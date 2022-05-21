"Аватар" выйдет в повторный прокат. На какую войну намекал Кэмерон и откуда взял синих нави

В преддверии премьеры "Аватар-2": Путь воды" в повторный прокат выйдет и первый "Аватар" – в модернизированном виде.

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"Аватар" собираются выпустить в прокат в целом ряде разных форматов, включая повышенное разрешение, увеличенную частоту кадров (HFR), 3D, IMAX и других PLF-форматах, а также адаптированным под различные аудиосистемы. Что касается продолжения картины "Путь воды", то его намерены перевести на 160 языков мира.

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Это неудивительно, ведь оригинальный "Аватар" (2009) был первым фильмом, который перешел границу $2 млрд. И на сегодня он является самым кассовым фильмом в истории со сборами $2,8 млрд. (временно пальму первенства у него отбирали "Мстители. Финал" в 2019). Зрительский рейтинг – 9,2.

Бэкграунд. "Аватар", Джеймс Кэмерон и боги индуизма

Джеймс Кэмерон признается, что источником вдохновения для создания синекожих нави с планеты Пандоры послужил пантеон богов индуизма. Оттуда, собственно, взят и термин "аватар".

"Аватар — это телесное воплощение одного из индуистских богов, – поделился режиссер своими тайнами. – Но в фильме оно означает, что в будущем люди с помощью технологий научатся помещать сознание человека в удаленное биологическое тело. Я влюблен в мифологию индуизма, но не хотел ссылаться на ее идеи слишком явно, мне было интересно выстроить подсознательную связь с индуизмом".

Эту связь обозначает синий цвет кожи нави – цвет шестой чакры-ясновидения (она же — чакра третьего глаза) – высокой духовности, как у древнеиндийского царя Рамы (седьмая аватара индуистского бога Вишну) и у Кришны (восьмая аватара).

[ + – ] В пантеоне индуизма бог Рама – синего цвета

Нави из секонд-хенда и жители планеты Пандора

Что значит само слово "нави", знаете? Захожу я как-то в киевский секонд-хенд, которых сейчас немерено расплодилось. Стоит женщина с платьем в руках и говорит продавщице: "А можно снизить цену?" – "Я эти вопросы не решаю, — отвечает та. – Сейчас директора позову". И кричит в сторону двери подсобки: "Нави, выйди пожалуйста!"

О, встрепенулся я, думаю, сейчас такой выйдет синий, четырехметровый монстр! А оттуда выскакивает маленький сириец: "В чем дело?" – "Вот женщина просит уступить" — "Да, пожалуйста", — делает Нави любезность. Оказалось "Нави" – обыкновенное арабское имя, обозначающее "контактный". Как раз нави и живут в единении с природой, общаются с животными, молятся святому Древу Душ, обладающей связью с матерью-богиней Эйвой, которая пронизывает на Пандоре все сущее.

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Любопытно, что душевно-эмоциональный контакт у аборигенов и животных достигается при помощи некоей метелки с шевелящимися нитями. Когда метелки встречаются, взаимно проникая нитями, трудно отделаться от ощущения, что все это напоминает обыкновенный… USB-разъем. Не думаю, что Камерон это сделал нарочно, просто эта деталь – показатель "компьютеризированности" сознания современного человека, которое автор в целом критикует.

Нави — жителям планеты Пандора (кстати, тоже символическое название) — режиссер придал восточные черты (индусы, арабы), противопоставив их компьютеризированным и роботизированным, бездуховно-разрушительным землянам, которые олицетворяют технически мощный, материалистический Запад.

"Люди с большей военной и технологической мощью могут вытеснить или уничтожить людей более слабых, и все ради ресурсов", — говорил режиссер, подчеркивая, что в "Аватаре" критиковал обезличенный характер механизированной войны США с Ираком. В фантастической ленте словно развернулась война между Западом и Востоком. Многие зрители отметили, что падение Древа Дома напоминает падение двух небоскребов Центра мировой торговли 11 сентября 2001 года, получился словно ответный ход, "месть" Запада – Востоку.

[ + – ] "Аватар" (2009), финальная битва

Несмотря на большое количество оригинальных находок, Кэмерон немало и позаимствовал у коллег по Голливуду. Сюжетный ход, когда покалеченный солдат становится своим для противника, взят из "Танцующего с волками", где "бледнолицый" стал своим для индейцев. А жанр самого фильма заимствован у "Звездных войн" Джорджа Лукаса, о чем следует сказать отдельно.

Формула "Аватара"

Итак, вертикаль фильма – это нави (элементы индуизма и арабского мира), горизонталь – земляне (машинные технологии, потребительская психология), точка пересечения между ними – морской пехотинец-шпион Джейк Салли, преображенный в нави. Как шутили американские критики, он — десятая аватара – сразу после Будды.

Исполнитель главной роли Сэм Уортингтон заметил: "В "Аватаре" есть сердце. Это главный спецэффект картины". Кэмерон добавил: "Если фильме есть совесть, она не позволяет ему скатиться в аттракцион".

Морской пехотинец, познав духовную жизнь нави, переходит на сторону инопланетян. Не последнюю роль, конечно, в этом сыграла его синяя подружка – Нейтири, которую играет Зои Салдана. И в целом эффект перевертыша в "Аватаре" состоит в том, что мы как бы должны болеть за землян, но все наши симпатии потихоньку перетекают к нави, и мы начинаем им сочувствовать — вместе с главным героем.

[ + – ] В первом "Аватаре" дерево Душ и богиня Эйва побеждают машинное мышление землян! Фото: Скриншот

Земляне преступно заваливают огромное Дерево-Дом, но Дерево Душ, которое связывает всех существ жителей Пандоры между собой и богиней Эйвой, сплотило аборигенов. Они оказывают мощное сопротивление земным агрессорам и побеждают. Возле Дерева Душ душа Салли из человеческого тела — пехотинца-инвалида – переходит в тело аватара. Дерево Душ и богиня Эйва побеждают машинное мышление землян!

Здесь метафора и символ – пехотинец был инвалидом не только физическим, но и духовным (так беспощадно саркастично показано Кэмероном человечество). Но он вырос, став нави – и в буквальном смысле и духовно!

Каким будет фильм "Аватар-2"

Вышедший на днях трейлер "Аватара-2" собрал уже больше 20 млн просмотров.

[ + – ] Премьерный трейлер нового фильма "Аватар: Путь воды"

Выход "Аватара-2" анонсирован в декабре. Пока что о том, каким будет продолжение "Аватара", ходит масса догадок и гипотез.