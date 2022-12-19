"Мне было сложно физически": Сальма Хайек рассказала о съемках сцены стриптиза с Ченнингом Татумом

Знаменитость рассказала, что хореография для одной из их самых страстных сцен была достаточно сложной.

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В интервью Entertainment Tonight 56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек рассказала о съемках сцены откровенного танца с Ченнингом Татумом, которую можно увидеть в недавно опубликованном трейлере.

"Это очень сложно физически. Боже мой. Вы просто подождите, чтобы увидеть. Это просто сложно", — отметила Сальма.

В третьей части франшизы "Супер Майк" Майк Лейн оказывается барменом во Флориде, когда знакомится с богатой светской львицей, которую играет Хайек. Затем ее персонаж везет Майка в Лондон с заманчивым деловым предложением возглавить танцевальное шоу. В фильме Татум повторяет свою роль стриптизера.

Фото: скриншот Youtube

Знаменитая актриса также рассказала, каково было играть свою роль.

"Я играю сильную женщину, — сказала звезда фильма "Бандитки". "Знаете, каким был мой день, когда я шла в офис? Я просто сидела и смотрела, как 12 полуголых мужчин танцуют и делают пируэты. И я должна командовать ими".

Фото: скриншот Youtube

Ожидается, что премьера "Супер Майк: Последний танец" состоится 10 февраля 2023 года.

Напомним, Сальма Хайек произвела фурор на красной дорожке. Она посетила премьеру мультфильма "Кот в сапогах: Последнее желание" и появилась в сказочном образе.