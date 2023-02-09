Сальма Хайек приглашала домой стриптизеров со съемок: "Мой муж не ревнивый"

Знаменитая актриса быстро нашла общий язык со своими коллегами-стриптизерами.

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Сальма Хайек Пино поделилась, что ее коллеги по фильму "Супер Майк: Последний танец" были "такими отличными парнями" и тусовались с ней во время съемок. Об этом пишет People.

Актриса играет Максандру Мендосу, богатую светскую львицу, которая после развода намеревается устроить раскрепощающее сценическое шоу в душном лондонском театре. После случайной встречи в Майами Максандра обращается к опытному Майку Лейну (Ченнинг Татум), и он собирает команду новаторских танцоров, чтобы устроить жаркое зрелище.

56-летняя актриса рассказала, что подружилась со своими коллегами, которые играют различных стриптизеров. В итоге ее супруг, французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино также стал общаться с актерским составом.

"Мой муж не ревнивый человек. Раньше я звонила ему все время [со съемочной площадки] и говорила: "Боже мой, мне так плохо", потому что у меня была предрасположенность к тому, какими будут парни-стриптизеры. Но они не такие. Они милые. Они такие замечательные парни. И [мой муж] говорит: "О Боже, ты становишься лучшими друзьями со стриптизершами, не так ли?" И я сказал: "Да!"

Затем, как уточнила Сальма, ее муж приходил на съемочную площадку.

"Там был один человек, который приходил и спрашивал у него совета по поводу бизнеса. Он говорил по-французски и знал все о Франсуа. Он говорит: "Я большой фанат". Он больше реагировал на Франсуа, чем на меня!"

Знаменитая актриса также рассказала о вечеринке у нее дома, когда съемки закончились.

"К концу фильма они все пришли ко мне в дом. Они все тусовались со мной. Потом Франсуа сказал: "Ты права, они очаровательны, они прекрасны".

Хайек Пино также поделилась впечатлениями от работы с 42-летним актером Ченнингом Татумом.

"Он похож на джентльмена с юга, и ему это небезразлично. Потому что он такой крутой, глупый и забавный. Он может быть таким. Или он также может быть очень умным, напористым и сосредоточенным", — подчеркнула звезда.

Напомним, Сальма Хайек рассказала GQ, что долгое время не снималась в комедиях, потому что ее считали для них слишком сексуальной.