Оскар-2023: фильм "Навальный" обошел украинскую документалку о детском доме в Лисичанске
Победителем в категории "Лучший художественный фильм" стала абсурдистская картина "Все, везде и сразу". Эта лента стала рекордсменом премии Оскар-2023, выиграв в общей сложности 7 статуэток.
В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения премии Американской киноакадемии — Оскар-2023. Информация о победителях церемонии опубликована на официальном сайте.
Звезды стали выходить на красную дорожку премии Оскар-2023 в 1:00 по киевскому времени, само награждение началось в 2:00. Церемонию в этом году вел Джимми Киммел.
Оскар-2023: "Все, везде и сразу" — лучший фильм этого года
Статуэтку за лучший фильм получил фильм "Все, везде и сразу" режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта.
Научно-фантастическая картина стала самой номинированной в этом году, соревнуясь в 11 категориях. И в итоге получила 7 статуэток, в том числе за лучший монтаж и режиссерскую работу.
Абсурдистский фильм режиссеров "Все, везде и сразу" рассказывает об американке китайского происхождения Эвелине Ван, которая вместе со своим мужем управляет прачечной. Но внезапно узнает, что может перемещать свое сознание в тела "двойников" из паралеллельных реальностей.
Оскар-2023: победил "Навальный"
Лучшим документальным фильмом Оскар-2023 названа лента "Навальный" канадского режиссера Дэниэла Роэра о российском оппозиционном политике Алексее Навальном.
На церемонии награждения присутствовали жена осужденного оппозиционера Юлия, а также дочь Дарья и сын Захар.
Кинокартина "Навальный" обошла украинский документальный фильм "Будинок зі скалок" о приюте в Лисичанске.
Все победители Оскар-2023
Оскар-2023 в этом году получили следующие фильмы:
- Лучший фильм — "Все, везде и сразу";
- Лучший актер — Брендан Фрейзер ("Кит");
- Лучшая актриса — Мишель Ео ("Все, везде и сразу");
- Лучшая мужская роль второго плана — Джонатан Ке Кван ("Все, везде и сразу");
- Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис ("Все, везде и сразу");
- Лучший режиссер — Дэни Кван и Дэниел Шайнерт ("Все, везде и сразу");
- Лучший международный художественный фильм – Германия, "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера;
- Лучший игровой короткометражный фильм — "Ирландское прощание";
- Лучший документальный фильм — "Навальный";
- Лучший документальный короткометражный фильм — "Заклинатели слонов";
- Лучший полнометражный мультфильм— "Пиноккио" Гильермо дель Торо;
- Лучший короткометражный мультфильм — "Мальчик, крот, лиса и лошадь";
- Лучшая работа художника-постановщика – "На Западном фронте без перемен";
- Лучшие визуальные эффекты — "Аватар: Путь воды";
- Лучший оригинальный сценарий — "Все, везде и сразу";
- Лучший адаптированный сценарий — "Женщины говорят";
- Лучший звук — "Топ Ган: Мэверик";
- Лучшая музыка (оригинальная партитура) — "На Западном фронте без перемен";
- Лучшая музыка (оригинальная песня) — Naatu Naatu / "RRR
- Лучший монтаж фильма — "Все, везде и сразу";
- Лучшая операторская работа — "На Западном фронте без перемен";
- Лучший грим — "Кит";
- Лучший дизайн костюма — "Черная пантера: Ваканда навсегда".
Напомним, на Оскаре-2023 могли быть представлены фильмы с близкими сюжетами, но у "Все, везде и сразу" 11 номинаций, а у "Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия" — ни одной. Фокус в своей статье писал, в чем разница в сюжетах фильмов, которые используют одну идею множества миров.