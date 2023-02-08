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Стиль жизни

Сальма Хайек снялась в чувственной фотосессии и дала откровенное интервью

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Фото: British GQ | Сальма Хайек

56-летняя актриса рассказала GQ, что долгое время не снималась в комедиях, потому что ее считали для них слишком сексуальной.

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56-летняя Сальма Хайек, одна из самых успешных актрис Голливуда и жена одного из самых богатых людей мира, стала главной героиней нового номера GQ. Она примерила для стильной фотосессии вещи брендов Bottega Veneta и Vivienne Westwood, а также дала откровенное интервью.

Супруга Франсуа-Анри Пино, главы правления и генерального директора Kering призналась, что стала получать роли в комедийных фильмах только после 40 лет. До этого ее считали слишком сексуальной и давали только роли соблазнительниц.

Сальма Хайек для GQ

Эта проблема восходит к тому времени, когда она приехала в Америку. На тот момент Хайек уже была звездой в родной Мексике. А звездой в США она стала после роли в фильме 1996 года "От заката до рассвета", в котором она снялась с Джорджем Клуни, Харви Кейтелем и Квентином Тарантино. Персонаж Хайек, вампирша Сантанико Пандемониум, стал культовым, как и песня, под которую она исполняла свой чувственный танец.

Но Сальма до дрожи боится змей. А потому, чтобы станцевать с питоном, ей пришлось войти в состояние, похожее на транс, чтобы выполнить это гипнотическое представление. Окруженная профессиональными стриптизершами, она понятия не имела, что делает.

Танец Сальмі Хайек в фильме "От заката до рассвета"

"Они просто бросили меня на сцену со змеей, включили музыку и сказали: "Эй, танцуй!", — вспоминает она. Сальма спросила у режиссера Роберта Родригеса, есть ли хореография, но он не хотел, чтобы это выглядело постановочно.

Вместо этого, ее отправили в стриптиз-клуб для проведения собственного исследования.

"Я чувствовала себя неуверенно и просто хотела с этим покончить. Удивительно, что люди до сих пор помнят этот эпизод", — смеется Сальма.

Но после "От заката до рассвета" ей снова предлагали роли роковых соблазнительниц.

"Я долгое время была типичным персонажем. Всю свою жизнь я хотела сниматься в комедиях, но люди не давали мне комедии. Я не могла получить роль, пока не встретила Адама Сэндлера, который снял меня в комедии ("Взрослые" 2010 года), но мне было уже за сорок! Они говорили: "Ты сексуальна, поэтому тебе нельзя иметь чувство юмора". Вам не только не разрешалось быть умным, но вам не разрешалось быть смешным в 90-х", — мрачно шутит актриса.

Но прорыв произошел в 2002 году, когда она сыграла Фриду Кало в фильме "Фрида". Непонятая мексиканская художница, Кало очаровала Хайек с подросткового возраста. В качестве продюсера фильма Хайек сыграла решающую роль в его разработке, связавшись напрямую с семьей Кало, обеспечив права на картины и даже пригласив на борт оскароносного Харви Вайнштейна для сопродюсирования.

Спустя 15 лет Сальма Хайек рассказала New York Times, что Вайнштейн эмоционально мучил и сексуально домогался ее во время создания фильма.

Он требовал от нее массажа, орального секса и впадал в ярость, когда она отказывала. Несмотря на многочисленные попытки Вайнштейна помешать выходу фильма, премьера состоялась, а Сальма получила номинацию на "Оскар".

Однако роли ей предлагали все те же, эксплуатирующие ее сексуальность.

Сальма Хайек на обложке GQ

Одним из тех, кто действительно увидел талант Хайек, был Майк Уайт, создатель "Белого лотоса", в котором он также признал высокий потенциал вечно недооцененной Дженнифер Кулидж.

Уайт написал свою мучительную социальную сатиру 2017 года "Беатрис за ужином", специально для Сальмы. А на этой неделе выходит в большой прокат фильм режиссера Стивена Содерберга "Супер Майк: последний танец", где Сальма Хайек снимается вместе с Ченнингом Татумом.

"Этот фильм не только о зрелой женщине, влюбившейся в парня помоложе, но и о женщине средних лет, у которой большой потенциал и которой надоело, что ее всю жизнь унижают", – анонсирует Хайек будущую новинку. А потом, рассуждая о том, что снова оказалась в фильме, где все раздеваются, шутит: "Это полный круг, теперь наконец кто-нибудь разденется и для меня".

Напомним, недавно Сальма Хайек опубликовала забавное видео с енотом, который пришел к ней на задний двор.