Топ-7 блокбастеров июня. Свадьба с криминалом, динозавры на воле, летчик-ас и ученый-вампир

В июне на экраны выйдут блокбастеры, где снялись Дженнифер Лопез, Том Круз, Лиам Нисон, Моника Беллуччи и Том Хэнкс.

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Блокбастеры постепенно возвращаются в кинотеатры. И хотя в стране идет война — на безопасных территориях кино открывает двери для зрителей. Фокус подобрал самые интересные.

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[ + – ] "Топ Ган: Мэверик". Премьера: 2 июня [ + – ] "Морбиус". Премьера: 9 июня [ + – ] "Флешбэк". Премьера: 16 июня [ + – ] "Черный телефон". Премьера: 23 июня [ + – ] "Мир Юрского периода 3: Доминион". Премьера: 23 июня [ + – ] "Элвис". Премьера: 30 июня [ + – ] "Взрывная свадьба". Премьера: 30 июня

"Топ Ган: Мэверик" /Top Gun: Maverick

США, 2022, военный боевик, драма, экшн

Премьера: 2 июня

Тема: нужна только победа

Рейтинг по версии kino-teatr.ua: 9/10

В ролях: Том Круз, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли

Тому Крузу не впервой играть пилота. На этот раз – в военно-патриотическом боевике.

Бесстрашный летчик "Мэверик" Митчелл более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. Он всегда готов к испытаниям, но только не к тому, чтобы "спуститься на землю".

Критики в Каннах, где состоялась премьера фильма, уже ругали картину. За что? За милитаризованность, прославление военной мощи при не очень внятном изображении врага. Но у нас в стране с последним пунктом все четко и ясно.

Поэтому, думаем, украинским зрителям этот фильм зайдет, тем более в войне Украины против РФ у нас сейчас основной союзник, поставляющий вооружение, именно США. К тому же эта история хорошо перекликается с легендами о летчиках, наподобие истории о "призраке Киева".

[ + – ] "Топ Ган: Мэверик": трейлер фильма

"Морбиус" / Morbius

США, 2022, триллер, фантастика, экшн

Тема: кто знает, что скрыто у нас внутри

Премьера в Украине: 9 июня (в мире — 1 апреля)

Рейтинг по версии kino-teatr.ua : 8.5/10

В ролях: Джаред Лето, Адриа Архона, Мэтт Смит, Джаред Харрис

Этот супергеройский фильм должны были показать зимой. Потом перенесли премьеру на апрель. В Украине в это время уже вовсю бушевала война. И вот, наконец, уже летом герой Джареда Лето – доктор Морбиус добрался и до наших экранов.

Чтобы излечиться от редкого заболевания крови, доктор Майкл Морбиус решается провести опасный эксперимент. Лауреат Нобелевской премии прилетает с командой ассистентов на тропический остров, чтобы заняться собственным излечением при помощи вакцины из крови летучих мышей. Однако все предсказуемо оборачивается катастрофой: Морбиус становится вампиром. Из него вырывается "некто", который жаждет крови. Прячься, кто может!

[ + – ] Трейлер фильма "Морбиус" / Morbius.

"Флешбэк" / Memory

США, 2022, боевик, триллер

Премьера: 16 июня

Тема: и у киллера может быть мораль

Ожидаемый рейтинг фильма: 8.3/10

В ролях: Лиам Нисон, Моника Беллуччи, Гай Пирс

Алекс Льюис — киллер с репутацией. Он в какой-то момент вынужден был пойти против всех. Все потому, что убийца отказался нарушить свой моральный кодекс. Например, он никогда не трогает детей.

Картина напоминает по сюжету сразу известных боевика с Джейсоном Стейтемом: "Паркер"(2013) и "Защитник" (2012). В первом герой — профессиональный вор, руководствующийся незыблемыми моральными принципами, за нарушение которых никому не поздоровится. Во втором его персонаж – киллер, который встал на защиту девочки от мафии.

В случае Нисона у его героя есть еще одна иррациональная составляющая — прогрессирующая потеря памяти. Это тема раннего фильма Нолана "Помни", где главный персонаж теряет память.

В общем, все лучшие наработки – в новом детективе с Лиамом Нисоном.

[ + – ] Трейлер фильма "Флешбэк" / Memory

"Мир Юрского периода 3: Доминион" / Jurassic World: Dominion

Нидерланды, 2022, приключения, фантастика

Премьера: 23 июня

Тема: не буди лихо

Рейтинг по версии kino-teatr.ua: 9.3/10

В ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм

Франшиза про динозавров продолжается в XXI веке.

После уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и стали полноправными обитателями планеты. Людям удается поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле. Но как долго человек сможет сохранять свое господство, живя по соседству с самыми устрашающими существами в истории?

Судя по трейлеру – все то же, что и было в разных "парках Юрского периода", только, умноженное на пять. Там так и говорится о динозаврах: "Посмотри, по-моему, они еще выросли в размерах". Ну и, конечно, мы ждем большого плавающего великана, которого едва показали во второй части.

[ + – ] Трейлер фильма "Мир Юрского периода 3: Доминион" / Jurassic World: Dominion

"Черный телефон" / The Black Phone

США, 2022, ужасы, триллер с элементами мистики

Тема: не сдаваться, находясь в руках зла

Ожидаемый рейтинг по версии kino-teatr.ua: 5.7/10

Премьера: 23 июня

В ролях: Итан Хоук, Джереми Дэвис

Экранизация одноименного рассказа Джо Хилла 2004 года, который явно был навеян творчеством Стивена Кинга, а точнее – его творением "Оно".

В 1978 году в Северном Колорадо объявляется серийный детоубийца, маскирующийся под аниматора детских праздников. Пропадают пятеро детей. Очередной жертвой похитителя становится 13-летний Финни Шоу, застенчивый, но умный мальчик, который живет с отцом-алкоголиком и сестрой Гвен.

Финни приходит в себя в звуконепроницаемом подвале. На стене – черный телефон. И по нему звонят… убитые маньяком дети. Их цель — передать Финни максимальное количество сведений о преступнике, чтобы он смог спастись.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале Fantastic Fest 25 сентября 2021 года, критики позитивно отозвались об этой работе. Судя по трейлеру, не шедевр, но добротная картина ужасов.

[ + – ] Трейлер фильма "Черный телефон" / The Black Phone

"Элвис" / Elvis

США, Австралия, 2022, биография, драма, музыка

Премьера: 30 июня

Тема: как стать звездой

Рейтинг по версии kino-teatr.ua:7.8/10

В ролях: Остин Батлер, Том Хэнкс, Оливия ДеДжонг

Последнее время было довольно много удачных байопиков о рок-звездах: "Богемская рапсодия" (2018), "Рокетмен" (2019). Надеемся и эта лента не подкачает.

Фильм расскажет историю о жизни и музыке Элвиса Пресли через призму его непростых отношений с продюсером, полковником Томом Паркером. Вместе они работали 20 лет.

После их встречи в 1955 году молодой певец Пресли стал звездой национальной величины буквально за несколько месяцев. Какова цена такой популярности? На этот вопрос может ответить Паркер, намного переживший своего подопечного.

[ + – ] Трейлер фильма "Элвис" / Elvis

"Взрывная свадьба"/ Shotgun Wedding

США, 2022, романтическая комедия

Тема: не было бы счастья, да несчастье помогло

Премьера: 30 июня

Рейтинг по версии kino-teatr.ua: 8/10

В ролях: Дженнифер Лопез, Джош Дюамель, Дженнифер Кулидж

Дженнифер Лопез – чемпионка по фильмам про свадьбы. Если Джулия Робертс с них регулярно сбегала, то Дженифер – послушно шла под венец. Но, конечно, не без приключений. В этот раз они будут носить не романтический, а криминальный характер.

Дарси и Том собирают своих гостей и родственников для проведения выездной свадьбы. Сначала главные герои начинают сомневаться в своих планах насчет свадьбы, а потом… жених и невеста с гостями вместе становятся заложниками залетных преступников. Но понятно, что испытания только укрепят чувства парочки.

[ + – ] Докфильм о картине "Взрывная свадьба"/ Shotgun Wedding

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