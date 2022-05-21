"Аватар" вийде в повторний прокат. На яку війну натякав Кемерон і звідки взяв синіх на'ві
Напередодні прем'єри "Аватар-2": Шлях води" в повторний прокат вийде і перший "Аватар" — у модернізованому вигляді.
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"Аватар" збираються випустити в прокат у цілій низці різних форматів, включаючи підвищену роздільну здатність, збільшену частоту кадрів (HFR), 3D, IMAX та інші PLF-формати, а також адаптовані під різні аудіосистеми. Що стосується продовження картини "Шлях води", то його мають на меті перекласти 160 мовами світу.
Це не дивно, адже оригінальний "Аватар" (2009) був першим фільмом, який перейшов кордон $2 млрд. І на сьогодні він є найкасовішим фільмом в історії зі зборами $2,8 млрд (тимчасово пальму першості в нього відбирали "Месники. Фінал" 2019). Оглядовий рейтинг — 9,2.
Бекґраунд. "Аватар", Джеймс Кемерон та боги індуїзму
Джеймс Кемерон зізнається, що джерелом натхнення для створення синьошкірих на'ві з планети Пандори послужив пантеон богів індуїзму. Звідти, власне, взято і термін "аватар".
"Аватар — це тілесне втілення одного з індуїстських богів, — поділився режисер своїми таємницями. — Але у фільмі воно означає, що в майбутньому люди за допомогою технологій навчаться поміщати свідомість людини у віддалене біологічне тіло. Я закоханий у міфологію індуїзму, але не хотів посилатися на її ідеї надто явно, мені було цікаво побудувати підсвідомий зв'язок з індуїзмом".
Цей зв'язок позначає синій колір шкіри на'ві — колір шостої чакри-ясновидіння (вона ж — чакра третього ока) — високої духовності, як у давньоіндійського царя Рами (сьома аватара індуїстського бога Вішну) та у Крішни (восьма аватара).
На'ві із секонд-хенду та жителі планети Пандора
Що означає саме слово "на'ві", знаєте? Заходжу я якось у київський секонд-хенд, яких зараз розплодилося. Стоїть жінка з сукнею в руках і каже продавчині: "А чи можна знизити ціну?" — "Я ці питання не вирішую, — відповідає та. — Зараз директора покличу". І кричить у бік дверей підсобки: "Нави, вийди, будь ласка!"
О, стрепенувся я, думаю, зараз такий вийде синій, чотириметровий монстр! А звідти вискакує маленький сирієць: "У чому річ?" — "Ось жінка просить поступитися" — "Так, будь ласка", — робить Наві люб'язність. Виявилося "Наві" — звичайне арабське ім'я, що означає "контактний". Саме на'ві й живуть у єднанні з природою, спілкуються з тваринами, моляться святому Древу Душ, що має зв'язок з матір'ю-богинею Ейвою, яка пронизує на Пандорі все, що існує.Важливо
Цікаво, що душевно-емоційний контакт в аборигенів і тварин досягається за допомогою якоїсь волоті з рухомими нитками. Коли волоті зустрічаються, взаємно проникаючи нитками, важко позбутися відчуття, що все це нагадує звичайний… USB-роз'єм. Не думаю, що Камерон це зробив навмисне, просто ця деталь — показник "комп'ютеризованості" свідомості сучасної людини, яку автор загалом критикує.
На'ві — жителям планети Пандора (до речі, теж символічна назва) — режисер додав східних рис (індуси, араби), протиставивши їх комп'ютеризованим та роботизованим, бездуховно-руйнівним землянам, які уособлюють технічно потужний, матеріалістичний Захід.
"Люди з більшою військовою та технологічною міццю можуть витіснити або знищити людей слабших, і все заради ресурсів", — говорив режисер, наголошуючи, що в "Аватарі" критикував знеособлений характер механізованої війни США з Іраком. У фантастичній стрічці немовби розгорнулася війна між Заходом і Сходом. Багато глядачів відмітили, що падіння Древа Дому нагадує падіння двох хмарочосів Центру світової торгівлі 11 вересня 2001 року, вийшов ніби хід у відповідь, "помста" Заходу — Сходу.
Попри велику кількість оригінальних знахідок, Кемерон чимало і запозичив у колег з Голлівуду. Сюжетний хід, коли поранений солдат стає своїм для супротивника, взятий з "Танці з вовками", де "блідолиций" став своїм для індіанців. А жанр самого фільму запозичений у "Зоряних воєн" Джорджа Лукаса, про що слід сказати окремо.
Формула "Аватара"
Отже, вертикаль фільму — це на'ві (елементи індуїзму та арабського світу), горизонталь — земляни (машинні технології, споживча психологія), точка перетину між ними — морський піхотинець-шпигун Джейк Саллі, перетворений у на'ві. Як жартували американські критики, він — десята аватара — одразу після Будди.
Виконавець головної ролі Сем Вортінгтон зауважив: "В "Аватарі" є серце. Це головний спецефект картини". Кемерон додав: "Якщо фільм має совість, вона не дозволяє йому скотитися в атракціон".
Морський піхотинець, пізнавши духовне життя на'ві, переходить на бік інопланетян. Не останню роль, звісно, в цьому зіграла його синя подружка — Нейтірі, яку грає Зої Салдана. І в цілому ефект перевертня в "Аватарі" полягає в тому, що ми ніби повинні вболівати за землян, але всі наші симпатії потихеньку перетікають до на'ві, і ми починаємо співчувати — разом з головним героєм.
Земляни злочинно завалюють величезне Дерево-Дім, але Дерево Душ, яке пов'язує всіх істот мешканців Пандори між собою та богинею Ейвою, згуртувало аборигенів. Вони чинять сильний опір земним агресорам і перемагають. Біля Дерева Душ душа Саллі з людського тіла — піхотинця-інваліда — переходить у тіло аватара. Дерево Душ та богиня Ейва перемагають машинне мислення землян!
Тут метафора та символ — піхотинець був інвалідом не лише фізичним, а й духовним (так нещадно саркастично показано Кемероном людство). Але він виріс, став на'ві — і в буквальному значенні й духовно!
Яким буде фільм "Аватар-2"
Трейлер "Аватара-2", що вийшов днями, зібрав вже понад 20 млн переглядів.
Вихід "Аватара-2" анонсовано у грудні. Поки про те, яким буде продовження "Аватара", ходить безліч здогадів та гіпотез.