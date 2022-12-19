"Мені було складно фізично": Сальма Хаєк розповіла про зйомки сцени стриптизу з Ченнінгом Татумом

Знаменитість розповіла, що хореографія для однієї з найпристрасніших сцен була досить складною.

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В інтерв'ю Entertainment Tonight 56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк розповіла про зйомки сцени відвертого танцю з Ченнінгом Татумом, яку можна побачити в нещодавно опублікованому трейлері.

"Це дуже складно фізично. Боже мій. Ви просто зачекайте, щоб побачити. Це просто складно", — зазначила Сальма.

У третій частині франшизи "Супер Майк" Майк Лейн виявляється барменом у Флориді, коли знайомиться з багатою світською левицею, яку грає Хайк. Потім її персонаж везе Майка в Лондон із привабливою діловою пропозицією очолити танцювальне шоу. У фільмі Татум повторює свою роль стриптизера.

Фото: скриншот Youtube

Знаменита акторка також розповіла, як було грати свою роль.

"Я граю сильну жінку, — сказала зірка фільму "Бандитки". — Знаєте, яким був мій день, коли я йшла в офіс? Я просто сиділа й дивилася, як 12 напівголих чоловіків танцюють і роблять піруети. І я маю командувати ними".

Фото: скриншот Youtube

Очікується, що прем'єра "Супер Майк: Останній танець" відбудеться 10 лютого 2023 року.

Нагадаємо, Сальма Хаєк викликала фурор на червоній доріжці. Вона відвідала прем'єру мультфільму "Кіт у чоботях: Останнє бажання" та з'явилася в казковому образі.