"Ожидания vs реальность": Сальма Хайек показала, как наедается дома после "Оскара-2023" (видео)

Знаменитая актриса показала свой вечерний перекус после 95-ой церемонии вручения "Оскара".

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56-летняя актриса американская актриса Сальма Хайек опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте, на котором она ест на кухне после мероприятия в театре Долби в Лос-Анджелесе в красивом красном платье с блестками на бретельках, полностью расстегнутом сзади.

"Рада сохранить гламур, но обо всем по порядку", — подписала Хайек свой забавный пост, на котором она изображена у стола, уставленного посудой.

Когда Хайек оборачивается с бутербродом во рту, голос за кадром говорит: "Ожидание против реальности".

Сальма Хайек превратила церемонию вручения премии "Оскар" в идеальное свидание матери и дочери. Актриса взяла с собой 15-летнюю Валентину на звездное мероприятие в воскресенье вечером, и они вдвоем выглядели потрясающе в красных нарядах. Хайек делит девочку с ее мужем Франсуа-Анри Пино.

Сальма Хайек с дочерью Валентиной Фото: Getty Images

Напомним, победителем в категории "Лучший художественный фильм" стала абсурдистская картина "Все, везде и сразу". Эта лента стала рекордсменом премии Оскар-2023, выиграв в общей сложности 7 статуэток.

Также Фокус писал, что Сальма Хайек снялась в чувственной фотосессии и дала откровенное интервью GQ.