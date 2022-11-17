Сальма Хаєк відвідала захід GQ у ефектній червоній сукні (фото)

Усі погляди на червоній доріжці були без винятку прикуті лише до неї.

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Ефектна 56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк відвідала захід видання GQ, де вручали нагороду "Чоловік року". Про це пише DailyMail.

На червону доріжку знаменитість вийшла в приголомшливій червоній сукні вишневого відтінку, створеній брендом Vivienne Westwood для колекції Made-to-Order.

[ + – ] Сальма Хаєк Фото: Getty Images

Наряд був виконаний із атласного крепу, мав спущену лінію плеча, глибоке декольте, прикрашене драпіруванням і милим невеликим бантом. Також у сукні була корсетна основа та драпірування на стегнах, що підкреслювало шикарну фігуру акторки.

Свій аутфіт Сальма доповнила зачіскою з легкими хвилями, чорним манікюром, насиченим макіяжем очей, а також розкішними сережками у вигляді пелюсток зеленого та червоного відтінку.

Відомо, що цієї зими за участю акторки вийде фільм "Супер Майк: Останній танець", де вона зіграє разом із Ченнінгом Татумом. У цій танцювальній стрічці Сальма грає гламурну та багату світську левицю, яка відроджує любов головного героя до танців.

Нагадаємо, дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно Сальма Хаєк пустила своїх майже 22 млн підписників у Instagram у святу святих — сімейний будинок. Відеотур по розкішному маєтку в Лондоні, прикрашеному декораціями до Геловіну, вона опублікувала на сторінці в соцмережі.