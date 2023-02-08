Сальма Хаєк знялася у чуттєвій фотосесії і дала відверте інтерв'ю

56-річна акторка розповіла GQ, що довгий час не знімалася у комедіях, бо її вважали для них надто сексуальною.

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56-річна Сальма Хаєк, одна з найуспішніших акторок Голлівуду та дружина одного з найбагатших людей світу, стала головною героїнею нового номеру GQ. Вона приміряла для стильної фотосесії речі брендів Bottega Veneta та Vivienne Westwood, а також дала відверте інтерв'ю.

Дружина Франсуа-Анрі Піно, голови правління та генерального директора Kering зізналася, що почала отримувати ролі в комедійних фільмах лише після 40 років. До цього її вважали надто сексуальною і давали лише ролі спокусниць.

[ + – ] Сальма Хаєк для GQ

Ця проблема сягає того часу, коли вона приїхала до Америки. На той момент Хаєк вже була зіркою у рідній Мексиці. А зіркою в США вона стала після ролі у фільмі 1996 року "Від заходу сонця до світанку", в якому вона знялася з Джорджем Клуні, Харві Кейтелем і Квентіном Тарантіно. Персонаж Хаєк, вампірша Сантаніко Пандемоніум, став культовим, як і пісня, під яку вона виконувала свій чуттєвий танець.

Але Сальма до тремтіння боїться змій. А тому, щоб станцювати з пітоном, їй довелося увійти в стан, схожий на транс, щоб виконати цю гіпнотичну виставу. Оточена професійними стриптизерками, вона гадки не мала, що робить.

[ + – ] Танець Сальмі Хаєк у фільмі "Від заходу сонця до світанку"

"Вони просто кинули мене на сцену зі змією, включили музику і сказали: "Гей, танцюй!", — згадує вона. Сальма запитала у режисера Роберта Родрігеса, чи є хореографія, але він не хотів, щоб це виглядало постановочно".

Натомість, її відправили до стриптиз-клубу для проведення власного дослідження.

"Я почувала себе невпевнено і просто хотіла з цим покінчити. Дивно, що люди досі пам'ятають цей епізод", — сміється Сальма.

Але після "Від заходу сонця до світанку" їй знову пропонували ролі фатальних спокусниць.

"Я довгий час була типовим персонажем. Все своє життя я хотіла зніматися в комедіях, але люди не давали мені комедії. Я не могла отримати роль, доки не зустріла Адама Сендлера, який зняв мене в комедії ("Дорослі" 2010 року), але Мені було вже за сорок! Вони казали: "Ти сексуальна, тому тобі не можна мати почуття гумору".

Але прорив стався 2002 року, коли вона зіграла Фріду Кало у фільмі "Фріда". Незрозуміла мексиканська художниця, Кало зачарувала Хаєк з підліткового віку. Як продюсер фільму Хаєк зіграла вирішальну роль у його розробці, зв'язавшись безпосередньо з родиною Кало, забезпечивши права на картини і навіть запросивши на борт оскароносного Харві Вайнштейна для співпродюсування.

Через 15 років Сальма Хаєк розповіла New York Times, що Вайнштейн емоційно мучив і сексуально домагався її під час створення фільму.

Він вимагав від неї масажу, орального сексу і лютував, коли вона відмовляла. Незважаючи на численні спроби Вайнштейна на заваді виходу фільму, прем'єра відбулася, а Сальма отримала номінацію на "Оскар".

Однак ролі їй пропонували ті самі, що експлуатують її сексуальність.

[ + – ] Сальма Хаєк на обкладинці GQ

Одним з тих, хто дійсно побачив талант Хаєк, був Майк Вайт, творець "Білого лотоса", в якому він також визнав високий потенціал вічно недооціненої Дженніфер Кулідж.

Уайт написав свою болісну соціальну сатиру 2017 року "Беатріс за вечерею", спеціально для Сальми. А цього тижня виходить у великий прокат фільм режисера Стівена Содерберга "Супер Майк: останній танець", де Сальма Хайєк знімається разом із Ченнінгом Татумом.

"Цей фільм не тільки про зрілу жінку, яка закохалася в молодшого хлопця, але й про жінку середніх років, у якої великий потенціал і якій набридло, що її все життя принижують", — анонсує Хаєк майбутню новинку. А потім, розмірковуючи про те, що знову опинилася у фільмі, де всі роздягаються, жартує: "Це повне коло, тепер нарешті хтось роздягнеться і для мене".

Нагадаємо, нещодавно Сальма Хаєк опублікувала кумедне відео з єнотом, який прийшов до неї на заднє подвір'я.