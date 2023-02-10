Сальма Хаєк відверто розповіла про день свого весілля

Зірка екрану боялася робити серйозний крок у житті.

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56-річна американська акторка Сальма Хаєк розповіла про день свого весілля. Про це пише Hola.

Зірка екрану відверто розповідає про один із найважливіших днів у своєму житті з чоловіком Франсуа-Анрі Піно. Дружина французького мільярдера зізналася, що в день весілля її підтримувала сім'я, оскільки вона хвилювалася, йдучи до вівтаря.

Раніше Сальма відхилила дві пропозиції Піно після трьох років стосунків. І під час свого нещодавнього інтерв’ю Glamour акторка сказала, що пройшла через "втручання", перш ніж нарешті зав’язати себе узами шлюбу на День Святого Валентина в 2009 році.

Знаменитість зізналася, що не знала, чи зробить вона це, але зрештою саме члени її родини допомогли їй дістатися до будівлі суду.

"Вони просто відвезли мене до суду. Мої батьки, мій брат, усі вони згуртувалися проти мене. У мене була фобія шлюбу", — зізнається Хаєк.

[ + – ] Сальма Хаєк з чоловіком та донькою Фото: Getty Images

Також зірка фільму "Вічні" зізналася, що "нервувала", і додала, що "сказала "так" шлюбу", але не була впевнена, чи "справді з’явиться в той день і чи зробить це".

Франсуа-Анрі Піно також нервував, і Сальма відчула полегшення, коли дізналася, що у них був подібний досвід. У квітні того ж року вони зіграли друге весілля зі своїми найближчими друзями та членами родини.

Тепер у пари є 15-річна донька Валентина і щороку вони відзначають дві річниці весілля.

Нагадаємо, Сальма Хаєк запрошувала стриптизерів додому після зйомок фільму.

Також Фокус писав про зйомку та нове інтерв'ю Сальми Хаєк для відомого глянцю.