56-летняя Сальма Хайек показала себя без макияжа (фото)

Знаменитость посетила африканскую страну в поисках вдохновения.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа. Снимками своего недавнего путешествия звезда экрана поделилась в Instagram-аккаунте.

Знаменитость показала, как посетила Кению в рамках фото-сафари.

"Я только что вернулась с @isharakenya экологического фото-сафари. Очень рада сказать, что наш гид была @wildgirl_kenya (моя новая лучшая подруга). Кто является первой женщиной Масаи, которую признали "Лучшим природным гидом года". Путешествие было таким удивительным, что, пожалуйста, простите меня, но я буду делиться с вами своими фото в течение выходных #grateful следите за тем, чтобы царство животных пришло к вам через Instagram 🦁🐒🦒🐘🦛", — подписала карусель фото звезда фильма "Вечные".

Сальма Хайек

Для африканского путешествия 56-летняя актриса выбрала белую футболку и курточку в стиле милитари. Волосы Сальма оставила распущенными и отказалась от макияжа.

"Я благословляю дожди в Африке, найду немного времени, чтобы сделать то, чего у нас никогда не было", — подписала видеоотчет своего путешествия знаменитость.

Сальма Хайек

Напомним, Сальма Хайек показала, как наедается после "Оскара-2023".

Также Фокус писал об элегантном образе Сальмы Хайек на одном из модных показов.