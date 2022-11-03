Сальма Хайек показала интерьер своего роскошного особняка с привидениями (видео)

Актриса живет с мужем и дочерью в старинном лондонском доме.

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56-летняя мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер, а также жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино Сальма Хайек пустила своих почти 22 млн подписчиков в Instagram в святая святых: семейный дом. Видеотур по роскошному особняку в Лондоне, украшенному декорациями к Хэллоуину, она опубликовала на странице в соцсети.

В видео продолжительностью почти две минуты голливудская звезда показала самые сокровенные уголки своего жилища, которые выглядят просто устрашающе.

Актриса признается, что не очень любит праздновать Хэллоуин, но сделала все, чтобы порадовать свою дочь Валентину, которая обожает этот праздник.

"У меня не было ни времени нарядиться, ни сил пойти на вечеринку, но так как Валентина любит Хэллоуин, я всегда украшаю дом. Увидимся через пару дней, чтобы показать вам мой алтарь мертвецов", – говорится в подписи к видео.

Экскурсию по дому, который супруги снимают уже несколько лет, Сальма проводила, надев шляпу ведьмы и держа в руках мобильный телефон.

Среди декораций можно увидеть летающие метлы, тыквы, страшного дворецкого, кладбище, человеческие и собачьи скелеты, свечи, паутину, пауков и другие сопутствующие элементы праздника.

Что касается общего интерьера дома, то он выполнен в светлых пастельных тонах. Роскошная лестница с деревянными перилами ведет на второй этаж, где также видна светлая мягкая мебель и дерево. Пространство не перегружено лишними деталями и выглядит роскошно и в то же время не вызывающе.

Кстати, в кадр попал и домашний питомец семьи Пино.

Уже вскоре на странице актрисы появилось и обещанное фото ее домашнего алтаря. На нем можно увидеть не только декорации, но и фотографии покойных родственников знаменитости. Сама актриса сидит рядом на полу.

"Здесь я делюсь своим алтарем в честь Дня мертвых 2022", – подписала она снимок.

День мертвых – это праздник, посвященный памяти умерших, проходящий ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Приходят только те, чьи фотографии есть на алтаре.

[ + – ] Сальма Хайек и ее альтарь ко Дню мертвых Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Ранее в СМИ писали о том, что в лондонском особняке Сальмы живут привидения, о которых знают все: от самой актрисы и ее семьи, заканчивая прислугой и друзьями.

Напомним, Сальма Хайек рассказала, что помогает ей держать себя в отличной форме, а также назвала лучшего режиссера.