55-річна Сальма Хаєк розповіла, що допомагає їй підтримувати форму

Акторка зізналася, що дуже не любить обмежувати себе ні в чому, а дисципліна — не її коник.

55-річна голлівудська акторка Сальма Хаєк залишається в чудовій формі, хоча сама раніше зізнавалася, що схильна до повноти. Для того, щоб підтримувати звичні розміри, вона докладає відповідних зусиль, хоч і не любить обмеження, пише Womens Health.

За словами Сальми, вона не завжди має час приділити достатньо часу фізичним тренуванням через напружений графік, адже зйомки можуть займати до 20 годин поспіль. Повноцінні заняття у спортзалі вона може дозволити собі в середньому раз на тиждень. Тому акторка навчилася пасивно тренувати своє тіло.

"Я працюю з жінкою в Лондоні, яка навчила мене тримати своє тіло так, щоб м'язи працювали весь день. Значить, навіть коли ви чистите зуби, ви працюєте з м'язами. Це відновлювальна йога. Вона навчила мене тонізувати м'язи, не стискаючи їх. Ви розслаблюєте їх і зосереджуєтеся на тих частинах, які потрібно використовувати, але ніколи не напружуєтеся. Якщо ви усвідомлюєте своє тіло, ви будете здивовані ефектом, який він може мати… Наприклад, коли я чищу зуби, то тримаю спину прямо, а лікоть — на рівні плеча: так тренуються постава та біцепс. Або, наприклад, підіймаюсь сходами спиною вперед для покращення координації".

Під час занять на біговій доріжці Хаєк намагається ускладнити звичайний біг і додає до нього елементи танцю. Акторка наголошує, що не любить рутинні вправи, але танець її розкріпачує, а також добре позначається на фігурі.

Підтримувати фігуру Сальмі допомагають і щоденні прогулянки із собаками, яких має вісім. Вона вважає вигул тварин одним зі своїх улюблених видів вправ. Якось Сальма написала в Instagram: "Це моя версія вправ, а це мої тренери #dogs… Це мої тренери!", додавши фото з улюбленцями.

Попри прихильність до пасивної фізкультури, періодично Сальма звертається до професіоналів, які підбирають для неї комплекс вправ. Сара Ширс, яка в минулому була тренеркою Хаєк, зазначила, що акторка віддає перевагу кардіо та високоінтенсивним інтервальним тренуванням, а також невеликим силовим тренуванням: присіданням зі стрибком, сіт-апу і так далі. Тренування короткі — по 25-30 хвилин, але щодня.

Тонізує шкіру та тримає м'язи в тонусі плавання, яке є одним з улюблених занять Сальми. Вона часто ділиться в соцмережі фотографіями, де позує в океані, і видно, що вода приносить їй величезне задоволення.

Щодо правильного харчування, то знаменитість не раз говорила, що не любить і не вміє сидіти на дієтах. Замість того щоб обмежувати себе, вона дотримується збалансованого харчування.

Акторка також любить пити сік, причому настільки, що заснувала власну компанію Cooler Cleanse.

"Коли я відчуваю стрес, я шукаю втіхи в їжі. Після очищення соком у мене з'явилася мотивація харчуватися здоровішою їжею, а не емоційно. Очищення схоже на мою медитацію. Це змушує мене зупинитися, зосередитися і подумати про те, що я вкладаю в своє тіло. Я беру на себе зобов'язання дбати про своє здоров'я та натискаю кнопку скидання", — говорила вона.

Ще один секрет пружного тіла Хаєк — якісна маса:.

"У мене є масажист, але вона живе в Японії. Вона приїжджає до Лондона лише час від часу. Але коли вона приходить, вона моя секретна зброя. Масаж насичує киснем, активізує кровообіг і зберігає м'язи здоровими та пружними".

Нагадаємо, Сальма продемонструвала ідеальний пляжний образ на березі океану.