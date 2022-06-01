Топ-7 блокбастерів червня. Весілля з криміналом, динозаври на волі, льотчик-ас та вчений-вампір

У червні на екрани вийдуть блокбастери, де знялися Дженніфер Лопез, Том Круз, Ліам Нісон, Моніка Беллуччі та Том Генкс.

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Блокбастери поступово повертаються до кінотеатрів. І хоча у країні йде війна — на безпечних територіях кіно відчиняє двері для глядачів. Фокус підібрав найцікавіші.

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[ + – ] "Топ Ган: Меверік". Прем'єра: 2 червня [ + – ] "Морбіус". Прем'єра: 9 червня [ + – ] "Флешбек". Прем'єра: 16 червня [ + – ] Чорний телефон. Прем'єра: 23 червня [ + – ] "Світ Юрського періоду 3: Домініон". Прем'єра: 23 червня [ + – ] "Елвіс". Прем'єра: 30 червня [ + – ] "Вибухове весілля". Прем'єра: 30 червня

"Топ Ган: Меверік"/Top Gun: Maverick

США, 2022, військовий бойовик, драма, екшн

Прем'єра: 2 червня

Тема: потрібна лише перемога

Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 9/10

У ролях: Том Круз, Майлз Теллер, Дженніфер Коннеллі

Тому Крузу не вперше грати пілота. Цього разу — у військово-патріотичному бойовику.

Безстрашний льотчик "Меверік" Мітчелл понад 30 років залишається одним із найкращих пілотів ВМФ. Він завжди готовий до випробувань, але не до того, щоб "спуститися на землю".

Критики в Каннах, де відбулася прем'єра фільму, вже лаяли картину. За що? За мілітаризованість, уславлення військової могутності при не дуже виразному зображенні ворога. Але в нашій країні з останнім пунктом все чітко і ясно.

Тому, думаємо, українським глядачам цей фільм зайде, тим паче у війні України проти РФ у нас зараз основний союзник, який постачає озброєння, саме США. До того ж ця історія добре перегукується з легендами про льотчиків, на кшталт історії про "привида Києва".

[ + – ] "Топ Ган: Меверік": трейлер фільму

"Морбіус"/Morbius

США, 2022, трилер, фантастика, екшн

Тема: хто знає, що приховано у нас усередині

Прем'єра в Україні: 9 червня (у світі — 1 квітня)

Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 8.5/10

У ролях: Джаред Лето, Адріа Архона, Метт Сміт, Джаред Харріс

Цей супергеройський фільм мали показати взимку. Згодом перенесли прем'єру на квітень. В Україні тоді вже бушувала війна. І ось, нарешті, вже влітку герой Джареда Лето — доктор Морбіус дістався наших екранів.

Щоб вилікуватись від рідкісного захворювання крові, доктор Майкл Морбіус зважується провести небезпечний експеримент. Лауреат Нобелівської премії прилітає з командою помічників на тропічний острів, щоб зайнятися власним лікуванням за допомогою вакцини з крові кажанів. Проте все передбачувано обертається катастрофою: Морбіус стає вампіром. З нього виривається "хтось", хто прагне крові. Ховайтеся, хто може!

[ + – ] Трейлери фильму "Морбіус"/Morbius.

"Флешбек"/Memory

США, 2022, бойовик, трилер

Прем'єра: 16 червня

Тема: і у кілера може бути мораль

Очікуваний рейтинг: 8.3/10

У ролях: Ліам Нісон, Моніка Беллуччі, Гай Пірс

Алекс Льюїс — кілер з репутацією. Він у якийсь момент змушений був піти проти всіх. Все через те, що вбивця відмовився порушити свій моральний кодекс. Наприклад, він ніколи не чіпає дітей.

Картина нагадує за сюжетом одразу відомих бойовика з Джейсоном Стейтемом: "Паркер" (2013) та "Захисник" (2012). У першому герой — професійний злодій, який керується непорушними моральними принципами, за порушення яких нікому не позаздриш. У другому його персонаж — кілер, який став на захист дівчинки від мафії.

У випадку Нісона у його героя є ще одна ірраціональна складова — прогресуюча втрата пам'яті. Це тема раннього фільму Нолана "Пам'ятай", де головний персонаж втрачає пам'ять.

Загалом, усі найкращі напрацювання — у новому детективі з Ліамом Нісоном.

[ + – ] Трейлери фильму "Флешбек"/Memory

"Світ Юрського періоду 3: Домініон"/Jurassic World: Dominion

Нідерланди, 2022, пригоди, фантастика

Прем'єра: 23 червня

Тема: не буди лихо

Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 9.3/10

У ролях: Кріс Пратт, Брайс Даллас Говард, Джефф Голдблюм

Франшиза для динозаврів продовжується в XXI столітті.

Після знищення острова Нублар динозаври вирвалися на волю і стали повноправними мешканцями планети. Людям вдається підтримувати тендітну рівновагу, що визначає мирне співіснування Землі. Але як довго людина зможе зберігати своє панування, живучи по сусідству з найстрашнішими істотами в історії?

Судячи з трейлера — все те ж, що і було в різних "парках Юрського періоду", тільки помножене на п'ять. Там так і йдеться про динозаврів: "Подивися, на мою думку, вони ще виросли в розмірах". Ну і, звичайно, ми чекаємо на великого плаваючого велетня, якого ледь показали в другій частині.

[ + – ] Трейлери фильму "Світ Юрського періоду 3: Домініон"/Jurassic World: Dominion

"Чорний телефон"/The Black Phone

США, 2022, жахи, трилер з елементами містики

Тема: не здаватися, перебуваючи в руках зла

Очікуваний рейтинг за версією kino-teatr.ua: 5.7/10

Прем'єра: 23 червня

У ролях: Ітан Гоук, Джеремі Девіс

Екранізація однойменної розповіді Джо Гілла 2004 року, яка явно була навіяна творчістю Стівена Кінга, а точніше — його твором "Воно".

У 1978 році в Північному Колорадо оголошується серійний дітовбивця, що маскується під аніматора дитячих свят. Зникають п'ятеро дітей. Черговою жертвою викрадача стає 13-річний Фінні Шоу, сором'язливий, але розумний хлопчик, який живе з батьком-алкоголіком та сестрою Гвен.

Фінні приходить до тями в звуконепроникному підвалі. На стіні — чорний телефон. І по ньому дзвонять... убиті маніяком діти. Їхня мета — передати Фінні максимальну кількість відомостей про злочинця, щоб він зміг врятуватися.

Світова прем'єра фільму відбулася на фестивалі Fantastic Fest 25 вересня 2021 року, критики позитивно відгукнулися на цю роботу. Судячи з трейлера, не шедевр, але добротна картина жахів.

[ + – ] Трейлери фильму "Чорний телефон"/The Black Phone

"Елвіс"/Elvis

США, Австралія, 2022, біографія, драма, музика

Прем'єра: 30 червня

Тема: як стати зіркою

Рейтинг за версією kino-teatr.ua:7.8/10

У ролях: Остін Батлер, Том Генкс, Олівія ДеДжонг

Останнім часом було чимало вдалих байопіків про рок-зірок: "Богемна рапсодія" (2018), "Рокетмен" (2019). Сподіваємось і ця стрічка не підкачає.

Фільм розповість історію про життя та музику Елвіса Преслі через призму його непростих стосунків із продюсером, полковником Томом Паркером. Разом вони працювали 20 років.

Після їхньої зустрічі у 1955 році молодий співак Преслі став зіркою національної величини буквально за кілька місяців. Яка ціна такої популярності? На це запитання може відповісти Паркер, який набагато пережив свого підопічного.

[ + – ] Трейлери фильму "Елвіс"/Elvis

"Вибухове весілля"/ Shotgun Wedding

США, 2022, романтична комедія

Тема: не було б щастя, та нещастя допомогло

Прем'єра: 30 червня

Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 8/10

У ролях: Дженніфер Лопез, Джош Дюамель, Дженніфер Кулідж

Дженніфер Лопез — чемпіонка з фільмів про весілля. Якщо Джулія Робертс із них регулярно тікала, то Дженніфер — слухняно йшла під вінець. Але, звісно, не без пригод. Цього разу вони носитимуть не романтичний, а кримінальний характер.

Дарсі і Том збирають своїх гостей та родичів для проведення виїзного весілля. Спочатку головні герої починають сумніватися у своїх планах щодо весілля, а потім… наречений та наречена з гостями разом стають заручниками залітних злочинців. Але зрозуміло, що випробування лише зміцнять почуття парочки.

[ + – ] Докфільм про картину "Вибухове весілля"/ Shotgun Wedding

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