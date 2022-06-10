На екранах найкасовіший фільм року. Камбербетч у "Докторі Стенджі" дуже жваво зіграв труп

У блокбастері "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля" Багряна Відьма Ванда так відчайдушно бореться за дітей, що Доктору Стенджу довелося стати живим трупом.

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В Україні вийшов блокбастер Marvel "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля", який уже зібрав за місяць у світовому прокаті рекордних $913,7 млн (при бюджеті $200 млн).

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Бенедикт Камбербетч у стрічці у вигляді мага переходить, змінюючи маски, з одного шару всесвіту в інший, і протистоїть Багряній Відьмі — Ванді Максимовій. А вона готова все знищити, щоб просто пожити зі своїми синочками звичайним сімейним життям. Ванда Максимова тут з'являється після серіалу "Ванда/Віжен". Доля перевіряє на міцність усіх: і злих, і добрих.

У фільмі досить непросто розібратися, хто антагоніст, хто протагоніст: режисер Сем Реймі ("Людина-павук", "Зловісні мерці") майстерно наділяє суперечливими характеристиками позитивних і негативних персонажів.

Колишній нейрохірург, а нині могутній чаклун Доктор Стрендж (Бенедикт Камбербетч) безвільно спостерігає за процесом одруження своєї нареченої Крістін (Рейчел Мак Адамс) з іншим, розповідаючи якусь нісенітницю, що він не створений для сімейного щастя.

Те саме і з іншого боку — Багрова Відьма, вона ж Ванда Максимова (Елізабет Олсен), все своє вміння змінювати реальності та підпорядковувати хаос спрямовує на те, щоб жити домогосподаркою зі своїми хлопчиками — дітьми якогось Віжена (дивіться інформацію про серіал "Ванда/ Віжен"). В одній зі сцен вона проникливо каже: "Сім'я — це назавжди". Один малюк спочатку відмовився, щоб мама його вкрила на ніч, а після цієї репліки зворушливо промовив: "Якщо хочеш — можеш мене теж вкрити ковдрою". Оскільки жорстока чарівниця бореться за своє тихе сімейне щастя, її не виходить за це засуджувати.

Магічна експозиція

У стрічці показано, що наш всесвіт пошарово складається з десятків реальностей. Картина починається з того, що Доктору Стренджу сниться сон, де він захищає юну дівчину (Сочіл Ґомес) від дракона. А потім Стівен зустрічає її у місті. І глядачам дають зрозуміти: весь наш світ — це різні варіанти сну, з більшим чи меншим ступенем переконливості. Або видінь наяву.

Тому ми не кожного разу розуміємо — герой зовсім помер чи вдавано? Ага, в цій реальності — зовсім, а в іншій — живий-здоровий і їсть з апетитом. В одному шарі — він дивно одружився з Крістін, в іншому — Доктор дивак на букву "м". При цьому всі ці версії самого себе Камбербетч грає з азартом, злегка дивуючись світу-пирогу з масою ймовірностей: відчувається британське загартування стосовно парадоксів. Водночас не залишає відчуття, що десь воно так і є, а де саме ти — справжній та найефективніший: питання, яке можна вирішувати все життя.

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Що стосується чаклунки, то вона має лише дві іпостасі: Багрова Відьма або вдова-домогосподарка Ванда Максимова. І друга хоче потрапити в той варіант всесвіту, де вона щаслива зі своїми дітьми. Для цього лише треба скористатися тією самою дівчиною Америкою Чавез, яка сниться Доктору: у дівчинки-підлітка яскраво виражена здатність відкривати портали між світами. Але Відьма має принести в жертву Чавез, щоб опинитися там, де хоче. При цьому тій її іпостасі, яка Багрова Відьма, цей факт по цимбалах, а тій, де вона — Ванда та мама двох дітей — не зовсім.

Доктор Стрендж, Багрова Відьма й особисте щастя

У тому, що міфологічні персонажі відчайдушно б'ються за своє маленьке особисте щастя, руйнуючи по дорозі десятки прекрасних (як прекрасний яблуневий сад) або жахливих (планети, що зіткнулись) світів — є щось дуже людське. Надлюди хочуть бути просто людьми, наповненими до країв звичайним земним щастям.

Доктор у запалі боротьби в одному з втілень стане напіврозкладеним, але живим трупом, який за таких умов вміло б'ється. Навіть у такому вигляді Бенедикт Камбербетч не втратив своєї чарівності, пройнятої іронією. Гумор не дає стрічці опуститися в безпросвітний хорор: знято на межі.

Багрова Відьма прагне бути тільки старанною домогосподаркою-матір'ю, але чому їй увесь час заважають? Між Доктором і Відьмою на цю тему відбудеться чарівний діалог.

Багрова Відьма: "Я хочу піти з цієї реальності в ту, де можу бути зі своїми дітьми".

Доктор Стрендж: "Ти створила їх за допомогою чаклунства".

Багрова Відьма: "Як і будь-яка інша мати".

Гарна відповідь! Це — шах. І мат: "Якщо є всесвіт, де ти щасливий, невже ти б туди не хотів?"

[ + – ] Між Доктором Стренджем і Вандою відбудеться знаковий діалог

Виявляється, усім цим напівбогам кіновсесвіту Marvel не потрібна ніяка абсолютна влада, а всього-на-всього — дрібка особистого щастя. Суперегеройський кінокомікс тут вийшов на рівень "Фауста" Гете, коли великий маг не знайшов нічого кращого, як натомість, попросити у диявола Мефістофеля Гретхен. Ось не міг цей доктор Фауст просто так із нею на танцях познайомитись чи в таверні?

Але хто з героїв вартий особистого щастя і якою буде за нього плата — вирішує ще вища сила.

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Кульмінацією фільму стане, коли Багрова відьма зрозуміє, що не може виглядати "погано" в очах своїх хлопчиків. І ви плакатимете разом із нею: акторка Елізабет Олсен не дає жодних шансів цього не робити, вивертаючи навиворіт материнське серце.

До мінусів картини можна віднести певну складність сюжетних перипетій, тим паче, що події розвиваються дві години в галопуючому темпі. Але ми вам дали кілька "наведень" на те, що відбувається, щоб ви не парилися з приводу подробиць маніпуляцій героїв зі світлою Книгою Вішанті або темною — Даркхолд, а просто насолоджувалися ефектними трансформаціями персонажів і драматичною розв'язкою у фіналі.

Радимо йти в кіно — пиріг із реальностей вражає: від панорам пекла з чудовиськами — до райських садів, від видів західних мегаполісів — до східних храмів і фортець.