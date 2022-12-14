Сальма Хаєк в образі Попелюшки з'явилася на прем'єрі "Кота в чоботях"

У новому мультфільмі із франшизи "Шрека" Сальма озвучила кішечку, на ім'я Кіса Мягколапка.

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Сальма Хаєк зробила фурор на червоній доріжці. Вона відвідала прем'єру мультфільму "Кіт у чоботях: Останнє бажання" і з'явилася у казковому образі. Про це пише Daily Mail.

У мультфільмі з франшизи "Шрека", який розповість про пригоди Кота в чоботях, Сальма Хаєк озвучила кохану головного героя, на ім'я Кіса Мягколапка. Головного героя, як і у попередніх мультиках, озвучив Антоніо Бандерас.

56-річна Сальма Хаєк виглядала царствено, одягнувши блакитну сукню Попелюшки на червону доріжку. 62-річний Антоніо Бандерас виглядав не менш шикарно у темно-синій шкіряній мотоциклетній куртці.

[ + – ] Антоніо Бандерас та Сальма Хаєк озвучили у мульфільмі головні ролі

Для прем'єри вона обрала сукню з прозорим корсетним ліфом, посипаним камінням, глибоким вирізом та прозорими рукавами.

Як тільки ми думаємо, що Сальма вже показала всі найшикарніші вбрання для урочистих виходів, вона з'являється ще в одному. Допомагає їй у цьому зірковий стиліст Ребекка Корбін-Мюррей.

[ + – ] Сальма Хаєк у сукні Попелюшки на прем'єрі "Кота в чоботях" Фото: Getty Images

Сукня Попелюшки виявилася від дому моди Alexander McQueen, який, серед інших, дуже любить Кейт Міддлтон.

Прем'єра нового мультфільму про пригоди Кота у чоботях відбудеться 21 грудня.

За сюжетом, Кіт у чоботях, витрачавши вісім із дев'яти котячих життів, має знайти міфічне останнє бажання, щоб відновити життя. Але зробити це буде нелегко, бо на нього полюють Золотоволоса із трьома ведмедями — її озвучила Флоренс П'ю, і Великий Злий Вовк — його озвучив зірка серіалу "Наркос" Вагнер Моура.

[ + – ] Трейлер мультфільму "Кіт у чоботях"

Про сиквел вперше оголосили у березні 2021 року, а DreamWorks та Universal спочатку встановили дату виходу 23 вересня 2022 року.

Раніше Сальма відвідала захід видання GQ, де вручали нагороду "Чоловік року". На червону доріжку знаменитість вийшла в приголомшливому червоному платті вишневого відтінку, створеного брендом Vivienne Westwood для колекції Made-to-Order.