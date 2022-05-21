"Аватар" выйдет в повторный прокат. На какую войну намекал Кэмерон и откуда взял синих нави
В преддверии премьеры "Аватар-2": Путь воды" в повторный прокат выйдет и первый "Аватар" – в модернизированном виде.
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"Аватар" собираются выпустить в прокат в целом ряде разных форматов, включая повышенное разрешение, увеличенную частоту кадров (HFR), 3D, IMAX и других PLF-форматах, а также адаптированным под различные аудиосистемы. Что касается продолжения картины "Путь воды", то его намерены перевести на 160 языков мира.
Это неудивительно, ведь оригинальный "Аватар" (2009) был первым фильмом, который перешел границу $2 млрд. И на сегодня он является самым кассовым фильмом в истории со сборами $2,8 млрд. (временно пальму первенства у него отбирали "Мстители. Финал" в 2019). Зрительский рейтинг – 9,2.
Бэкграунд. "Аватар", Джеймс Кэмерон и боги индуизма
Джеймс Кэмерон признается, что источником вдохновения для создания синекожих нави с планеты Пандоры послужил пантеон богов индуизма. Оттуда, собственно, взят и термин "аватар".
"Аватар — это телесное воплощение одного из индуистских богов, – поделился режиссер своими тайнами. – Но в фильме оно означает, что в будущем люди с помощью технологий научатся помещать сознание человека в удаленное биологическое тело. Я влюблен в мифологию индуизма, но не хотел ссылаться на ее идеи слишком явно, мне было интересно выстроить подсознательную связь с индуизмом".
Эту связь обозначает синий цвет кожи нави – цвет шестой чакры-ясновидения (она же — чакра третьего глаза) – высокой духовности, как у древнеиндийского царя Рамы (седьмая аватара индуистского бога Вишну) и у Кришны (восьмая аватара).
Нави из секонд-хенда и жители планеты Пандора
Что значит само слово "нави", знаете? Захожу я как-то в киевский секонд-хенд, которых сейчас немерено расплодилось. Стоит женщина с платьем в руках и говорит продавщице: "А можно снизить цену?" – "Я эти вопросы не решаю, — отвечает та. – Сейчас директора позову". И кричит в сторону двери подсобки: "Нави, выйди пожалуйста!"
О, встрепенулся я, думаю, сейчас такой выйдет синий, четырехметровый монстр! А оттуда выскакивает маленький сириец: "В чем дело?" – "Вот женщина просит уступить" — "Да, пожалуйста", — делает Нави любезность. Оказалось "Нави" – обыкновенное арабское имя, обозначающее "контактный". Как раз нави и живут в единении с природой, общаются с животными, молятся святому Древу Душ, обладающей связью с матерью-богиней Эйвой, которая пронизывает на Пандоре все сущее.Важно
Любопытно, что душевно-эмоциональный контакт у аборигенов и животных достигается при помощи некоей метелки с шевелящимися нитями. Когда метелки встречаются, взаимно проникая нитями, трудно отделаться от ощущения, что все это напоминает обыкновенный… USB-разъем. Не думаю, что Камерон это сделал нарочно, просто эта деталь – показатель "компьютеризированности" сознания современного человека, которое автор в целом критикует.
Нави — жителям планеты Пандора (кстати, тоже символическое название) — режиссер придал восточные черты (индусы, арабы), противопоставив их компьютеризированным и роботизированным, бездуховно-разрушительным землянам, которые олицетворяют технически мощный, материалистический Запад.
"Люди с большей военной и технологической мощью могут вытеснить или уничтожить людей более слабых, и все ради ресурсов", — говорил режиссер, подчеркивая, что в "Аватаре" критиковал обезличенный характер механизированной войны США с Ираком. В фантастической ленте словно развернулась война между Западом и Востоком. Многие зрители отметили, что падение Древа Дома напоминает падение двух небоскребов Центра мировой торговли 11 сентября 2001 года, получился словно ответный ход, "месть" Запада – Востоку.
Несмотря на большое количество оригинальных находок, Кэмерон немало и позаимствовал у коллег по Голливуду. Сюжетный ход, когда покалеченный солдат становится своим для противника, взят из "Танцующего с волками", где "бледнолицый" стал своим для индейцев. А жанр самого фильма заимствован у "Звездных войн" Джорджа Лукаса, о чем следует сказать отдельно.
Формула "Аватара"
Итак, вертикаль фильма – это нави (элементы индуизма и арабского мира), горизонталь – земляне (машинные технологии, потребительская психология), точка пересечения между ними – морской пехотинец-шпион Джейк Салли, преображенный в нави. Как шутили американские критики, он — десятая аватара – сразу после Будды.
Исполнитель главной роли Сэм Уортингтон заметил: "В "Аватаре" есть сердце. Это главный спецэффект картины". Кэмерон добавил: "Если фильме есть совесть, она не позволяет ему скатиться в аттракцион".
Морской пехотинец, познав духовную жизнь нави, переходит на сторону инопланетян. Не последнюю роль, конечно, в этом сыграла его синяя подружка – Нейтири, которую играет Зои Салдана. И в целом эффект перевертыша в "Аватаре" состоит в том, что мы как бы должны болеть за землян, но все наши симпатии потихоньку перетекают к нави, и мы начинаем им сочувствовать — вместе с главным героем.
Земляне преступно заваливают огромное Дерево-Дом, но Дерево Душ, которое связывает всех существ жителей Пандоры между собой и богиней Эйвой, сплотило аборигенов. Они оказывают мощное сопротивление земным агрессорам и побеждают. Возле Дерева Душ душа Салли из человеческого тела — пехотинца-инвалида – переходит в тело аватара. Дерево Душ и богиня Эйва побеждают машинное мышление землян!
Здесь метафора и символ – пехотинец был инвалидом не только физическим, но и духовным (так беспощадно саркастично показано Кэмероном человечество). Но он вырос, став нави – и в буквальном смысле и духовно!
Каким будет фильм "Аватар-2"
Вышедший на днях трейлер "Аватара-2" собрал уже больше 20 млн просмотров.
Выход "Аватара-2" анонсирован в декабре. Пока что о том, каким будет продолжение "Аватара", ходит масса догадок и гипотез.