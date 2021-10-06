Уставший спрут. История ЦРУ от Аллена Даллеса до Сноудена и Ассанжа

ЦРУ — одна из самых мощных разведывательных организаций в мире. Фокус рассказывает историю американской разведки: тайные спецоперации, взлеты и провалы агентов спецслужб.

Во время визита Генри Киссинджера, в то время советника президента США по национальной безопасности, в КНР китайский премьер-министр Чжоу Эньлай поинтересовался, занимается ли ЦРУ подрывной деятельностью на Тайване. Киссинджер заверил главу правительства Поднебесной, что он "слишком переоценивает возможности ЦРУ".

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Чжоу Эньлай упорствовал: "Они [офицеры ЦРУ] стали предметом обсуждения во всем мире. Чтобы ни случилось в мире, думают, что они всегда к этому причастны…"

"Это точно, — ответил Киссинджер. — Это им льстит, но они этого не заслуживают".

История ЦРУ: начало. Ложь ради статуса

Разговор состоялся в 1971 году, и к тому времени организация, не успевшая отметить даже 25-летний юбилей, имела за плечами примерно столько же успехов, сколько и провалов.

"Тайные операции ЦРУ представляли собой, по большому счету, удары вслепую. Единственный курс агентства был нацелен на то, чтобы учиться на собственных ошибках. В то время [1950-60-е годы] ЦРУ скрывало свои многочисленные неудачи и провалы за границей, не докладывая о них и тем самым вводя в заблуждение президентов Эйзенхауэра и Кеннеди. Ложь была направлена на то, чтобы сохранить высокий статус ЦРУ в Вашингтоне. По словам Дона Грегга, опытного резидента эпохи холодной войны, у ЦРУ в разгар его деятельности были солидная репутация и весьма плачевный послужной список", — пишет Тим Вейнер в книге "Наследие пепла. История ЦРУ", выпущенной к 60-летию организации и получившей в США Национальную книжную премию.

Тем не менее, похоже, именно болезненные падения разведывательного монстра – миссия которого изначально предполагала не допустить для Америки второго Перл-Харбора, информируя президента о подобных угрозах, — влекли за собой самые заметные тектонические сдвиги не только в американской, но и мировой истории и политике. Однако начиналось все с вдохновляющих взлетов. И они тоже имели свои последствия.

Президентство Дуайта Эйзенхауэра – эпоха тайных операций ЦРУ

Медовый месяц между Лэнгли и Белым домом, который завершится после фиаско в Заливе Свиней. Именно Эйзенхауэр, едва вступив в должность в январе 1953-го, назначил Аллена Даллеса руководителем организации. Ему нравился этот бывший юрист, выпускник престижного Принстона. Он успел поработать в разведцентре в Берне во время Второй мировой, а затем заведовал тайными операциями в ЦРУ.

Курение трубки не было самой интригующей чертой в облике Даллеса. Мягкие тапочки и манера обращения с документами могли озадачить постороннего наблюдателя куда больше. В первых Даллесу, страдавшему подагрой в результате операции на искривленной ступне, разрешалось прогуливаться по Овальному кабинету – небывалая привилегия. Вторая иллюстрировала его нелюбовь к аналитической работе. Один из сотрудников ведомства утверждал, что его глава "имел привычку определять качество аналитических оценок, в зависимости от их веса… Он прикидывал их вес на руке и принимал решение, даже не читая их и не говоря, что он думает об этом".

[ + – ] Президент Эйзенхауэр в Овальном кабинете Фото: Википедия [ + – ] Аллен Даллес - первый глава ЦРУ Фото: Википедия

Но сила Даллеса была в другом: он был способен получать различные сведения благодаря его многочисленным контактам, установленным с самого начала его карьеры. А шпионаж и секретные операции были его коньком. Это Эйзенхауэр ценил в нем превыше всего. К тому же новый директор ЦРУ умел извлекать уроки из своих опрометчивых поступков. К примеру, в 1917 году, в самом начале своей дипломатической карьеры, он предпочел партию в теннис с очаровательной женщиной вместо того, чтобы встретиться с неизвестным ему русским политиком, одолевавшим его просьбами. Несколько месяцев спустя, после большевистского переворота в России, это имя станет известно всему миру: Ульянов-Ленин. Пройдут десятилетия — и Даллес введет в ЦРУ напоминание: любой, кто "постучит в двери" офицеров, заслуживает того, чтобы быть принятым. По крайней мере один раз. Ну, мало ли…

В общем, Даллес подходил Эйзенхауэру как нельзя лучше. Пора было действовать. Цель подвернулась почти сразу: Мохаммед Мосаддык, эксцентричный премьер-министр Ирана, принимавший посетителей в шерстяной пижаме, лежа на кровати.

Удачные свержения: спецоперации ЦРУ в Иране и Гватемале

Мохаммед Моссыдык в 1951-м стал человеком года по версии журнала Time. Главное, что он сделал в том году, — национализировал англо-иранскую нефтяную компанию, предшественника British Petroleum. Год спустя Лондон решил вмешаться. Последовал калейдоскоп событий – от блокады торговых путей королевскими ВМФ до разрыва Ираном дипломатических отношений с Великобританией. Потребовалось еще некоторое время, чтобы Трумэна в Белом доме сменил Эйзенхауэр, а доводы МИ-6 о том, что Тегеран вот-вот станет коммунистическим (ну а как же: национализация иранской нефти – это все влияние поднимающих голову коммунистов на Мосаддыка), стали достаточными для того, чтобы к делу подключилось ЦРУ со своими могучими средствами.

1953. Шах Ирана и операция "Аякс"

Операцию назвали "Аякс". К делу подключили иранского генерала Захеди, готового организовать государственный переворот, если американцы ему помогут. Но ключевой фигурой в этих построениях был шах Ирана. Для воздействия на монарха, в чьих силах было сместить несговорчивого премьера, посадив в это кресло генерала Захеди, привлекают его сестру, живущую во Франции на Лазурном Берегу.

Кермит Рузвельт (да, из рода тех самых Рузвельтов), отвечающий в ЦРУ за страны Ближнего Востока и Африки, приезжает в Иран по фальшивому паспорту и пугает шаха перспективами коммунизма или, на худой конец, второй "корейской" войны, убеждая, что нефть здесь – вообще не главное. Пресса тем временем вовсю дискредитирует Мосаддыка. Шах колеблется, но сдается. 15 августа он подписывает декрет, смещающий строптивого премьера со своего поста. Волнения сторонников отставника быстро утихомиривает новый глава правительства (пакет в $5 млн от ЦРУ его к этому хорошо стимулирует). Шах возвращается на трон, чтобы просидеть там еще четверть века.

[ + – ] Президент Эйзенхауэр и шах Ирана Мохаммад Реза в Тегеране Фото: Википедия

Это был триумф ведомства Даллеса, на который не могли нарадоваться в Вашингтоне. Прецедент создан. Да еще какой! Все было организовано так тонко, что из операции абсолютно не торчали уши ЦРУ. Во всяком случае, так тогда казалось. Однако о причастности к делу всемогущей организации стало известно задолго до того, как в 2000-м начнут рассекречивать соответствующие архивные документы. Результат – абсолютно антиамериканский характер исламской революции на рубеже 1980-х. Да и сегодняшнее противостояние Вашингтона и Тегерана – оно тоже во многом оттуда.

[ + – ] Один из лидеров переворота Шабан Джафари, по кличке "Шабан Безбашенный / Безмозглый", уличный бандит и борец зорханы

[ + – ] Переворот в Иране: спецоперация, разработанная силами ЦРУ Фото: Википедия

1954. Президент Гусман и операция "Успех"

Год спустя после "Аякса" ЦРУ организовывает операцию "Успех" по свержению президента Гватемалы Жакобо Арбенса Гусмана, пришедшего к власти в 1951-м не в последнюю очередь благодаря антиамериканской риторике. Преувеличивая "красную угрозу", возникшую в этой стране, и силу повстанцев Карлоса Кастильо Армаса, "птенцы Даллеса" буквально сеют панику в стране. Радио, контролируемое ЦРУ, на всю катушку молотит пропагандистскую информацию про то, что вооруженные до зубов отряды оппозиционеров продвигаются вглубь страны. На самом деле "армия" Армаса насчитывает всего 400 "штыков", а в столицу ее поспешно доставят самолетом для участия в параде победы уже после того, как Гусман объявит о своей отставке.

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В течение последующих одиннадцати дней пять военных хунт сменят друг друга в президентском дворце. На десятилетия страна погрязнет в хаосе и нестабильности. Антиамериканские настроения в Центральной Америке усилятся. Это укрепит радикализм многих революционеров, типа Фиделя Кастро и Че Гевары, и в конечном итоге станет питательной почвой, на которой взрастет успех кубинской революции. В 1999-м во время визита в Гватемалу президент Клинтон признает, что "поддержка вооруженных повстанцев не была правильным шагом". Но это будет потом. А сразу после гватемальского триумфа Эйзенхауэр даже дал обед в Белом доме в честь организаторов операции.

1957-1966. Советский спутник, шпионаж и летчик Пауэрс: ЦРУ "выходит в космос"

Алюминиевый шар размером с баскетбольный мяч, выведенный Советским Союзом в 1957 году, вскоре после успешных испытаний первой межконтинентальной ракеты, привел Вашингтон в уныние. Это расценили как "научный Перл-Харбор" (Перл-Харбор в Америке – что-то вроде заклинания драконов). Даллеса заслушивают в Конгрессе. Он объясняет, что "ЦРУ оценило, что Советы будут иметь возможность вывести на орбиту спутники в течение 1957 года и для этого используют ту же систему, что и для запуска ракет". Однако затем собственноручно вычеркивает эти слова из доклада, предназначенного для всеобщего распространения. Лучше отдаться самоцензуре, чем поставить в неудобное положение лояльного к тебе президента.

Белый дом спешно перестраивает редуты. Космическую программу решают интенсифицировать. Создается НАСА. Чуть позже стартует программа "Корона", ее цель – создание собственного спутника-шпиона. Тем временем над советской территорией возобновляются полеты самолета-разведчика У-2. До какого-то времени, летающий на значительных высотах, он был неуязвим. Но теперь за ним начинается охота: Хрущев приказывает сбить его любой ценой. В мае 1960-го это и происходит над Уралом. Даллес заверяет Эйзенхауэра, что летчик Фрэнсис Гари Пауэрс не имел никаких шансов на спасение. Но Пауэрс выжил в силу невероятного стечения обстоятельств. Ракета, как выяснилось, разорвалась сзади самолета. Пилот смог выпрыгнуть с парашютом и приземлиться. Таблетка цианида осталась нетронутой.

[ + – ] Конструктор самолета U-2 Кларенс Джонсон и Гари Пауэрс на фоне U-2, 1966 Фото: Википедия

Даллес подает в отставку. Президент ее не принимает и впервые в истории США оправдывает использование шпионажа в мирное время. "Никто не желает нового Перл-Харбора, — говорит он. — И такая атака не может быть предпринята тайно никем другим, кроме СССР".

Объективно этот случай даже повысил престиж ЦРУ. В конце концов, потеря самолета и плен летчика (в феврале 1962-го его обменяют на советского разведчика Рудольфа Абеля) – ничто в сравнении с теми данными, которые на той стадии удалось собрать. С ними не могут сравниться сведения разведки ВВС и армии. Влияние организации усиливается. В 1959-м строится новая штаб-квартира. С той поры Лэнгли, небольшой городке в штате Вирджиния, становится вторым именем ЦРУ. Вестибюль штаб-квартиры украшает библейской изречение: "Познаешь истину, и истина сделает тебя свободным".

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Словно чтобы продемонстрировать, что истина – вещь секретная, в ноябре 1990 года перед центральным офисом ЦРУ будет открыта скульптура художника Джеймса Санборна Kryptos. Наиболее впечатляющая ее часть — большая, вертикальная, S-образная медная плита, напоминающая свиток, на которой находится зашифрованный текст. Более тридцати лет послание пытаются разгадать, но успехи пока что минимальны.

[ + – ] Скульптура-шифрограмма "Криптос" у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли Фото: Википедия

Один из фрагментов, с которого сброшен покров тайны, звучит так: Who knows the exact location? Only WW – "Кто знает точное место? Только WW".

Автор знаменитого "Кода да Винчи" Дэн Браун решил было, что WW означает перевернутые буквы MM – Мария Магдалина. Но создатель скульптуры опроверг это. Ничего евангельского. WW – просто инициалы Уильяма Уэбстера (William Webster), директора ЦРУ при Рональде Рейгане и Джордже Буше-старшем. Человека, который ушел с должности сразу после августовского путча 1991 года в Москве. Вскоре СССР рухнет. Под бременем многих причин, среди которых роль ЦРУ – не самая выдающаяся.

1961. Джон Кеннеди, ЦРУ и крах в Заливе Свиней

Джон Кеннеди, еще до президентства, признавался, что книга Яна Флеминга "Из России с любовью" — пятая в серии про Джеймса Бонда – входит в десятку его любимых книг наряду с произведениями Стендаля и Черчилля. Когда писатель и будущий глава Белого дома познакомились, тема "коммунистической Кубы" была на устах практически у каждого американского политика. И Кеннеди спросил Флеминга, что бы сделал Джеймс Бонд для нейтрализации Кастро. После короткого раздумья Флеминг ответил, что в Гаване ценятся три вещи: деньги, религия и секс. Отсюда и рецепт, который описывает в своей книге "ЦРУ. Политическая история 1947-2007" Франк Данинос, французский журналист и историк разведки:

"Первое, наводнить Кубу фальшивыми деньгами.

Далее, следует убедить население в том, что Бог осуждает коммунизм.

Третье, сбросить листовки, объясняющие, что американцы испытали новую атомную бомбу, радиоактивность от которой фиксируется в волосах и особенно в бороде, и что у всех бородачей нет другого выбора, кроме как их сбрить или стать стерильным. В обоих случаях, заключает Флеминг, кубинский лидер стал бы менее "сексуальным". Он утратит свою харизму, а следовательно, станет менее привлекательным для кубинского народа. Итак, суть проблемы заключается в бороде Кастро!

Кеннеди долго хохотал…"

[ + – ] Контратака сил Кубинской революции во время операции ЦРУ в Заливе Свиней. Апрель 1961 Фото: Википедия

Став президентом, Кеннеди не пошел таким экзотическим путем в борьбе против Фиделя. Он продолжил и даже усилил традицию, заложенную Эйзенхауэром. В 1961 году ЦРУ разработало план свергнуть правительство Кастро, высадив небольшую армию кубинских эмигрантов в Заливе Свиней. Кеннеди хотел знать, какова вероятность успеха. Комитет начальников штабов заключил, что план имеет "неплохой шанс" на успех.

"Первое, наводнить Кубу фальшивыми деньгами. Убедить население в том, что Бог осуждает коммунизм. Сбросить листовки, объясняющие, что американцы испытали новую атомную бомбу, радиоактивность от которой фиксируется в волосах и особенно в бороде…"

"Человек, который использовал слова "неплохой шанс", позже уточнил, что он имел в виду вероятность 3 к 1 против успеха. Но Кеннеди не сообщили, что именно имелось в виду под "неплохим шансом", так что он не без оснований воспринял этот прогноз как гораздо более оптимистический, — пишут Филип Тетлок и Дэн Гарднер в книге "Думай медленно – предсказывай точно". — Конечно, мы не можем быть уверены, что, если бы Комитет сказал: "Мы считаем, что операция провалится с вероятностью 3 к 1", Кеннеди отменил бы ее, но, безусловно, это заставило бы его гораздо более тщательно подумать, прежде чем дать приказ на высадку, обернувшуюся в итоге катастрофой".

[ + – ] Фидель Кастро - лидер революционеров-бородачей "барбудос", 1959 год Фото: Википедия [ + – ] Джон Ф. Кеннеди, 35-й президент США Фото: Википедия

Что предлагало ЦРУ на Кубе?

Продолжать политическую пропаганду и финансирование кубинских диссидентов.

Затем они, доставленные на остров морским и воздушным путем, должны поддержать действия тамошних партизан.

Третий этап — бомбардировка Гаваны до и после высадки кубинских изгнанников для облегчения их продвижение к столице.

Даллес и его коллеги предполагали, что полиция и регулярная кубинская армия быстро присоединятся к повстанцам, равно как и народ, который спит и видит именно такое замечательное развитие событий. Даллес уверяет Кеннеди, что Кастро будет свергнуть намного легче, чем президента Арбенса в Гватемале. Ричард Бисселл, назначенный главой Директората планирования управления, утверждает, что отступать поздно. 1200 кубинцев, проходящих подготовку в Центральной Америке, становится все труднее скрывать.

В апреле 1961-го Кеннеди "дает отмашку". Однако к тому времени операция "Запата" становится секретом Полишинеля. Кастро, знающий о происходящем из статей в прессе, информации от офицеров КГБ и собственных шпионов, к ней готов. Милиция на Кубе арестовывает тысячи граждан, подозреваемых в оппозиции режиму или сотрудничестве с американцами. Район высадки изучен ЦРУ так скверно, что коралловые рифы, в которых застряли несколько катеров, были приняты при анализе аэрофотосъемки за водоросли. В довершение всего выяснилось, что Залив Свиней от возможного места отступления отделяет болото. Из тех, кто участвовал в операции, лишь немногие спаслись. Более тысячи (по другим сведениям – более полутора тысяч) погибли. Примерно столько же было взято в плен.

"Как же я мог допустить такую глупость!" — воскликнул Кеннеди после катастрофы. Он взял на себя ответственность за катастрофу, однако головы слетели с высших чинов ЦРУ: Биссела, Даллеса и его заместителя.

"Если бы мы были в Великобритании, — сказал им приватно президент, — я бы определенно подал в отставку, а вы, будучи чиновниками, сохранили бы свои посты. Но это не тот случай. При нашей правительственной системе вы обязаны уйти, а я должен остаться…"

Операция "Мангуст": 400 офицеров ЦРУ и яд в сигарах для Фиделя

Дабы лишить ЦРУ неофициального титула главной разведывательной организации, решено создать Разведывательное управление Министерства обороны. Логика проста: информация из разных источников хотя бы как-то гарантирует от подобных провалов. Был в поведении Кеннеди (а точнее, в результатах его деятельности) и парадокс. В течение двух первых лет его президентства будет проведено 550 тайных операций – вдвое больше, чем за два строка правления Эйзенхауэра. И именно он утвердит одно из самых больших увеличений бюджета в истории ЦРУ.

Яд в трубке. Яд в сигарах. Яд в чернильной ручке. Взрывчатка, вложенная в морскую раковину. Даже ботинки, пропитанные таллием!

Самая дорогостоящая операция тогдашнего периода – "Мангуст". Она по-прежнему направлена против Кастро, ее бюджет $50 млн, в ней задействовано 400 офицеров ЦРУ. Чего только ни пытались предпринять в ее рамках. Сделать фотомонтаж с толстым Кастро в компании с двумя красотками, чтобы подорвать имидж революционера. Сымитировать атаку на американскую базу Гуантанамо, создав повод для войны. Одного из чикагских гангстеров, разыскиваемого ФБР, просили найти на Кубе киллера для Фиделя. Яд в трубке-"подарке". Яд в сигарах. Яд в чернильной ручке. Взрывчатка, вложенная в морскую раковину. Даже ботинки, пропитанные таллием – чтобы (привет, Ян Флеминг!) выпала пресловутая борода. Даже гипнотизер, нанятый для того, чтобы при помощи "эффекта Свенгали" запрограммировать кубинского гражданина на ликвидацию Фиделя!

[ + – ] Джон Ф. Кеннеди в Овальном кабинете. Фото времен Карибского кризиса Фото: George Tames / The New York Times (1961)

Все это вскроется в середине 1970-х комиссией, которая будет расследовать деятельность ЦРУ. Однако главные последствия фиаско в Заливе Свиней – стремительное сближение Кубы с СССР. И Карибский кризис, поставивший человечество на грань ядерной войны. Фотография Кеннеди в Овальном кабинете той поры – лучшая иллюстрация того тупика, в котором оказался не только американский президент, но и весь мир. От опасной черты удалось отступить. Именно после кризиса в западных странах началось антивоенное движение.

Спецоперации ЦРУ в XXI веке: терроризм, шпионаж и 9/11

Куба, Вьетнам (где в оценке ситуации разошлись президент Линдон Джонсон и глава ЦРУ Джон Маккоун, которого некоторые считают "одной из самых первых косвенных жертв вьетнамской войны"), Афганистан периода вторжения туда Советского Союза – все это относится к эпохе "холодной войны". Для американской разведки ее конец станет длительным периодом упадка, который завершится только 11 сентября 2001 года в результате чудовищного террористического акта.

[ + – ] Обложка журнала Time, сентябрь 2001 [ + – ] Обложка журнала Time, декабрь 2001 Фото: time.com

ЦРУ и история Бен Ладена

Имя Усамы бен Ладена начало появляться в отчетах ЦРУ в 1993 году, точно он стал какой-то заменой угасшего врага в образе советских спецслужб. Однако американская разведка долгие годы не могла "расшифровать" его роль в нарождающемся типе терроризма. В Лэнгли, пишет Франк Данинос, смотрели на бен Ладена как на "богатого денди, сочетающего бизнес и джихад, экстремиста, оказывающего финансовую поддержку радикальным исламистам в их борьбе против режимов отступников. Но роль бен Ладена гораздо больше. Он дергает за нити и плетет паутину международного терроризма, который стремится установить джихад в планетарном масштабе. Главная его мишень — Соединенные Штаты".

6 августа 2001 года, когда президент Джордж Бущ-младший находился в отпуске на своем ранчо в Кроуфорде, в Техасе, он получил свою традиционную ежедневную сводку из ЦРУ. Ее заголовок — "Бен Ладен решил нанести удар по Соединенным Штатам". Этому сообщению не было придано должного значения, поскольку, как потом оправдывался Буш, доводы не были достаточно убедительным. В документе не было ни слова о времени, целях и виде террористической атаки. Глава ведомства Джордж Тенет чувствовал, что "готовится что-то важное. Что-то грандиозное. Но, к большому сожалению, мы не смогли определить точно — что, где, когда и как".

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Чувства, как говорится, к делу не подошьешь. А в администрации Буша считали, что угроза Америке исходит не от маленьких бомб террористов, а от ракет "государств-изгоев". Рейгановский проект создания противоракетного щита собирались вернуть к жизни. Кондолиза Райс, тогдашний советник президента США по национальной безопасности, как раз готовилась произнести речь в его защиту. Как на грех, 11 сентября 2001 года.

Она ее не произнесет никогда. В тот день весь мир будет в прямом эфире наблюдать за атакой на башни-близнецы Торгового центра в Нью-Йорке.

Жертвами терактов станут 2977 человек (не включая 19 террористов): 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек — в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле, 125 — в здании Пентагона (еще одной цели нападения).

Параллели с Перл-Харбором (да что ж такое-то!) – вновь разительные. И по внезапности, и даже по числу жертв. Как и в 1940-е годы, Америка обвиняет разведку. В сравнении с давним японским налетом повод для этого куда более веский. В 1941 году аппарат разведки был скромен. В 2001 году он обходился налогоплательщикам в $30 млрд. С десяток агентств откусывают от этого жирного пирога. И что же? ЦРУ и его собратья оказываются неэффективной защитой для своей страны.

В августе 1945 года генерал Уильям Дж. Донован, руководитель Управления стратегических служб говорил Трумэну: "У нас никогда не было и до сих пор нет скоординированной системы разведки". "Как ни трагично это осознавать, — комментирует эти слова Тим Вейнер, — но ее нет и сейчас, в XXI веке".

После трагедии в администрации Буша спешат найти "рукопожатия" между злодеями. Усама бен Ладен и Саддам Хуссейн – не может быть, чтобы они не были связаны. Теория заговора переживает свое второе рождение. Французский журналист Тьерри Мейсан пишет книгу "Чудовищная махинация". Ее тезисы: атака — инсценировка, Усама бен Ладен — креатура ЦРУ, он продолжает работать на управление. Книгу переводят на 27 языков. Лига арабских государств, а также лидеры Ирана Махмуд Ахмадинежад и Венесуэлы Уго Чавес выказывают автору официальную поддержку. Вместе с итальянским журналистом и писателем Джульетто Кьезой Мейсан снимет фильм "9/11. Расследование с нуля". Обвинения все те же. Либо само ЦРУ стоит за атаками, либо оно знало о них заранее и позволило им случиться. Сторонники таких построений проводят параллели с поджогом Рейхстага в 1933-м. ЦРУ и его сообщники могли разрушить башни-близнецы, чтобы более свободно вести войну против ислама.

Последствия 9/11 для ведомства ничтожны в сравнении с тем, чем трагедия обернулась для ситуации в стране и внешней политики Вашингтона

Все это в значительной степени было шито белыми нитками. Но успех построений основывался на том, что в США и за пределами страны мало кто мог объяснить, как же ЦРУ и их коллеги могли столь сильно облажаться. В это просто невозможно было поверить. Генеральный Инспектор ЦРУ пришел к выводу, что руководство управления не сделало всего возможного для противодействия терроризму, включая то, что двое из угонщиков самолетов не были задержаны при въезде в США, и информация о них не была передана в ФБР.

Национальная трагедия опустила ЦРУ на дно – отношение к организации было хуже некуда. Но Лэнгли не сдается. Возобновляется инвестирование в университетские кампусы. Содержимое зазывных постеров обещает дипломникам ядерную дозу адреналина: "Вы можете оставаться в стороне. Узнавать из газет обо всем происходящем. Или вы можете оказаться с нами в центре событий".

Свержение Саддама обернулось тем, что в регионе возник новый террорист – Исламское государство. И ее боевики до сих пор тоже никуда не делись

Кандидатов хватает. В среднем восемь тысяч в месяц в течение трех лет после терактов. Пик приходится на 2004 год, когда 134 тыс. соискателей претендуют на 200 вакансий. В этот год ЦРУ делает самый большой набор офицеров на нелегальную службу за всю историю. Многие из них будут офицерами "без официального прикрытия" — N.O.C. на жаргоне Лэнгли. Они не имеют никакого дипломатического иммунитета. Их можно арестовать и судить за шпионаж в странах, где они работают, за исключением некоторых, с которыми США подписали соглашения.

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Но последствия 9/11 для ведомства ничтожны в сравнении с тем, чем трагедия обернулась для ситуации в стране и внешней политики Вашингтона. Белый дом начинает наступления сразу на нескольких фронтах, порождая проблемы, которые станут очевидными лишь годы спустя.

ЦРУ против терроризма: "освобождение" Ирака и рождение Исламского государства

7 октября 2001 года после отказа талибов, находящихся у власти в Афганистане, выдать Усаму бен Ладена США и союзники вторгаются в страну. Именно эту эпопею и решил завершить двадцать лет спустя президент Джо Байден, в определенном смысле признав бесплодность усилий Вашингтона. Бен Ладен был уничтожен в мае 2011-го в своем доме, расположенном неподалеку от здания Пакистанской военной академии в Абботтабаде. Санкционировал операцию "Копье Нептуна" президент Барак Обама. Но проблему "Аль-Каиды" это не решило. 14 сентября этого года издание The Wall Street Journal процитировало Дэвида Коэна, заместителя директора ЦРУ: "Мы уже начинаем видеть некоторые признаки потенциального движения "Аль-Каиды" в Афганистане".

В марте 2003-го США и союзники вторглись в Ирак. Официальным поводом к началу военных действий была названа связь режима Саддам Хусейна с той же "Аль-Каидой", а также наличие у иракского диктатора оружия массового поражения. Полтора года спустя выяснилось, что по крайней мере ОПМ в Ираке нет. Свержение Саддама обернулось тем, что в регионе возник новый террорист – Исламское государство. И ее боевики до сих пор тоже никуда не делись.

Американские спецслужбы, Эдвард Сноуден и Нобелевская премия

[ + – ] История разоблачений Сноудена – это эхо терактов 9/11 Фото: Getty Images

Эдвард Сноуден, по его собственным словам, "пришел работать в ЦРУ, когда учреждение находилось на самом низком уровне его морального падения. Вслед за поражением органов разведки 11 сентября конгресс и исполнительная власть начали агрессивную кампанию по реорганизации. Когда в 2004 году Джордж Тенет был отправлен в отставку, вместе с ним ушло и полувековое превосходство ЦРУ над всеми прочими агентствами. Рядовые сотрудники увидели в отставке Тенета и понижении статуса директорской должности самый наглядный символ предательства агентства тем политическим классом, для служения которому он был создан".

История разоблачений этого молодого человека – это эхо терактов 9/11, которые прошляпила разведка. Потому что именно после 11 сентября в США была реализована Программа наблюдения за терроризмом, позволившая тайно отслеживать миллиарды телефонных звонков, сделанных миллионами граждан США в течение десятилетий. Занималось ею, правда, не ЦРУ, а АНБ (Агентство национальной безопасности), где Сноуден тоже успел поработать. В 2007 году на смену старой программе пришла новая – PRISM. Как раз о ней в июне 2013-го и рассказали два издания – The Guardian в Великобритании и The Washington Post в США. Информацию им предоставил Сноуден.

Гленн Гринвальд, британский журналист, с которым контактировал Сноуден, в выпущенной позже книге "Нигде не спрятаться: Эдвард Сноуден, АНБ и Служба наблюдения США" вспоминал, что "реакция на статью и видео была более бурной, чем что-либо, с чем я сталкивался, будучи автором. Сам Эллсберг, написавший на следующий же день в The Guardian, заявил, что еще "не случалось в американской истории более значительной утечки, чем представленные Эдвардом Сноуденом материалы АНБ, – включая утечку "Документов Пентагона" сорокалетней давности".

Даниэль Эллсберг знал, о чем говорил. В 1971 году он передал в The New York Times документы американского военного ведомства, разоблачающие сверхсекретную историю участия США в войне во Вьетнаме. За что был арестован, отдан под суд, который грозил ему 115-ю годами заключения, но затем был оправдан.

[ + – ] Джулиан Ассанж тоже выдвигался на Нобелевскую премию – и тоже ее не получил Фото: washingtonpost.com

Пока что Сноуден находится в России. В прошлом году ему выдали бессрочный вид на жительство. В январе этого года лауреат Нобелевской премии 1976 года мира Мейрид Корриган, которая способствовала урегулированию кровавого конфликта в Северной Ирландии, выдвинула на эту награду Эдварда Сноудена, а вместе с ним – основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и Челси Мэннинг, экс-аналитика вооруженных сил США и информатора Wikileaks. По отдельности все трое уже выдвигались на "нобелевку", но никто из них ее не получил. Свои причины повторить попытку в таком "коллективном" формате Корриган пояснила простыми словами: "По отдельности они показали бессчетные примеры мужества, раскрывая незаконные действия властей…"

В сентябре Сноуден отозвался об этой инициативе так: "Этого никогда не случится, никто мне премию не даст". А буквально на днях еще одна авторитетная фигура, Нассим Талеб, у себя в Twitter написал: "Я думаю, Сноуден – это мошенничество". Возможно. Но одновременно это и история провала американских разведслужб. Которая, похоже, еще не закончилась.