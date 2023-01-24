Милое видео. Сальма Хайек показала свою неожиданную встречу с енотом

Актриса была на дне рождения приятеля, когда к ним неожиданно присоединился енот, которого они угостили пиццей.

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Сальма Хайек опубликовала милое видео своей встречи с енотом. Актриса накормила его пиццей. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса, которая недавно блистала на "Золотом глобусе", поделилась чудесным видео своей неожиданной встречи с диким енотом.

Она как раз была на дне рождения друга, когда к ним на задний двор пришел дикий енот. Впрочем, эти животные легко идут на контакт и редко бывают агрессивными. Так что Сальма Хайек вручила ему кусочек пиццы и сняла милое видео.

[ + – ] Сальма Хайек опубликовала милое видео встречи с енотом

"Ладно, енот-амиго! Я слышу его. Вот, детка! Ну вот! Ну вот! Возьми свою пиццу!", — говорит актриса на видео. А потом задумчиво предполагает, что он, вероятно, больше любит курицу.

Она попросила принести кого-то из друзей кусочек, чему енот был явно очень рад.

"Вы снимали это!?", — спросила удивленная Сальма после того, как енот помчался обратно к другой стороне забора.

Напомним, сейчас у Сальмы Хайек перерыв в съемках. Скоро на экраны выйдет фильм "Последний танец Супер Майка", в котором она сыграла роль вместе с Ченнингом Татумом.

Премьера состоится уже 10 февраля.

Известно, что Хайек, которая заменила Тэнди Ньютон в сиквеле, играет богатую светскую львицу, которая узнает, что Майк на самом деле не бармен, поскольку он показывает ей свои особые навыки в танце.

"Я играю сильную женщину. Знаешь, каким был мой день, когда я собиралась на работу? Я просто сидела и смотрела, как 12 мужчин танцуют полуголыми. И я ими командую", — описывала актриса свою роль в недавнем интервью.

Ранее она рассказывала, как проходил процесс съемок, а особенно съемки стриптиза.