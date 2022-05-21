"Аватар 2: Путь воды". Что мы знаем о продолжении самого кассового фильма мира

Джеймс Кэмерон задумал четыре продолжения "Аватара". Вторая часть выходит в декабре 2022, а первая – в повторный прокат

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Создание фильма "Аватар-2" было связано с подводными съемками, что вызвало массу сложностей. Но Джеймс Кэмерон справился, потому что имел огромный опыт съемок документальных фильмов о подводном мире.

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"Аватар-2", актерский состав: двое воскресших

В продолжении "Аватара" появится такой актерский костяк из первой части: Сэм Уортингнтон (Джейк Салли), Зои Салдана (Нейтири), Джованни Рибизи (Паркер Селфридж), Стивен Лэнг (Майлз Куоритч), Джоэл Дэвид Мур (Норм Спеллман), Сигурни Уивер (Грейс Огустин).

Новые звезды в картине "Аватар-2": Клифф Кертис, ("Крепкий орешек 4.0"), Кейт Уинслет ("Титаник"), Вин Дизель ("Риддик", "Форсаж"), Дэвид Тьюлис ("Гарри Поттер").

В первом фильме герои Уивер и Лэнга погибли, но Кэмерон решил их воскресить во второй части. Каким образом? Через Дерево Душ Эйву.

Почему продолжения "Аватара" мы ждем уже второй десяток лет?

Режиссер "Аватара-2" все тот же – Джеймс Кэмерон. Он же писал сценарий. Кэмерон признавался, что впервые сел за сценарий в 2012-м, за год написал около четверти, а в 2013-м привлек на помощь целую команду сценаристов. Эти же люди заодно пишут сценарии всех остальных сиквелов "Аватара". Сами съемки стартовали только в 2017 году. В 2020 была закончена вторая часть и начаты съемки третьей.

Важно

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Планировалось, что вторая часть "Аватара" выйдет в декабре 2014, третья – в декабре 2015 и т.д. Но все сильно переносилось. Режиссер объяснял, что изначально планировал три сиквела. Потом понял, что будет и четвертый — пришлось изменять сценарий.

Кэмерон заявляет: "Мы с командой сценаристов "Аватара" прорабатывали малейшие детали. У больших продолжений больших фильмов есть один общий минус – сценарные несостыковки. Мы потратили массу времени, чтобы устранить их все и проработать истории отдельных героев. В конечном итоге мы ответили, думаю, на все вопросы о всех героях. Не хотелось бы, чтобы зрители и фанаты чего-то не поняли".

"Аватар-2" был готов в 2020-м году, но студия Disney из-за коронавируса перенесла премьеру (за время работы над проектом выпускающая компания 20th Century Fox стала частью Disney).

Новая дата премьеры – 16 декабря 2022.

Несколько важных деталей сюжета второй части фильма

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"Аватар-2. Путь воды"

Действие происходит спустя 14 лет после первой части фильма.

Джейк Салли живет с новой семьей на планете Пандора. Но возвращается знакомая угроза – вот-вот прилетят земляне, чтобы отомстить за поражение. Но, конечно, дело и в наживе – они стремятся продолжить работы по добыче анобтаниума (это местный дорогой и редкий минерал).

Салли станет вождем клана, а Нейтири – его верховной жрицей. Известно, что у них будет восьмилетняя дочь.

Большая часть всей истории будет проходить на воде и под водой. В 2014 году Кэмерон сделал фильм "Вызов бездне" о погружении на дно 11-километровой Марианской впадины. Свои наработки по подводным съемкам он использовал в "Аватаре-2".

Ради увеличения масштаба боевых действий в сюжет введены несколько кланов нави, враждующих между собой. Для Салли задача — объединить их против общего врага, людей. Сюжет несколько напоминает борьбу североамериканских индейцев против вторжения белых.

Главный антагонист нави – все тот же, уже воскресший полковник Майлз Куоритч. Кроме того, в трейлере можно увидеть несколько аватаров нави, в которых явно находятся "плохие" люди.

"Аватар-2": суть нового фильма

Продюсер проекта Джон Ландау открыл еще одну завесу: "У Кэмерона есть уникальное качество – тщательно рассказывать некоторые ценности в cвоих картинах. В первом "Аватаре" он говорил о любви к дому, религии. Сейчас в основу фильма ляжет институт семьи", – сообщает Deadline.

Путь воды. Сложности подводных съемок

Что касается подводных съемок, то Кэмерон заметил: "Когда я не снимаю кино, я занимаюсь изучением океана. Когда у меня появилась возможность совместить две мои больше любви, я спросил: "А почему бы и нет?" И мы сделали это".

Для подводных съемок Кэмерон построил резервуар объемом 340 тысяч литров. Все актеры прошли курсы дайвинга.

В первом фильме был придуман язык нави. Сейчас Кэмерон попросил, чтобы глухой актер Си Джей Джонс изобрел новый язык жестов.

Любопытно, что при подготовке к съемкам Кэмерон съездил в тропические джунгли Бразилии и в ходе тура по защите природы, где изучал, как устроена жизнь местных племен.

Учитывая все эти непростые моменты, Кэмерон заявил: "Да, это определенно самые сложные съемки в моей жизни. После выхода фильма я соберу большую пресс-конференцию и расскажу, как мы снимали его. Это просто круто! Думаю, люди обалдеют, когда узнают подробности".