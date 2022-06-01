Топ-7 блокбастерів червня. Весілля з криміналом, динозаври на волі, льотчик-ас та вчений-вампір
У червні на екрани вийдуть блокбастери, де знялися Дженніфер Лопез, Том Круз, Ліам Нісон, Моніка Беллуччі та Том Генкс.
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Блокбастери поступово повертаються до кінотеатрів. І хоча у країні йде війна — на безпечних територіях кіно відчиняє двері для глядачів. Фокус підібрав найцікавіші.
"Топ Ган: Меверік"/Top Gun: Maverick
США, 2022, військовий бойовик, драма, екшн
Прем'єра: 2 червня
Тема: потрібна лише перемога
Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 9/10
У ролях: Том Круз, Майлз Теллер, Дженніфер Коннеллі
Тому Крузу не вперше грати пілота. Цього разу — у військово-патріотичному бойовику.
Безстрашний льотчик "Меверік" Мітчелл понад 30 років залишається одним із найкращих пілотів ВМФ. Він завжди готовий до випробувань, але не до того, щоб "спуститися на землю".
Критики в Каннах, де відбулася прем'єра фільму, вже лаяли картину. За що? За мілітаризованість, уславлення військової могутності при не дуже виразному зображенні ворога. Але в нашій країні з останнім пунктом все чітко і ясно.
Тому, думаємо, українським глядачам цей фільм зайде, тим паче у війні України проти РФ у нас зараз основний союзник, який постачає озброєння, саме США. До того ж ця історія добре перегукується з легендами про льотчиків, на кшталт історії про "привида Києва".
"Морбіус"/Morbius
США, 2022, трилер, фантастика, екшн
Тема: хто знає, що приховано у нас усередині
Прем'єра в Україні: 9 червня (у світі — 1 квітня)
Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 8.5/10
У ролях: Джаред Лето, Адріа Архона, Метт Сміт, Джаред Харріс
Цей супергеройський фільм мали показати взимку. Згодом перенесли прем'єру на квітень. В Україні тоді вже бушувала війна. І ось, нарешті, вже влітку герой Джареда Лето — доктор Морбіус дістався наших екранів.
Щоб вилікуватись від рідкісного захворювання крові, доктор Майкл Морбіус зважується провести небезпечний експеримент. Лауреат Нобелівської премії прилітає з командою помічників на тропічний острів, щоб зайнятися власним лікуванням за допомогою вакцини з крові кажанів. Проте все передбачувано обертається катастрофою: Морбіус стає вампіром. З нього виривається "хтось", хто прагне крові. Ховайтеся, хто може!
"Флешбек"/Memory
США, 2022, бойовик, трилер
Прем'єра: 16 червня
Тема: і у кілера може бути мораль
Очікуваний рейтинг: 8.3/10
У ролях: Ліам Нісон, Моніка Беллуччі, Гай Пірс
Алекс Льюїс — кілер з репутацією. Він у якийсь момент змушений був піти проти всіх. Все через те, що вбивця відмовився порушити свій моральний кодекс. Наприклад, він ніколи не чіпає дітей.
Картина нагадує за сюжетом одразу відомих бойовика з Джейсоном Стейтемом: "Паркер" (2013) та "Захисник" (2012). У першому герой — професійний злодій, який керується непорушними моральними принципами, за порушення яких нікому не позаздриш. У другому його персонаж — кілер, який став на захист дівчинки від мафії.
У випадку Нісона у його героя є ще одна ірраціональна складова — прогресуюча втрата пам'яті. Це тема раннього фільму Нолана "Пам'ятай", де головний персонаж втрачає пам'ять.
Загалом, усі найкращі напрацювання — у новому детективі з Ліамом Нісоном.
"Світ Юрського періоду 3: Домініон"/Jurassic World: Dominion
Нідерланди, 2022, пригоди, фантастика
Прем'єра: 23 червня
Тема: не буди лихо
Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 9.3/10
У ролях: Кріс Пратт, Брайс Даллас Говард, Джефф Голдблюм
Франшиза для динозаврів продовжується в XXI столітті.
Після знищення острова Нублар динозаври вирвалися на волю і стали повноправними мешканцями планети. Людям вдається підтримувати тендітну рівновагу, що визначає мирне співіснування Землі. Але як довго людина зможе зберігати своє панування, живучи по сусідству з найстрашнішими істотами в історії?
Судячи з трейлера — все те ж, що і було в різних "парках Юрського періоду", тільки помножене на п'ять. Там так і йдеться про динозаврів: "Подивися, на мою думку, вони ще виросли в розмірах". Ну і, звичайно, ми чекаємо на великого плаваючого велетня, якого ледь показали в другій частині.
"Чорний телефон"/The Black Phone
США, 2022, жахи, трилер з елементами містики
Тема: не здаватися, перебуваючи в руках зла
Очікуваний рейтинг за версією kino-teatr.ua: 5.7/10
Прем'єра: 23 червня
У ролях: Ітан Гоук, Джеремі Девіс
Екранізація однойменної розповіді Джо Гілла 2004 року, яка явно була навіяна творчістю Стівена Кінга, а точніше — його твором "Воно".
У 1978 році в Північному Колорадо оголошується серійний дітовбивця, що маскується під аніматора дитячих свят. Зникають п'ятеро дітей. Черговою жертвою викрадача стає 13-річний Фінні Шоу, сором'язливий, але розумний хлопчик, який живе з батьком-алкоголіком та сестрою Гвен.
Фінні приходить до тями в звуконепроникному підвалі. На стіні — чорний телефон. І по ньому дзвонять... убиті маніяком діти. Їхня мета — передати Фінні максимальну кількість відомостей про злочинця, щоб він зміг врятуватися.
Світова прем'єра фільму відбулася на фестивалі Fantastic Fest 25 вересня 2021 року, критики позитивно відгукнулися на цю роботу. Судячи з трейлера, не шедевр, але добротна картина жахів.
"Елвіс"/Elvis
США, Австралія, 2022, біографія, драма, музика
Прем'єра: 30 червня
Тема: як стати зіркою
Рейтинг за версією kino-teatr.ua:7.8/10
У ролях: Остін Батлер, Том Генкс, Олівія ДеДжонг
Останнім часом було чимало вдалих байопіків про рок-зірок: "Богемна рапсодія" (2018), "Рокетмен" (2019). Сподіваємось і ця стрічка не підкачає.
Фільм розповість історію про життя та музику Елвіса Преслі через призму його непростих стосунків із продюсером, полковником Томом Паркером. Разом вони працювали 20 років.
Після їхньої зустрічі у 1955 році молодий співак Преслі став зіркою національної величини буквально за кілька місяців. Яка ціна такої популярності? На це запитання може відповісти Паркер, який набагато пережив свого підопічного.
"Вибухове весілля"/ Shotgun Wedding
США, 2022, романтична комедія
Тема: не було б щастя, та нещастя допомогло
Прем'єра: 30 червня
Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 8/10
У ролях: Дженніфер Лопез, Джош Дюамель, Дженніфер Кулідж
Дженніфер Лопез — чемпіонка з фільмів про весілля. Якщо Джулія Робертс із них регулярно тікала, то Дженніфер — слухняно йшла під вінець. Але, звісно, не без пригод. Цього разу вони носитимуть не романтичний, а кримінальний характер.
Дарсі і Том збирають своїх гостей та родичів для проведення виїзного весілля. Спочатку головні герої починають сумніватися у своїх планах щодо весілля, а потім… наречений та наречена з гостями разом стають заручниками залітних злочинців. Але зрозуміло, що випробування лише зміцнять почуття парочки.Важливо