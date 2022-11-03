Сальма Хаєк показала інтер'єр свого розкішного маєтку з привидами (відео)

Акторка живе з чоловіком і донькою в старовинному лондонському будинку.

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56-річна мексикано-американська акторка, кінорежисерка та продюсерка, а також дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно Сальма Хаєк пустила своїх майже 22 млн підписників у Instagram у свята святих — сімейний будинок. Відеотур розкішним маєтком у Лондоні, прикрашеним декораціями до Геловіну, вона опублікувала на сторінці в соцмережі.

У відео тривалістю майже дві хвилини голлівудська зірка показала найпотаємніші куточки свого житла, які мають просто жахливий вигляд.

Акторка зізнається, що не дуже любить святкувати Геловін, але зробила все, щоб порадувати свою дочку Валентину, яка обожнює це свято.

"У мене не було ні часу вбратися, ні сил піти на вечірку, але оскільки Валентина любить Геловін, я завжди прикрашаю будинок. Побачимося через пару днів, щоб показати вам мій вівтар мерців", — ідеться в підписі до відео.

Екскурсію будинком, який подружжя знімає вже кілька років, Сальма проводила, одягнувши капелюх відьми й тримаючи в руках мобільний телефон.

Серед декорацій можна побачити летючі мітли, гарбузи, страшного дворецького, цвинтар, людські та собачі скелети, свічки, павутиння, павуків та інші супутні елементи свята.

Щодо загального інтер'єру будинку, то він виконаний у світлих пастельних тонах. Розкішні сходи з дерев'яними поручнями ведуть на другий поверх, де також видно світлі м'які меблі й дерево. Простір не перевантажений зайвими деталями та має розкішний і водночас не зухвалий вигляд.

До речі, в кадр потрапив і домашній вихованець родини Піно.

Уже невдовзі на сторінці акторки з'явилося й обіцяне фото її домашнього вівтаря. На ньому можна побачити не лише декорації, а й фотографії покійних родичів знаменитості. Сама актриса сидить поряд на підлозі.

"Тут я ділюся своїм вівтарем на честь Дня мертвих 2022", — підписала вона знімок.

День мертвих — це свято, присвячене пам'яті померлих, що проходить щороку 1 та 2 листопада в Мексиці, Гватемалі, Нікарагуа, Гондурасі, Сальвадорі. За повір'ям, у ці дні душі померлих родичів відвідують рідну домівку. Приходять лише ті, чиї фотографії є на вівтарі.

[ + – ] Сальма Хаєк і її вівтар до Дня мертвих Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Раніше в ЗМІ писали про те, що в лондонському маєтку Сальми живуть привиди, про які знають усі: від самої акторки та її сім'ї, закінчуючи прислугою та друзями.

Нагадаємо, Сальма Хаєк розповіла, що допомагає їй тримати себе в чудовій формі, а також назвала найкращого режисера.