Cальма Хайек вышла в свет с единственной дочерью в компании падчерицы и мужа

Валентина – единственный ребенок актрисы.

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56-летняя испано-американская актриса и жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино Сальма Хайек посетила показ Gucci в рамках Недели моды в Милане, появившись там в компании мужа, его старшей 22-летней дочери Матильды и совместной дочери пары, 15-летней Валентины. Поскольку Франсуа-Анри является основателем компании Kering, которой принадлежит бренд Gucci, неудивительно, что его семья поддерживает модный дом.

Самая младшая из четырех детей Пино выглядела стильно в голубой рубашке на пуговицах в комплекте с кожаной юбкой оригинального кроя. Свой образ девушка дополнила парой туфель на платформе, чудаковатыми носками по щиколотку от Gucci и массивным золотым ожерельем.

Фото: Getty

Ее старшая сестра была в черном мини-платье с открытыми плечами в паре с высокими сапогами до колен. Матильда – дочь Франсуа-Анри от его первой жены Доротеи Лепер. У бывших также есть общий сын Франсуа, которому сейчас 25 лет. Пино является и отцом 16-летнего сына супермодели Линды Евангелисты, Огюстена.

С Сальмой предприниматель начал встречаться в 2006 году, а уже в 2009-м они связали себя узами брака.

На показе супруги выглядели не менее стильно, чем их дети. Франсуа-Анри был в щеголеватом костюме, а Сальма блистала в синем платье-миди с длинными рукавами и серебряным принтом с пайетками. Она подобрала к наряду пару серебряных туфель на каблуках с открытым носком, а также соответствующий клатч.

В прошлом году Валентина появилась на своей первой обложке мексиканского издания Vogue, позируя для фотосессии вместе со знаменитой матерью. Девушка рассказала, что мечтает стать актрисой и режиссером, но также подчеркнула важность помощи другим, что она и сделала, работая волонтером в бесплатной столовой.