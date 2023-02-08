Сальма Хайек снялась в чувственной фотосессии и дала откровенное интервью

56-летняя актриса рассказала GQ, что долгое время не снималась в комедиях, потому что ее считали для них слишком сексуальной.

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56-летняя Сальма Хайек, одна из самых успешных актрис Голливуда и жена одного из самых богатых людей мира, стала главной героиней нового номера GQ. Она примерила для стильной фотосессии вещи брендов Bottega Veneta и Vivienne Westwood, а также дала откровенное интервью.

Супруга Франсуа-Анри Пино, главы правления и генерального директора Kering призналась, что стала получать роли в комедийных фильмах только после 40 лет. До этого ее считали слишком сексуальной и давали только роли соблазнительниц.

[ + – ] Сальма Хайек для GQ

Эта проблема восходит к тому времени, когда она приехала в Америку. На тот момент Хайек уже была звездой в родной Мексике. А звездой в США она стала после роли в фильме 1996 года "От заката до рассвета", в котором она снялась с Джорджем Клуни, Харви Кейтелем и Квентином Тарантино. Персонаж Хайек, вампирша Сантанико Пандемониум, стал культовым, как и песня, под которую она исполняла свой чувственный танец.

Но Сальма до дрожи боится змей. А потому, чтобы станцевать с питоном, ей пришлось войти в состояние, похожее на транс, чтобы выполнить это гипнотическое представление. Окруженная профессиональными стриптизершами, она понятия не имела, что делает.

[ + – ] Танец Сальмі Хайек в фильме "От заката до рассвета"

"Они просто бросили меня на сцену со змеей, включили музыку и сказали: "Эй, танцуй!", — вспоминает она. Сальма спросила у режиссера Роберта Родригеса, есть ли хореография, но он не хотел, чтобы это выглядело постановочно.

Вместо этого, ее отправили в стриптиз-клуб для проведения собственного исследования.

"Я чувствовала себя неуверенно и просто хотела с этим покончить. Удивительно, что люди до сих пор помнят этот эпизод", — смеется Сальма.

Но после "От заката до рассвета" ей снова предлагали роли роковых соблазнительниц.

"Я долгое время была типичным персонажем. Всю свою жизнь я хотела сниматься в комедиях, но люди не давали мне комедии. Я не могла получить роль, пока не встретила Адама Сэндлера, который снял меня в комедии ("Взрослые" 2010 года), но мне было уже за сорок! Они говорили: "Ты сексуальна, поэтому тебе нельзя иметь чувство юмора". Вам не только не разрешалось быть умным, но вам не разрешалось быть смешным в 90-х", — мрачно шутит актриса.

Но прорыв произошел в 2002 году, когда она сыграла Фриду Кало в фильме "Фрида". Непонятая мексиканская художница, Кало очаровала Хайек с подросткового возраста. В качестве продюсера фильма Хайек сыграла решающую роль в его разработке, связавшись напрямую с семьей Кало, обеспечив права на картины и даже пригласив на борт оскароносного Харви Вайнштейна для сопродюсирования.

Спустя 15 лет Сальма Хайек рассказала New York Times, что Вайнштейн эмоционально мучил и сексуально домогался ее во время создания фильма.

Он требовал от нее массажа, орального секса и впадал в ярость, когда она отказывала. Несмотря на многочисленные попытки Вайнштейна помешать выходу фильма, премьера состоялась, а Сальма получила номинацию на "Оскар".

Однако роли ей предлагали все те же, эксплуатирующие ее сексуальность.

[ + – ] Сальма Хайек на обложке GQ

Одним из тех, кто действительно увидел талант Хайек, был Майк Уайт, создатель "Белого лотоса", в котором он также признал высокий потенциал вечно недооцененной Дженнифер Кулидж.

Уайт написал свою мучительную социальную сатиру 2017 года "Беатрис за ужином", специально для Сальмы. А на этой неделе выходит в большой прокат фильм режиссера Стивена Содерберга "Супер Майк: последний танец", где Сальма Хайек снимается вместе с Ченнингом Татумом.

"Этот фильм не только о зрелой женщине, влюбившейся в парня помоложе, но и о женщине средних лет, у которой большой потенциал и которой надоело, что ее всю жизнь унижают", – анонсирует Хайек будущую новинку. А потом, рассуждая о том, что снова оказалась в фильме, где все раздеваются, шутит: "Это полный круг, теперь наконец кто-нибудь разденется и для меня".

Напомним, недавно Сальма Хайек опубликовала забавное видео с енотом, который пришел к ней на задний двор.