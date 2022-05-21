"Аватар 2: Шлях води". Що ми знаємо про продовження найкасовішого фільму світу

Джеймс Кемерон задумав чотири продовження "Аватара". Друга частина виходить у грудні 2022 року, а перша — в повторний прокат

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Створення фільму "Аватар-2" пов'язане з підводними зйомками, що спричинило масу складнощів. Але Джеймс Кемерон упорався, бо мав величезний досвід зйомок документальних фільмів про підводний світ.

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"Аватар-2", акторський склад: двоє воскреслих

У продовженні "Аватара" з'явиться такий акторський кістяк з першої частини: Сем Вортінгтон (Джейк Саллі), Зої Салдана (Нейтірі), Джованні Рібізі (Паркер Селфрідж), Стівен Ленг (Майлз Кворітч), Джоел Девід Мур (Норм Спелман), Сігурні Вівер (Ґрейс Оґустін).

Нові зірки в картині "Аватар-2": Кліфф Кертіс, ("Міцний горішок 4.0"), Кейт Вінслет ("Титанік"), Він Дізель ("Ріддік", "Форсаж"), Девід Тьюліс ("Гаррі Поттер").

У першому фільмі герої Вівер та Ленг загинули, але Кемерон вирішив їх воскресити у другій частині. Як? Через Дерево Душ Ейву.

Чому продовження "Аватару" ми чекаємо вже другий десяток років?

Режисер "Аватара-2" той самий — Джеймс Кемерон. Він же і писав сценарій. Кемерон зізнавався, що вперше сів за сценарій у 2012, за рік написав близько чверті, а у 2013-му залучив на допомогу цілу команду сценаристів. Ці ж люди заодно пишуть сценарії решти сиквелів "Аватара". Самі зйомки стартували лише у 2017 році. У 2020 закінчена друга частина та розпочато зйомки третьої.

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"Аватар" вийде в повторний прокат. На яку війну натякав Кемерон і звідки взяв синіх на'ві

Планувалося, що друга частина "Аватара" вийде у грудні 2014 року, третя — у грудні 2015 тощо. Але все дуже переносили. Режисер пояснював, що спочатку планував три сиквели. Потім зрозумів, що буде четвертий — довелося змінювати сценарій.

Кемерон заявляє: "Ми з командою сценаристів "Аватара" проробляли найменші деталі. Великі продовження великих фільмів мають один загальний мінус — сценарні розбіжності. Ми витратили багато часу, щоб усунути їх усі й опрацювати історії деяких героїв. Зрештою ми відповіли, думаю, на всі питання про всіх героїв. Не хотілося б, щоб глядачі та фанати чогось не зрозуміли".

"Аватар-2" був готовий у 2020-му році, але студія Disney через коронавірус перенесла прем'єру (за час роботи над проєктом випускова компанія 20th Century Fox стала частиною Disney).

Нова дата прем'єри — 16 грудня 2022 року.

Декілька важливих деталей сюжету другої частини фільму

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"Аватар-2. Шлях води"

Дія відбувається через 14 років після першої частини фільму.

Джейк Саллі живе з новою сім'єю на планеті Пандора. Але повертається знайома загроза — ось-ось прилетять земляни, щоби помститися за поразку. Але, звичайно, справа і в наживі — вони прагнуть продовжити роботи з видобутку анобтаніуму (це місцевий дорогий та рідкісний мінерал).

Саллі стане вождем клану, а Нейтірі — його верховною жрицею. Відомо, що в них буде восьмирічна донька.

Більшість всієї історії проходитиме на воді й під водою. У 2014 році Кемерон зробив фільм "Виклик безодні" про занурення на дно 11-кілометрової Маріанської западини. Свої напрацювання з підводних зйомок він використав у "Аватарі-2".

Задля збільшення масштабу бойових дій у сюжет введено кілька кланів на'ві, що ворогують між собою. Для Саллі завдання об'єднати їх проти спільного ворога, людей. Сюжет нагадує боротьбу північноамериканських індіанців проти вторгнення білих.

Головний антагоніст на'ві — той самий, уже воскреслий полковник Майлз Кворитч. Крім того, в трейлері можна побачити кілька аватарів на'ві, в яких явно перебувають "погані" люди.

Аватар-2: суть нового фільму

Продюсер проєкту Джон Ландау відкрив ще одну завісу: "Кемерон має унікальну рису — ретельно розповідати деякі цінності у своїх картинах. У першому "Аватарі" він говорив про любов до дому, релігію. Зараз в основу фільму ляже інститут сім'ї", — повідомляє Deadline.

Шлях води. Складнощі підводних зйомок

Що стосується підводних зйомок, то Кемерон зауважив: "Коли я не знімаю кіно, я займаюся вивченням океану. Коли в мене з'явилася можливість поєднати дві мої великі любові, я запитав: "А чому б і ні?" І ми зробили це".

Для підводних зйомок Кемерон збудував резервуар об'ємом 340 тисяч літрів. Усі актори пройшли курси дайвінгу.

У першому фільмі придумана мова на'ві. Зараз Кемерон попросив, щоб глухий актор Сі Джей Джонс винайшов нову мову жестів.

Цікаво, що під час підготовки до зйомок Кемерон з'їздив у тропічні джунглі Бразилії та під час туру захисту природи, де вивчав, як влаштовано життя місцевих племен.

Враховуючи всі ці непрості моменти, Кемерон заявив: "Так, це безумовно найскладніші зйомки в моєму житті. Після виходу фільму я зберу велику пресконференцію і розповім, як ми знімали його. Це просто круто! Думаю, люди шаленітимуть, коли дізнаються подробиці".