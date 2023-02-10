Сальма Хайек откровенно рассказала о дне своей свадьбы

Звезда экрана боялась делать серьезный шаг в жизни.

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56-летняя американская актриса Сальма Хайек рассказала о дне своей свадьбы. Об этом пишет Hola.

Звезда экрана откровенно рассказывает об одном из самых важных дней в своей жизни с мужем Франсуа-Анри Пино. Жена французского миллиардера призналась, что в день свадьбы ее поддерживала семья, поскольку она волновалась, идя к алтарю.

Ранее Сальма отклонила два предложения Пино после трех лет отношений. И во время своего недавнего интервью Glamour актриса сказала, что прошла через "вмешательство", прежде чем наконец-то завязать себя узами брака на День Святого Валентина в 2009 году.

Знаменитость призналась, что не знала, сделает ли она это, но, в конце концов, именно члены ее семьи помогли ей добраться до здания суда.

"Они просто отвезли меня в суд. Мои родители, мой брат, все они сплотились против меня. У меня была фобия брака", — признается Хайек.

[ + – ] Сальма Хайек с мужем и дочерью Фото: Getty Images

Также звезда фильма "Вечные" призналась, что "нервничала", и добавила, что "сказала "да" браку", но не была уверена, действительно ли появится в тот день и сделает ли это.

Франсуа-Анри Пино тоже нервничал, и Сальма почувствовала облегчение, когда узнала, что у них был подобный опыт. В апреле того же года они сыграли вторую свадьбу со своими ближайшими друзьями и членами семьи.

Теперь у пары есть 15-летняя дочь Валентина и каждый год они отмечают две годовщины свадьбы.

Напомним, Сальма Хайек приглашала стриптизеров домой после съемок фильма.

Также Фокус писал о съемке и новом интервью Сальмы Хайек для известного глянца.