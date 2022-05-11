"Медленные лошади" — последняя роль Гари Олдмена. Зачем смотреть сериал о неудачниках из MI-5
Стрим-сервис Apple представил новый шпионский сериал "Медленные лошади" (Slow Horses) о буднях агентов-неудачников. Сериал порадовал свежим взглядом на будни спецслужбы, интригой. А также, возможно, это последняя роль в кино Гари Олдмена.
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Летят головы… Кто такие "Медленные лошади"
В "медленном офисе" британской контрразведки МИ-5 собраны одни неудачники: агент, который в погоне упустил террориста, агент, который потерял папку с секретными документами (похоже, вообще обычное дело для Британии), агент-алкоголичка… Руководит всем этим отстоем агент на пенсии Джексон Лэмб — Гари Олдмен в порванных носках и с бутылкой виски. Руководит — и издевается от души.
Но, как и положено в таких фильмах, и для отъявленных неудачников неожиданно находится серьезное дело, где они имеют шанс восстановить карьеру или окончательно ее угробить.
Надо отметить, что при всей кажущейся несерьезности заявленного сюжета, все как раз очень серьезно: террористы в Лондоне берут заложника и собираются отрубить ему голову в прямом эфире. Как мы увидим позже – спасут не все головы, что для фильмов этого жанра очень важно. Об этом говорит и возрастная категория 18+.
Шпионские интриги и реальная погоня
"В Москве прикрывай спину, а в Лондоне – зад", — сериал умело ностальгирует по шпионским боевикам холодной войны. При этом оставаясь современным по сути: тут вам и британские националисты, мечтающие про white power, и местные мусульмане. Как всегда, секретные папки, слежка, крот внутри каждой службы.
В сериале очень тонко замешивается шпионская составляющая, юмор, драма с заложником, гибель людей. Везде при этом выдержана мера. Особое удовольствие доставляет четверка террористов. Такое ощущение, что их поведение и диалоги прописывал кто-то из создателей "Однажды в Ирландии", очень схожая гремучая смесь тупизны, трагедии и неожиданных поворотов.
Опять же выдержан баланс – офисные шпионские интриги и погоня за преступниками, развивающиеся параллельно.
"Медленные лошади" — последняя роль Гари Олдмена
Безусловно, сериал тащит Гари Олдмен. Роль если и не выдающаяся, но определенно идеально сыгранная. Ушедший с активной службы старый шпион, задача которого — следить, чтобы его подчиненные не натворили еще каких делов. Но и он, вспоминая былые легендарные дни, еще в состоянии утереть нос молодому начальству и поучаствовать в играх плаща и кинжала.
К тому же это, вероятно, последняя роль Олдмена.
"Знаете, если бы я мог завершить свою карьеру, играя Джексона Лэмба, я бы считал для себя большой честью и большой удачей сделать это", — заявил актер. Но при этом подчеркнул, что готов играть старого шпиона еще несколько сезонов. О новых сезонах – будет дальше!
Не подкачал и остальной актерский состав. Здесь присутствуют Оливия Кук ("Первому игроку приготовиться"), Джек Лауден ("Дюнкерк"), Кристин Энн Скотт Томас ("Английский пациент", "Стать Джоном Ленноном") и Его Воробейшество из "Игр Престолов" — Джонатан Прайс. Хороший набор, как для мини-сериала!
ТОП-5 шуток героя Гари Олдмена в адрес подчиненных
- "В прошлый раз, когда тебе поручили важное дело – кучу людей разнесло в клочья"
- "Не будь ты мне так противен, я бы и по выходным тебя гнобил"
- "Меня здесь окружает целая орава неудачников, а ты прямо "золотой стандарт". И когда я посылаю тебя рыться в мусоре, не удивляйся – просто я тебя не выношу. И хочу тебя выжить"
- "Постарайтесь не попасться как можно дольше, хотя бы минут 30"
- "Я же отдал четкий приказ: Забить на все! А ты позволила двум неумехам попытаться не запороть все окончательно. Надеюсь, они убьют только себя и не спалят сиротский приют".
Время "мертвых львов". Будет ли продолжение у сериала "Медленные лошади"
Продолжению быть.
Во-первых, книга Мика Геррона, по которой снят первый сезон, открывает целую серию про шпионов из "медленной башни" (на сегодня написаны 11 книг, переведены из них две).
А во-вторых — в конце первого сезона уже показали длинный анонс второго, под названием "Мертвые львы". Что говорит о том, что продолжение уже снято или в процессе. В этот раз британские агенты будут бороться русскими "мертвыми львами" — агентами, которые были законсервированы десятки лет назад.
То, что две части снимают подряд, дает большую надежду на то, что фирменный стиль сериала и его дух будут сохранены.
И следующая фраза из "Мертвых львов" это подтверждает:
— Я хочу профессионально опозорить вас и ваших людей
— Мои люди и так сплошное позорище. Других не держу.Важно