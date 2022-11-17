Сальма Хайек посетила мероприятие GQ в эффектном красном платье (фото)

Все взгляды на красной дорожке были без исключения прикованы только к ней.

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Эффектная 56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек посетила мероприятие издания GQ, где вручали награду "Мужчина года". Об этом пишет DailyMail.

На красную дорожку знаменитость вышла в потрясающем алом платье вишневого оттенка, созданного брендом Vivienne Westwood для коллекции Made-to-Order.

[ + – ] Сальма Хайек Фото: Getty Images

Наряд был выполнен из атласного крепа, имел спущенную линию плеча, глубокое декольте, украшенное драпировкой и милым небольшим бантом. Также у платья была корсетная основа и драпировка на бедрах, что подчеркивало ее шикарно фигуру.

Свой аутфит Сальма дополнила прической с легкими волнами, черным маникюром, насыщенным макияжем глаз, а также роскошными серьгами в виде лепестков зеленого и красного оттенка.

Известно, что этой зимой с участием актрисы выйдет фильм "Супер Майк: Последний танец", где она сыграет вместе с Ченнингом Татумом. В этой танцевальной картине Сальма играет гламурную и богатую светскую львицу, которая возрождает любовь главного героя к танцам.

Напомним, жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино Сальма Хайек пустила своих почти 22 млн подписчиков в Instagram в святая святых: семейный дом. Видеотур по роскошному особняку в Лондоне, украшенному декорациями к Хэллоуину, она опубликовала на странице в соцсети.