийшла у світ з єдиною дочкою в компанії падчериці та чоловіка