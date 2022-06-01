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Топ-7 блокбастерів червня. Весілля з криміналом, динозаври на волі, льотчик-ас та вчений-вампір

Костянтин Рильов
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"Світ Юрського періоду", фантастика, новий блокбастер, світ юрського періоду, коли прем'єра,
Кадр із фільму "Світ Юрського періоду 3: Домініон"

У червні на екрани вийдуть блокбастери, де знялися Дженніфер Лопез, Том Круз, Ліам Нісон, Моніка Беллуччі та Том Генкс.

Блокбастери поступово повертаються до кінотеатрів. І хоча у країні йде війна — на безпечних територіях кіно відчиняє двері для глядачів. Фокус підібрав найцікавіші.

"Топ Ган: Меверік". Прем'єра: 2 червня
"Топ Ган: Меверік". Прем'єра: 2 червня
"Морбіус". Прем'єра: 9 червня
"Морбіус". Прем'єра: 9 червня
"Флешбек". Прем'єра: 16 червня
"Флешбек". Прем'єра: 16 червня
Чорний телефон. Прем'єра: 23 червня
Чорний телефон. Прем'єра: 23 червня
"Світ Юрського періоду 3: Домініон". Прем'єра: 23 червня
"Світ Юрського періоду 3: Домініон". Прем'єра: 23 червня
"Елвіс". Прем'єра: 30 червня
"Елвіс". Прем'єра: 30 червня
"Вибухове весілля". Прем'єра: 30 червня
"Вибухове весілля". Прем'єра: 30 червня
"Топ Ган: Меверік". Прем'єра: 2 червня
"Морбіус". Прем'єра: 9 червня
"Флешбек". Прем'єра: 16 червня
Чорний телефон. Прем'єра: 23 червня
"Світ Юрського періоду 3: Домініон". Прем'єра: 23 червня
"Елвіс". Прем'єра: 30 червня
"Вибухове весілля". Прем'єра: 30 червня

"Топ Ган: Меверік"/Top Gun: Maverick

США, 2022, військовий бойовик, драма, екшн

Прем'єра: 2 червня

Тема: потрібна лише перемога

Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 9/10

У ролях: Том Круз, Майлз Теллер, Дженніфер Коннеллі

Тому Крузу не вперше грати пілота. Цього разу — у військово-патріотичному бойовику.

Безстрашний льотчик "Меверік" Мітчелл понад 30 років залишається одним із найкращих пілотів ВМФ. Він завжди готовий до випробувань, але не до того, щоб "спуститися на землю".

Критики в Каннах, де відбулася прем'єра фільму, вже лаяли картину. За що? За мілітаризованість, уславлення військової могутності при не дуже виразному зображенні ворога. Але в нашій країні з останнім пунктом все чітко і ясно.

Тому, думаємо, українським глядачам цей фільм зайде, тим паче у війні України проти РФ у нас зараз основний союзник, який постачає озброєння, саме США. До того ж ця історія добре перегукується з легендами про льотчиків, на кшталт історії про "привида Києва".

"Топ Ган: Меверік": трейлер фільму

"Морбіус"/Morbius

США, 2022, трилер, фантастика, екшн

Тема: хто знає, що приховано у нас усередині

Прем'єра в Україні: 9 червня (у світі — 1 квітня)

Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 8.5/10

У ролях: Джаред Лето, Адріа Архона, Метт Сміт, Джаред Харріс

Цей супергеройський фільм мали показати взимку. Згодом перенесли прем'єру на квітень. В Україні тоді вже бушувала війна. І ось, нарешті, вже влітку герой Джареда Лето — доктор Морбіус дістався наших екранів.

Щоб вилікуватись від рідкісного захворювання крові, доктор Майкл Морбіус зважується провести небезпечний експеримент. Лауреат Нобелівської премії прилітає з командою помічників на тропічний острів, щоб зайнятися власним лікуванням за допомогою вакцини з крові кажанів. Проте все передбачувано обертається катастрофою: Морбіус стає вампіром. З нього виривається "хтось", хто прагне крові. Ховайтеся, хто може!

Трейлери фильму "Морбіус"/Morbius.

"Флешбек"/Memory

США, 2022, бойовик, трилер

Прем'єра: 16 червня

Тема: і у кілера може бути мораль

Очікуваний рейтинг: 8.3/10

У ролях: Ліам Нісон, Моніка Беллуччі, Гай Пірс

Алекс Льюїс — кілер з репутацією. Він у якийсь момент змушений був піти проти всіх. Все через те, що вбивця відмовився порушити свій моральний кодекс. Наприклад, він ніколи не чіпає дітей.

Картина нагадує за сюжетом одразу відомих бойовика з Джейсоном Стейтемом: "Паркер" (2013) та "Захисник" (2012). У першому герой — професійний злодій, який керується непорушними моральними принципами, за порушення яких нікому не позаздриш. У другому його персонаж — кілер, який став на захист дівчинки від мафії.

У випадку Нісона у його героя є ще одна ірраціональна складова — прогресуюча втрата пам'яті. Це тема раннього фільму Нолана "Пам'ятай", де головний персонаж втрачає пам'ять.

Загалом, усі найкращі напрацювання — у новому детективі з Ліамом Нісоном.

Трейлери фильму "Флешбек"/Memory

"Світ Юрського періоду 3: Домініон"/Jurassic World: Dominion

Нідерланди, 2022, пригоди, фантастика

Прем'єра: 23 червня

Тема: не буди лихо

Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 9.3/10

У ролях: Кріс Пратт, Брайс Даллас Говард, Джефф Голдблюм

Франшиза для динозаврів продовжується в XXI столітті.

Після знищення острова Нублар динозаври вирвалися на волю і стали повноправними мешканцями планети. Людям вдається підтримувати тендітну рівновагу, що визначає мирне співіснування Землі. Але як довго людина зможе зберігати своє панування, живучи по сусідству з найстрашнішими істотами в історії?

Судячи з трейлера — все те ж, що і було в різних "парках Юрського періоду", тільки помножене на п'ять. Там так і йдеться про динозаврів: "Подивися, на мою думку, вони ще виросли в розмірах". Ну і, звичайно, ми чекаємо на великого плаваючого велетня, якого ледь показали в другій частині.

Трейлери фильму "Світ Юрського періоду 3: Домініон"/Jurassic World: Dominion

"Чорний телефон"/The Black Phone

США, 2022, жахи, трилер з елементами містики

Тема: не здаватися, перебуваючи в руках зла

Очікуваний рейтинг за версією kino-teatr.ua: 5.7/10

Прем'єра: 23 червня

У ролях: Ітан Гоук, Джеремі Девіс

Екранізація однойменної розповіді Джо Гілла 2004 року, яка явно була навіяна творчістю Стівена Кінга, а точніше — його твором "Воно".

У 1978 році в Північному Колорадо оголошується серійний дітовбивця, що маскується під аніматора дитячих свят. Зникають п'ятеро дітей. Черговою жертвою викрадача стає 13-річний Фінні Шоу, сором'язливий, але розумний хлопчик, який живе з батьком-алкоголіком та сестрою Гвен.

Фінні приходить до тями в звуконепроникному підвалі. На стіні — чорний телефон. І по ньому дзвонять... убиті маніяком діти. Їхня мета — передати Фінні максимальну кількість відомостей про злочинця, щоб він зміг врятуватися.

Світова прем'єра фільму відбулася на фестивалі Fantastic Fest 25 вересня 2021 року, критики позитивно відгукнулися на цю роботу. Судячи з трейлера, не шедевр, але добротна картина жахів.

Трейлери фильму "Чорний телефон"/The Black Phone

"Елвіс"/Elvis

США, Австралія, 2022, біографія, драма, музика

Прем'єра: 30 червня

Тема: як стати зіркою

Рейтинг за версією kino-teatr.ua:7.8/10

У ролях: Остін Батлер, Том Генкс, Олівія ДеДжонг

Останнім часом було чимало вдалих байопіків про рок-зірок: "Богемна рапсодія" (2018), "Рокетмен" (2019). Сподіваємось і ця стрічка не підкачає.

Фільм розповість історію про життя та музику Елвіса Преслі через призму його непростих стосунків із продюсером, полковником Томом Паркером. Разом вони працювали 20 років.

Після їхньої зустрічі у 1955 році молодий співак Преслі став зіркою національної величини буквально за кілька місяців. Яка ціна такої популярності? На це запитання може відповісти Паркер, який набагато пережив свого підопічного.

Трейлери фильму "Елвіс"/Elvis

"Вибухове весілля"/ Shotgun Wedding

США, 2022, романтична комедія

Тема: не було б щастя, та нещастя допомогло

Прем'єра: 30 червня

Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 8/10

У ролях: Дженніфер Лопез, Джош Дюамель, Дженніфер Кулідж

Дженніфер Лопез — чемпіонка з фільмів про весілля. Якщо Джулія Робертс із них регулярно тікала, то Дженніфер — слухняно йшла під вінець. Але, звісно, не без пригод. Цього разу вони носитимуть не романтичний, а кримінальний характер.

Дарсі і Том збирають своїх гостей та родичів для проведення виїзного весілля. Спочатку головні герої починають сумніватися у своїх планах щодо весілля, а потім… наречений та наречена з гостями разом стають заручниками залітних злочинців. Але зрозуміло, що випробування лише зміцнять почуття парочки.

Докфільм про картину "Вибухове весілля"/ Shotgun Wedding
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