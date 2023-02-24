Cальма Хаєк вийшла у світ з єдиною дочкою в компанії падчериці та чоловіка

Валентина — єдина дитина акторки.

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56-річна іспано-американська акторка та дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно Сальма Хаєк відвідала показ Gucci в межах Тижня моди в Мілані, з'явившись там у компанії чоловіка, його старшої 22-річної дочки Матильди та спільної доньки пари, 15-річної Валентини. Оскільки Франсуа Анрі є засновником компанії Kering, якій належить бренд Gucci, не дивно, що його сім'я підтримує модний будинок.

Наймолодша з чотирьох дітей Піно виглядала стильно у блакитній сорочці на ґудзиках у комплекті зі шкіряною спідницею оригінального крою. Свій образ дівчина доповнила парою туфель на платформі, дивакуватими шкарпетками по щиколотку від Gucci та масивним золотим намистом.

Фото: Getty

Її старша сестра була у чорній мінісукні з відкритими плечима в парі з високими чоботами до колін. Матильда — дочка Франсуа-Анрі від першої дружини Доротеї Лепер. Колишні також мають спільного сина Франсуа, якому зараз 25 років. Піно є і батьком 16-річного сина супермоделі Лінди Євангелісти, Огюстена.

Із Сальмою підприємець почав зустрічатися у 2006 році, а вже в 2009-му вони пов'язали себе узами шлюбу.

На показі подружжя виглядало не менш стильно, ніж його діти. Франсуа-Анрі був у чепурному костюмі, а Сальма виблискувала в синій сукні-міді з довгими рукавами і срібним принтом із паєтками. Вона підібрала до образу пару срібних туфель на підборах із відкритим носком, а також відповідний клатч.

Минулого року Валентина з'явилася на своїй першій обкладинці мексиканського видання Vogue, позуючи для фотосесії разом зі знаменитою матір'ю. Дівчина розповіла, що мріє стати акторкою і режисеркою, але також наголосила на важливості допомоги іншим, що вона і зробила, працюючи волонтеркою у безкоштовній їдальні.