Сальма Хаєк запрошувала додому стриптизерів зі зйомок: "Мій чоловік не ревнивий"

Знаменита акторка швидко порозумілася зі своїми колегами-стриптизерами.

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Сальма Хаєк Піно поділилася, що її колеги з фільму "Супер Майк: Останній танець" були "такими відмінними хлопцями" й тусувалися з нею під час зйомок. Про це пише People.

Акторка грає Максандру Мендосу, багату світську левицю, яка після розлучення має намір влаштувати розкуте сценічне шоу в задушливому лондонському театрі. Після випадкової зустрічі в Маямі Максандра звертається до досвідченого Майка Лейна (Ченнінг Татум), і він збирає команду новаторських танцюристів, щоб влаштувати гаряче видовище.

56-річна акторка розповіла, що потоваришувала зі своїми колегами, які грають різних стриптизерів. У результаті її чоловік, французький бізнесмен Франсуа-Анрі Піно, також став спілкуватися з акторським складом.

"Мій чоловік не ревнива людина. Раніше я дзвонила йому весь час [зі знімального майданчика] та говорила: "Боже мій, мені так погано", — тому що в мене було упередження до того, якими будуть хлопці-стриптизери. Але вони не такі. Вони милі. Вони такі чудові хлопці. І [мій чоловік] каже: "О Боже, ти стаєш найкращою подружкою для стриптизерів, чи не так?" І я сказала: "Так!"

Потім, як уточнила Сальма, її чоловік приходив на знімальний майданчик.

"Там була одна людина, яка приходила та питала в нього поради щодо бізнесу. Він говорив французькою та знав усе про Франсуа. Він каже: "Я великий фанат". Він більше реагував на Франсуа, ніж на мене!"

Знаменита акторка також розповіла про вечірку в неї вдома, коли зйомки закінчилися.

"До кінця фільму вони всі прийшли до мене в будинок. Вони всі тусувалися зі мною. Потім Франсуа сказав: "Ти маєш рацію, вони чарівні, вони прекрасні".

Хаєк Піно також поділилася враженнями від роботи з 42-річним актором Ченнінгом Татумом.

"Він схожий на джентльмена з півдня, і йому це небайдуже. Тому що він такий крутий, дурний і кумедний. Він може бути таким. Або він також може бути дуже розумним, наполегливим і зосередженим", — наголосила зірка.

Нагадаємо, Сальма Хаєк розповіла GQ, що довгий час не знімалася в комедіях, бо її вважали для них надто сексуальною.