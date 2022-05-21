"Аватар" вийде в повторний прокат. На яку війну натякав Кемерон і звідки взяв синіх на'ві

Напередодні прем'єри "Аватар-2": Шлях води" в повторний прокат вийде і перший "Аватар" — у модернізованому вигляді.

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"Аватар" збираються випустити в прокат у цілій низці різних форматів, включаючи підвищену роздільну здатність, збільшену частоту кадрів (HFR), 3D, IMAX та інші PLF-формати, а також адаптовані під різні аудіосистеми. Що стосується продовження картини "Шлях води", то його мають на меті перекласти 160 мовами світу.

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Це не дивно, адже оригінальний "Аватар" (2009) був першим фільмом, який перейшов кордон $2 млрд. І на сьогодні він є найкасовішим фільмом в історії зі зборами $2,8 млрд (тимчасово пальму першості в нього відбирали "Месники. Фінал" 2019). Оглядовий рейтинг — 9,2.

Бекґраунд. "Аватар", Джеймс Кемерон та боги індуїзму

Джеймс Кемерон зізнається, що джерелом натхнення для створення синьошкірих на'ві з планети Пандори послужив пантеон богів індуїзму. Звідти, власне, взято і термін "аватар".

"Аватар — це тілесне втілення одного з індуїстських богів, — поділився режисер своїми таємницями. — Але у фільмі воно означає, що в майбутньому люди за допомогою технологій навчаться поміщати свідомість людини у віддалене біологічне тіло. Я закоханий у міфологію індуїзму, але не хотів посилатися на її ідеї надто явно, мені було цікаво побудувати підсвідомий зв'язок з індуїзмом".

Цей зв'язок позначає синій колір шкіри на'ві — колір шостої чакри-ясновидіння (вона ж — чакра третього ока) — високої духовності, як у давньоіндійського царя Рами (сьома аватара індуїстського бога Вішну) та у Крішни (восьма аватара).

[ + – ] У пантеоні індуїзму бог Рама – синього кольору

На'ві із секонд-хенду та жителі планети Пандора

Що означає саме слово "на'ві", знаєте? Заходжу я якось у київський секонд-хенд, яких зараз розплодилося. Стоїть жінка з сукнею в руках і каже продавчині: "А чи можна знизити ціну?" — "Я ці питання не вирішую, — відповідає та. — Зараз директора покличу". І кричить у бік дверей підсобки: "Нави, вийди, будь ласка!"

О, стрепенувся я, думаю, зараз такий вийде синій, чотириметровий монстр! А звідти вискакує маленький сирієць: "У чому річ?" — "Ось жінка просить поступитися" — "Так, будь ласка", — робить Наві люб'язність. Виявилося "Наві" — звичайне арабське ім'я, що означає "контактний". Саме на'ві й живуть у єднанні з природою, спілкуються з тваринами, моляться святому Древу Душ, що має зв'язок з матір'ю-богинею Ейвою, яка пронизує на Пандорі все, що існує.

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Цікаво, що душевно-емоційний контакт в аборигенів і тварин досягається за допомогою якоїсь волоті з рухомими нитками. Коли волоті зустрічаються, взаємно проникаючи нитками, важко позбутися відчуття, що все це нагадує звичайний… USB-роз'єм. Не думаю, що Камерон це зробив навмисне, просто ця деталь — показник "комп'ютеризованості" свідомості сучасної людини, яку автор загалом критикує.

На'ві — жителям планети Пандора (до речі, теж символічна назва) — режисер додав східних рис (індуси, араби), протиставивши їх комп'ютеризованим та роботизованим, бездуховно-руйнівним землянам, які уособлюють технічно потужний, матеріалістичний Захід.

"Люди з більшою військовою та технологічною міццю можуть витіснити або знищити людей слабших, і все заради ресурсів", — говорив режисер, наголошуючи, що в "Аватарі" критикував знеособлений характер механізованої війни США з Іраком. У фантастичній стрічці немовби розгорнулася війна між Заходом і Сходом. Багато глядачів відмітили, що падіння Древа Дому нагадує падіння двох хмарочосів Центру світової торгівлі 11 вересня 2001 року, вийшов ніби хід у відповідь, "помста" Заходу — Сходу.

[ + – ] "Аватар" (2009), фінальна битва

Попри велику кількість оригінальних знахідок, Кемерон чимало і запозичив у колег з Голлівуду. Сюжетний хід, коли поранений солдат стає своїм для супротивника, взятий з "Танці з вовками", де "блідолиций" став своїм для індіанців. А жанр самого фільму запозичений у "Зоряних воєн" Джорджа Лукаса, про що слід сказати окремо.

Формула "Аватара"

Отже, вертикаль фільму — це на'ві (елементи індуїзму та арабського світу), горизонталь — земляни (машинні технології, споживча психологія), точка перетину між ними — морський піхотинець-шпигун Джейк Саллі, перетворений у на'ві. Як жартували американські критики, він — десята аватара — одразу після Будди.

Виконавець головної ролі Сем Вортінгтон зауважив: "В "Аватарі" є серце. Це головний спецефект картини". Кемерон додав: "Якщо фільм має совість, вона не дозволяє йому скотитися в атракціон".

Морський піхотинець, пізнавши духовне життя на'ві, переходить на бік інопланетян. Не останню роль, звісно, в цьому зіграла його синя подружка — Нейтірі, яку грає Зої Салдана. І в цілому ефект перевертня в "Аватарі" полягає в тому, що ми ніби повинні вболівати за землян, але всі наші симпатії потихеньку перетікають до на'ві, і ми починаємо співчувати — разом з головним героєм.

[ + – ] У першому "Аватарі" дерево Душ та богиня Ейва перемагають машинне мислення землян! Фото: Скриншот

Земляни злочинно завалюють величезне Дерево-Дім, але Дерево Душ, яке пов'язує всіх істот мешканців Пандори між собою та богинею Ейвою, згуртувало аборигенів. Вони чинять сильний опір земним агресорам і перемагають. Біля Дерева Душ душа Саллі з людського тіла — піхотинця-інваліда — переходить у тіло аватара. Дерево Душ та богиня Ейва перемагають машинне мислення землян!

Тут метафора та символ — піхотинець був інвалідом не лише фізичним, а й духовним (так нещадно саркастично показано Кемероном людство). Але він виріс, став на'ві — і в буквальному значенні й духовно!

Яким буде фільм "Аватар-2"

Трейлер "Аватара-2", що вийшов днями, зібрав вже понад 20 млн переглядів.

[ + – ] Прем'єрний трейлер нового фільму "Аватар: Шлях води"

Вихід "Аватара-2" анонсовано у грудні. Поки про те, яким буде продовження "Аватара", ходить безліч здогадів та гіпотез.