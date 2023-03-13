Оскар-2023: фільм "Навальний" обійшов українську документалку про дитячий будинок у Лисичанську

Переможцем у категорії "Кращий художній фільм" стала абсурдистська картина "Все, завжди і водночас". Ця стрічка стала рекордсменом премії Оскар-2023, вигравши загалом 7 статуеток.

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У ніч із 12 на 13 березня у Лос-Анджелесі відбулася 95-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії — Оскар-2023. Інформація про переможців церемонії опублікована на офіційному сайті.

Зірки почали виходити на червону доріжку премії Оскар-2023 о 01:00 за київським часом, саме нагородження розпочалося о 02:00. Церемонію цього року вів Джиммі Кіммел.

Оскар-2023: "Все, завжди і водночас" — найкращий фільм цього року

Статуетку за найкращий фільм отримав фільм "Все, завжди і водночас" режисерів Дена Квана та Деніела Шайнерта.

Науково-фантастична картина стала найномінованішою цього року, змагаючись в 11 категоріях. І зрештою отримала 7 статуеток, зокрема за найкращий монтаж та режисерську роботу.

Абсурдистський фільм режисерів "Все, завжди і водночас" розповідає про американку китайського походження Евеліну Ван, яка разом зі своїм чоловіком керує пральною. Але раптово дізнається, що може переміщати свою свідомість у тіла "двійників" із паралельних реальностей.

Оскар-2023: переміг "Навальний"

Найкращим документальним фільмом Оскар-2023 названо стрічку "Навальний" канадського режисера Деніела Роера про російського опозиційного політика Олексія Навального.

На церемонії нагородження були присутні дружина засудженого опозиціонера Юлія, а також дочка Дарина та син Захар.

Кінокартина "Навальний" обійшла український документальний фільм "Будинок зі скалок" про притулок у Лисичанську.

Усі переможці Оскар-2023

Оскар-2023 цьогоріч отримали такі фільми:

Найкращий фільм — "Все, завжди і водночас";

Найкращий актор — Брендан Фрейзер ("Кіт");

Найкраща акторка — Мішель Ео ("Все, завжди і водночас");

Найкраща чоловіча роль другого плану — Джонатан Ке Кван ("Все, завжди і водночас");

Найкраща акторка другого плану — Джеймі Лі Кертіс ("Все, завжди і водночас");

Найкращий режисер — Дені Кван і Деніел Шайнерт ("Все, завжди і водночас");

Найкращий міжнародний художній фільм – Німеччина, "На Західному фронті без змін" Едварда Бергера;

Найкращий ігровий короткометражний фільм — "Ірландське прощання";

Найкращий документальний фільм — "Навальний";

Найкращий документальний короткометражний фільм — "Заклиначі слонів";

Найкращий повнометражний мультфільм — "Піноккіо" Гільєрмо дель Торо;

Кращий короткометражний мультфільм — "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь";

Найкраща робота художника-постановника – "На Західному фронті без змін";

Найкращі візуальні ефекти — "Аватар: Шлях води";

Найкращий оригінальний сценарій — "Все, завжди і водночас";

Найкращий адаптований сценарій — "Жінки говорять";

Найкращий звук — "Топ Ґан: Меверік";

Найкраща музика (оригінальна партитура) — "На Західному фронті без змін";

Найкраща музика (оригінальна пісня) — Naatu Naatu/"RRR

Найкращий монтаж фільму — "Все, завжди і водночас";

Найкраща операторська робота — "На Західному фронті без змін";

Найкращий грим — "Кіт";

Найкращий дизайн костюма — "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

Нагадаємо, на Оскарі-2023 могли бути представлені фільми з близькими сюжетами, але у "Все, завжди і водночас" 11 номінацій, а у "Доктора Стренджа: У мультивсесвіті божевілля" — жодної. Фокус у своїй статті писав, у чому різниця у сюжетах фільмів, які використовують одну ідею безлічі світів.