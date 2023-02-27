В черной шубе и бордовых туфлях: Сальма Хайек на показе Bottega Veneta MFW

Знаменитость продемонстрировала свое шикарное чувство стиля, появившись на фэшн-шоу в субботу.

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56-летняя американская актриса Сальма Хайек появилась на показе Bottega Veneta MFW во время Недели моды в Милане. Об этом пишет Daily Mail.

Прибыв на шоу с мужем, генеральным директором Kering Франсуа-Анри Пино, Хайек была одета в total look от Bottega Veneta.

Для светского выхода звезда выбрала черную шубу из искусственного меха с поясом на талии и широким воротником, которую она надела поверх светло-коричневого платья.

Дополнили ансамбль знаменитости два эффектных аксессуара Bottega, разработанных креативным директором Матье Блази: драпированная темно-красная кожаная сумка через плечо Foulard за 2500 долларов, а также хитовые серьги-подвески бренда за 1250 долларов.

[ + – ] Сальма Хайек Фото: Getty Images

Что касается обуви, Хайек буквально украсила свой аутфит высокими туфлями-лодочками Bottega Veneta из осенней коллекции бренда 2022 года за 1750 долларов. Обувь отличалась верхом из глянцевой вишнево-красной кожи с тиснением под крокодила. Туфли имели изогнутые толстые каблуки и платформу с ребристой резиновой подошвой.

Чтобы подчеркнуть свои красивые черты лица она сделала вечерний макияж с яркой губной помадой.

Напомним, недавно Сальма Хайек откровенно рассказала о дне своей свадьбы.

Также Фокус писал, что Cальма Хайек вышла в свет с единственной дочерью в компании падчерицы и мужа