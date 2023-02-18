"Все везде и сразу". Фильм получил 11 номинаций на "Оскар", но у него идея другого блокбастера

На "Оскаре-2023" могли быть представлены фильмы с близкими сюжетами, но у "Все везде и сразу" 11 номинаций, а у "Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия" – ни одной. Фокус разбирался, в чем разница в сюжетах фильмов, которые используют одну идею множества миров.

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Критики жалуются, что рекордсмен по номинациям на "Оскар" — фантастическая комедия "Все везде и сразу" многое взяла у "Матрицы" Вачовски, не замечая в упор, что у этой безусловно талантливой картины – идея, структура и даже детали – один в один из другого голливудского блокбастера, причем прошлого года – "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", который Фокус подробно разбирал.

Забавно, что премьеры фильмов происходили с разницей в месяц — "Все везде и сразу" выпустили в апреле, а "Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия" – в мае. Оба фильма собрали 4-5-кратную кассу. "Все везде и сразу" номинирован на 11 "Оскаров", "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" не фигурирует ни в одной номинации. Но если бы он попал на конкурс, пришлось бы сравнивать два фильма с похожим сюжетом. Это если не скандал, то, как минимум, казус!

Лично я удивлен, что "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" с Бенедиктом Камбербэтчем (бюджет $200 млн, сборы $ 955 млн), не присутствует в номинациях "Оскара", потому, что у него мощные визуальные эффекты (этим, правда, в Голливуде никого не удивишь), но главное – глубокий сценарий (что поразительно, особенно в картине, снятой по комиксам).

Доктор Стрэндж и "Все везде и сразу". Одинаковая структура, идея и финал

Напомню сюжет "Доктора". Бывший нейрохирург, а ныне могущественный маг Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) конфликтует с Алой Ведьмой, она же — Ванда Максимофф (Элизабет Олсен). В ленте показано, что наша мультивселенная состоит из разных слоев реальности, как пирог. В каждом ты – в какой-то одной ипостаси, в зависимости от твоего выбора и судьбы. Доктор в одном слое – национальный герой, в другой – самодур. Главная его проблема, что Стрэндж никак не может жениться – не дают покоя психологические комплексы. А Алая Ведьма не может быть рядом со своими двумя сынишками. Но есть слои, где Стрэндж женился, а Ванда – счастливая мать.

Чтобы попасть в такой слой реальности, Ванда туда грубо рвется, творя хаос, которым умеет управлять. Стрэндж пытается не допустить таких разрушительных вмешательств, чтобы не погибли тысячи миров. Но оба этих мифологических персонажа хотят одного – простого человеческого счастья. Ванда говорит: "Семья – это навсегда".

Деталь: в центре конфликта между магами девушка-подросток нетрадиционной ориентации Америка Чавес (у нее еще семья, состоящая из двух мам, из-за чего фильм не пустили в Китай, а то бы он собрал $2 млрд, а не один) — она умеет создавать порталы между мирами параллельной реальности.

Сейчас рекордсмен по номинациям на "Оскар" — фильм "Все везде и сразу" (бюджет $20 млн, кассовый сбор – $95 млн). Главная героиня Эвелин Вонг (Мишель Йео) — владелица прачечной, американка китайского происхождения. Управляет делами она вместе со своим излишне беспечным (как она считает) мужем Вэймондом (Джонатан Ке Кван). Ее предельно задолбала бытовая текучка. Эвелин всех "строит": супруга и юную дочь Джой (Стефани Сюй). Из Китая приезжает на свой день рождения пожилой отец Эвелин, и главной героине трудно сообщить ему, что Джой – лесбиянка, у нее есть герлфренд: "А вдруг это сообщение убьет дедушку?".

[ + – ] Главная героиня Эвелин Вонг (Мишель Йео) — владелица прачечной

На Вонгов давит налоговая – что-то у них не в порядке с бумагами. Но в лифте здания налоговой Вэймонд вдруг начинает вести себя как шпион, заставляет жену "сканировать сознание", говорит, что мультивселенная состоит из разных слоев-миров, где Эвелин и он – другие. Он – ее муж из "Альфа-мира". Но сейчас всем мирам грозит конец, потому что некая Джоба Тупаки – юная девушка, на которую слишком давила мать – расколола свое сознание на части, проникнув во все миры. Джоба Тупаки стала воплощением хаоса и королевой несуразицы, ее надо остановить. А Эвелин – избранная (привет "Матрице").

В этом фильме, чтобы проникнуть в другую реальность, надо не звать Америку Чавес, а нужно сделать что-то абсурдное: обмочиться, поцеловать налогового инспектора, поменять на ногах ботинки, вдохнуть муху ноздрей. С удивлением Эвелин обнаруживает, что в других реальностях она была поваром, продавщицей хот-догов, дамой с пальцами-сосисками и даже кинозвездой, владеющей восточными единоборствами. Она начинает пользоваться своими разными ипостасями, чтобы получить разные способности и сразиться с Джобой. Тупаки выходит на битву с Эвелин, но тут миссис Вонг обнаруживает, что никак не может ее убить. Почему? Смотрите!

Структура, идея и даже вывод из этих двух картин одинаковый: "Ничего не важно. Кроме любви".

В "Мультивселенной" в финале есть сентиментальная сцена, вызывающая слезы, и во "Все везде и сразу" – тоже. Актерская игра бесподобна в обоих случаях: сразу хочется побежать и обнять своих близких.

Кто у кого что заимствовал — сложно сказать, учитывая, что картины вышли почти одновременно. Но мультивселенная – давняя фишка комиксов, и "Доктор Стрэндж" – это и есть продвинутая экранизация комиксов, а "Все везде и сразу" – скорее пародия на них, где обычные люди становятся супергероями.

В чем разница между картинами "Все везде и сразу" и "Доктор Стрэндж"?

В "Мультивселенной безумия" сверхлюдям, магам – нужно простое человеческое счастье. Личное! Они, властные мифологические существа, в этом вопросе мечтают быть простыми обывателями. В ленте "Все везде и сразу" – наоборот: нормальных людей заедает быт и ежедневная рутина и они мечтают "о чем-то большем". И тут случается прорыв в реальность мультивселенной, с разными воплощениями. Он случается внезапно и где угодно: в офисе, в коридоре, в туалете, в лифте. Эта иная реальность прямо за стенкой, достаточно надеть специальный блютус с зеленой кнопкой – и вперед, скачи по слоям, где ты можешь быть или никем, или всем.

Две эти ленты, словно зеркальные отражения друг друга, с выводом из "Битлз": "Все, что нам нужно – это только любовь".

Зачетные шутки и метафоры

Из плюсов "Все везде и сразу" отмечу юмор.

"А чем же я такая особенная?" — "Тем, что в этой вселенной – ты полный ноль во всем".

"Ты что предпочитаешь: принять бой и все поменять или безвольно лежать?" – "Безвольно лежать".

"Твой план спасти близкого человека любой ценой взбесил всю вселенную". В картине постоянно уместная ирония ставит подножку пафосу.

[ + – ] В одном и миров у людей вместо пальцев – сосиски

В фильме множество красивых метафор, соединяющих обыденный мир – с потусторонним, как например, крутящийся барабан стиральной машины, превращающийся в портал в мультивселенную. Главная фишка ленты в формуле: обыватель+мультивселенная = безграничные возможности обывателя. В общем, все мы живем в мультивселенной безумия. И это безумие – любовь!

Советую посмотреть обе картины.

[ + – ] Трейлер фильма "Все везде и сразу"

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