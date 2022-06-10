На экранах самый кассовый фильм года. Камбербэтч в "Докторе Стрэндже" очень живо сыграл труп

В блокбастере "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" Алая Ведьма Ванда так отчаянно сражается за детей, что Доктору Стрэнджу пришлось стать живым трупом.

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В Украине вышел блокбастер Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", который уже собрал за месяц в мировом прокате рекордных $ 913,7 млн (при бюджете в $200 млн).

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Бенедикт Камбербэтч в ленте в виде мага переходит, меняя личины, из одного слоя вселенной в другой, и противостоит Алой Ведьме — Ванде Максимофф. А она готова все уничтожить, чтобы просто пожить со своими сынишками обыкновенной семейной жизнью. Ванда Максимофф здесь появляется после сериала "Ванда/Вижен". Судьба проверяет на прочность всех: и злых, и добрых.

В фильме достаточно непросто разобраться, кто антагонист, кто протагонист: режиссер Сэм Рейми ("Человек-Паук", "Зловещие мертвецы") искусно наделяет противоречивыми характеристиками положительных и отрицательных персонажей.

Бывший нейрохирург, а ныне могущественный колдун Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) безвольно наблюдает за процессом бракосочетания своей невесты Кристины (Рейчел Мак Адамс) с другим, рассказывая какую-то чушь, что он не создан для семейного счастья.

То же самое и с другой стороны — Алая Ведьма, она же Ванда Максимофф (Элизабет Олсен), все свое умение изменять реальности и подчинять хаос направляет на то, чтобы жить домохозяйкой со своими мальчишками – детьми некоего Вижена (поглядите информацию о сериале "Ванда/Вижен"). В одной из сцен она проникновенно говорит: "Семья – это навсегда". Один малыш сначала отказался, чтобы мама его укрыла на ночь, а после этой реплики трогательно произнес: "Если хочешь – можешь меня тоже укрыть одеялом". Поскольку жестокая волшебница сражается за свое тихое семейное счастье, то ее не получается за это осуждать.

Магическая экспозиция

В ленте показано, что наша вселенная послойно состоит из десятков реальностей. Картина начинается с того, что Доктору Стрэнджу снится сон, где он защищает юную девушку (Сочил Гомес) от дракона. А потом Стивен встречает ее в городе. И зрителям дают понять: весь наш мир – это разные варианты сна, с большей или меньшей степенью убедительности. Или видений наяву.

Поэтому мы не всякий раз понимаем – герой совсем умер или понарошку? Ага, в этой реальности – совсем, а в другой – жив-здоров и кушает с аппетитом. В одном слое – он чудно женился на Кристине, в другом — Доктор чудак на букву "м". При этом все эти версии самого себя Камбербэтч играет с азартом, слегка удивляясь миру-пирогу с массой вероятностей: чувствуется британская закалка по отношению к парадоксам. При этом не покидает ощущение, что где-то оно так и есть, а где именно ты – настоящий и наиболее эффективен: вопрос, который можно решать всю жизнь.

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Что касается колдуньи, то у нее только две ипостаси: Алая Ведьма или вдова-домохозяйка Ванда Максимофф. И вторая хочет попасть в тот вариант вселенной, где она счастлива со своими детками. Для этого всего лишь надо воспользоваться той самой девицей Америкой Чавес, снящейся Доктору: у девочки-подростка ярко выраженная способность открывать порталы между мирами. Но Ведьма должна принести в жертву Чавес, чтобы оказаться там, где хочет. При этом той ее ипостаси, которая Алая Ведьма, этот факт по барабану, а той, где она – Ванда и мама двоих детей – не совсем.

Доктор Стрэндж, Алая Ведьма и личное счастье

В том, что мифологические персонажи отчаянно бьются за свое маленькое личное счастье, руша по дороге десятки прекрасных (как цветущий яблоневый сад) или ужасных (столкнувшиеся планеты) миров – есть что-то весьма человеческое. Сверхлюди хотят быть просто людьми, заполненными до краев обыкновенным земным счастьем.

Доктор в пылу борьбы в одном из воплощений станет полуразложившимся, но живым трупом, который при этом умело дерется. Даже в таком виде Бенедикт Камбербэтч не утратил своего обаяния, проникнутого иронией. Юмор не дает ленте опуститься в беспросветный хоррор: снято на грани.

Алая Ведьма стремится быть только прилежной домохозяйкой-матерью, но почему ей все время мешают? Между Доктором и Ведьмой на эту тему произойдет очаровательный диалог.

Алая Ведьма: "Я хочу уйти из этой реальности в ту, где могу быть со своими детьми".

Доктор Стрэндж: "Ты создала их при помощи волшебства".

Алая Ведьма: "Как и любая другая мать".

Красивый ответ! Это – шах. И мат: "Если есть вселенная, где ты счастлив, неужели ты бы туда не хотел?"

[ + – ] Между Доктором Стрэнджем и Вандой произойдет знаковый диалог

Оказывается, всем этим полубогам киновселенной Marvel не нужна никакая абсолютная власть, а всего-то и надо – щепотка личного счастья. Суперегеройский кинокомикс тут вышел на уровень "Фауста" Гете, когда великий маг не нашел ничего лучшего, как взамен души, попросить у дьявола Мефистофеля Гретхен. Вот не мог этот доктор Фауст просто так с ней на танцах познакомиться или в таверне?

Но кто из героев достоин личного счастья и какова будет за него плата – решает еще более высшая сила.

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Кульминацией фильма станет, когда Алая ведьма поймет, что не может выглядеть "плохой" в глазах своих мальчишек. И вы будете плакать вместе с ней: актриса Элизабет Олсен не дает никаких шансов этого не делать, выворачивая наизнанку материнское сердце.

К минусам картины можно отнести некоторую сложность сюжетных перипетий, тем более, что события развиваются два часа в галопирующем темпе. Но мы вам дали несколько "наводок" на происходящее, чтобы вы не парились по поводу подробностей манипуляций героев со светлой Книгой Вишанти или темной – Даркхолд, а просто наслаждались эффектными трансформациями персонажей и драматической развязкой в финале.

Советуем идти в кино – пирог из реальностей впечатляет: от панорам преисподней с чудовищами – до райских садов, от видов западных мегаполисов – до восточных храмов и крепостей.