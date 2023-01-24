Милі відео. Сальма Хаєк показала свою несподівану зустріч з єнотом

Акторка була на дні народження приятеля, коли до них несподівано приєднався єнот, якого вони пригостили піцою.

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Сальма Хаєк опублікувала миле відео своєї зустрічі з єнотом. Акторка нагодувала його піцою. Про це пише Daily Mail.

Акторка, яка нещодавно сяяла на "Золотому глобусі", поділилася чудовим відео своєї несподіваної зустрічі з диким єнотом.

Вона була на дні народження друга, коли до них на задній двір прийшов дикий єнот. Втім, ці тварини легко йдуть на контакт та рідко бувають агресивними. Тож Сальма Хаєк вручила йому шматочок піци та зняла миле відео.

[ + – ] Сальма Хаєк опублікувала миле відео зустрічі з єнотом

"Добре, єнот-аміго! Я чую його. Ось, дитинко! Ну ось! Ну ось! Візьми свою піцу!" — каже актриса на відео. А потім задумливо припускає, що він, мабуть, більше любить курку.

Вона попросила принести когось із друзів шматочок, чому єнот був дуже радий.

"Ви знімали це!?" — запитала здивована Сальма після того, як єнот помчав назад до іншого боку паркану.

Нагадаємо, зараз у Сальми Хаєк перерва у зйомках. Незабаром на екрани вийде фільм "Останній танець Супер Майка", в якому вона зіграла роль разом із Ченнінгом Татумом.

Прем’єра відбудеться вже 10 лютого.

Відомо, що Хаєк, яка замінила Тенді Ньютон у сіквелі, грає багату світську левицю, яка дізнається, що Майк насправді не бармен, оскільки він показує їй свої особливі навички у танці.

"Я граю сильну жінку. Знаєш, яким був мій день, коли я збиралася на роботу? Я просто сиділа і дивилася, як 12 чоловіків танцюють напівголими. І я ними командую", — описувала актриса свою роль у недавньому інтерв'ю.

Раніше вона розповідала, як відбувався процес зйомок, а особливо зйомки стриптизу.