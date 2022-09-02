55-летняя Сальма Хайек рассказала, что помогает ей держать форму

Актриса призналась, что очень не любит ограничивать себя ни в чем, а дисциплина – не ее конек.

55-летняя голливудская актриса Сальма Хайек остается в прекрасной форме, хотя сама ранее признавалась, что склонна к полноте. Для того, чтобы поддерживать привычные размеры, она прикладывает соответствующие усилия, хотя и не любит ограничения, пишет Womens Health.

По словам Сальмы, у нее далеко не всегда есть время уделить достаточно времени физическим тренировкам из-за напряженного графика, ведь съемки могут занимать до 20 часов подряд. Полноценные занятия в спортзале она может позволить себе в среднем раз в неделю. Поэтому актриса научилась пассивно тренировать свое тело.

"Я работаю с женщиной в Лондоне, которая научила меня держать свое тело таким образом, чтобы мышцы работали весь день. Значит, даже когда вы чистите зубы, вы работаете с мышцами. Это восстановительная йога. Она научила меня тонизировать мышцы, не сжимая их. Вы расслабляете их и сосредотачиваетесь на тех частях, которые нужно использовать, но никогда не напрягаетесь. Если вы осознаете свое тело, вы будете удивлены эффектом, который он может иметь… Например, когда я чищу зубы, то держу спину прямо, а локоть – на уровне плеча: так тренируются осанка и бицепс. Или, например, поднимаюсь по лестнице спиной вперед для улучшения координации".

Во время занятий на беговой дорожке Хайек старается усложнить обычный бег и добавляет к нему элементы танца. Актриса подчеркивает, что не любит рутинные упражнения, но танец ее раскрепощает, а также хорошо сказывается на фигуре.

Поддерживать фигуру Сальме помогают и ежедневные прогулки с собаками, которых у нее восемь. Она считает выгул животных одним из своих любимых видов упражнений. Однажды Сальма написала в Instagram: "Это моя версия упражнений, а это мои тренеры #dogs… Это мои тренеры!", добавив фото с питомцами.

Несмотря на приверженность пассивной физкультуре, периодически Сальма обращается к профессионалам, которые подбирают для нее комплекс упражнений. Сара Ширс, которая в прошлом была тренером Хайек, отметила, что актриса предпочитает кардио и высокоинтенсивные интервальные тренировки, а также небольшие силовые тренировки: приседания с прыжком, сит-апы и так далее. Тренировки короткие – по 25‒30 минут, но каждый день.

Тонизирует кожу и держит мышцы в тонусе плавание, которое является одним из любимых занятий Сальмы. Она часто делится в соцсети фотографиями, где позирует в океане, и видно, что вода доставляет ей огромное удовольствие.

Что касается правильного питания, то знаменитость не раз говорила, что не любит и не умеет сидеть на диетах. Вместо того, чтобы ограничивать себя, она придерживается сбалансированного питания.

Актриса также любит пить сок, причем настолько, что основала собственную компанию Cooler Cleanse.

"Когда я чувствую стресс, я ищу утешения в еде. После очищения соком у меня появилась мотивация питаться более здоровой пищей, а не эмоционально. Очищение похоже на мою медитацию. Это заставляет меня остановиться, сосредоточиться и подумать о том, что я вкладываю в свое тело. Я беру на себя обязательство заботиться о своем здоровье и нажимаю кнопку сброса", – говорила она.

Еще один секрет упругого тела Хайек – качественный масса:.

"У меня есть массажист, но она живет в Японии. Она приезжает в Лондон только время от времени. Но когда она приходит, она мое секретное оружие. Массаж насыщает кислородом, активизирует кровообращение и сохраняет мышцы здоровыми и упругими".

Напомним, Сальма продемонстрировала идеальный пляжный образ на берегу океана.