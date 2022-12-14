Сальма Хайек в образе Золушки появилась на премьере "Кота в сапогах"
В новом мультфильме из франшизы "Шрека" Сальма озвучила кошечку по имени Киса Мягколапка.
Сальма Хайек произвела фурор на красной дорожке. Она посетила премьеру мультфильма "Кот в сапогах: Последнее желание" и появилась в сказочном образе. Об этом пишет Daily Mail.
В мультфильме из франшизы "Шрека", который расскажет о приключениях Кота в сапогах, Сальма Хайек озвучила возлюбленную главного героя по имени Киса Мягколапка. Главного героя, как и в предыдущих мультиках, озвучил Антонио Бандерас.
56-летняя Сальма Хайек выглядела царственно, надев голубое платье Золушки на красную дорожку. 62-летний Антонио Бандерас выглядел не менее шикарно в темно-синей кожаной мотоциклетной куртке.
Для премьеры она выбрала платье с прозрачным корсетным лифом, усыпанным камнями, глубоким вырезом и прозрачными рукавами.
Как только мы думаем, что Сальма уже показала все самые шикарные наряды для торжественных выходов, она появляется в еще одном. Помогает ей в этом звездный стилист Ребекка Корбин-Мюррей.
Платье Золушки оказалось от дома моды Alexander McQueen, который, среди прочих, очень любит Кейт Миддлтон.
Премьера нового мульфильма о приключениях Кота в сапогах состоится 21 декабря.
По сюжету, Кот в сапогах, истратив восемь из девяти кошачьих жизней, должен найти мифическое Последнее желание, чтобы восстановить жизни. Но сделать это будет нелегко, потому что на него охотятся Златовласка с тремя медведями – ее озвучила Флоренс Пью, и Большой Злой Волк – его озвучил звезда сериала "Наркос" Вагнер Моура.
О сиквеле впервые было объявлено в марте 2021 года, а DreamWorks и Universal изначально установили дату выхода 23 сентября 2022 года.
Ранее Сальма посетила мероприятие издания GQ, где вручали награду "Мужчина года". На красную дорожку знаменитость вышла в потрясающем алом платье вишневого оттенка, созданного брендом Vivienne Westwood для коллекции Made-to-Order.