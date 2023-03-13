Оскар-2023: фильм "Навальный" обошел украинскую документалку о детском доме в Лисичанске

Победителем в категории "Лучший художественный фильм" стала абсурдистская картина "Все, везде и сразу". Эта лента стала рекордсменом премии Оскар-2023, выиграв в общей сложности 7 статуэток.

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В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения премии Американской киноакадемии — Оскар-2023. Информация о победителях церемонии опубликована на официальном сайте.

Звезды стали выходить на красную дорожку премии Оскар-2023 в 1:00 по киевскому времени, само награждение началось в 2:00. Церемонию в этом году вел Джимми Киммел.

Оскар-2023: "Все, везде и сразу" — лучший фильм этого года

Статуэтку за лучший фильм получил фильм "Все, везде и сразу" режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта.

Научно-фантастическая картина стала самой номинированной в этом году, соревнуясь в 11 категориях. И в итоге получила 7 статуэток, в том числе за лучший монтаж и режиссерскую работу.

Абсурдистский фильм режиссеров "Все, везде и сразу" рассказывает об американке китайского происхождения Эвелине Ван, которая вместе со своим мужем управляет прачечной. Но внезапно узнает, что может перемещать свое сознание в тела "двойников" из паралеллельных реальностей.

Оскар-2023: победил "Навальный"

Лучшим документальным фильмом Оскар-2023 названа лента "Навальный" канадского режиссера Дэниэла Роэра о российском оппозиционном политике Алексее Навальном.

На церемонии награждения присутствовали жена осужденного оппозиционера Юлия, а также дочь Дарья и сын Захар.

Кинокартина "Навальный" обошла украинский документальный фильм "Будинок зі скалок" о приюте в Лисичанске.

Все победители Оскар-2023

Оскар-2023 в этом году получили следующие фильмы:

Лучший фильм — "Все, везде и сразу";

Лучший актер — Брендан Фрейзер ("Кит");

Лучшая актриса — Мишель Ео ("Все, везде и сразу");

Лучшая мужская роль второго плана — Джонатан Ке Кван ("Все, везде и сразу");

Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис ("Все, везде и сразу");

Лучший режиссер — Дэни Кван и Дэниел Шайнерт ("Все, везде и сразу");

Лучший международный художественный фильм – Германия, "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера;

Лучший игровой короткометражный фильм — "Ирландское прощание";

Лучший документальный фильм — "Навальный";

Лучший документальный короткометражный фильм — "Заклинатели слонов";

Лучший полнометражный мультфильм— "Пиноккио" Гильермо дель Торо;

Лучший короткометражный мультфильм — "Мальчик, крот, лиса и лошадь";

Лучшая работа художника-постановщика – "На Западном фронте без перемен";

Лучшие визуальные эффекты — "Аватар: Путь воды";

Лучший оригинальный сценарий — "Все, везде и сразу";

Лучший адаптированный сценарий — "Женщины говорят";

Лучший звук — "Топ Ган: Мэверик";

Лучшая музыка (оригинальная партитура) — "На Западном фронте без перемен";

Лучшая музыка (оригинальная песня) — Naatu Naatu / "RRR

Лучший монтаж фильма — "Все, везде и сразу";

Лучшая операторская работа — "На Западном фронте без перемен";

Лучший грим — "Кит";

Лучший дизайн костюма — "Черная пантера: Ваканда навсегда".

Напомним, на Оскаре-2023 могли быть представлены фильмы с близкими сюжетами, но у "Все, везде и сразу" 11 номинаций, а у "Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия" — ни одной. Фокус в своей статье писал, в чем разница в сюжетах фильмов, которые используют одну идею множества миров.