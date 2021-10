Уставший спрут. История ЦРУ от Аллена Даллеса до Сноудена и Ассанжа

Во время визита Генри Киссинджера, в то время советника президента США по национальной безопасности, в КНР китайский премьер-министр Чжоу Эньлай поинтересовался, занимается ли ЦРУ подрывной деятельностью на Тайване. Киссинджер заверил главу правительства Поднебесной, что он "слишком переоценивает возможности ЦРУ".

Чжоу Эньлай упорствовал: "Они [офицеры ЦРУ] стали предметом обсуждения во всем мире. Чтобы ни случилось в мире, думают, что они всегда к этому причастны…"

"Это точно, — ответил Киссинджер. — Это им льстит, но они этого не заслуживают".

Разговор состоялся в 1971 году, и к тому времени организация, не успевшая отметить даже 25-летний юбилей, имела за плечами примерно столько же успехов, сколько и провалов.

"Тайные операции ЦРУ представляли собой, по большому счету, удары вслепую. Единственный курс агентства был нацелен на то, чтобы учиться на собственных ошибках. В то время [1950-60-е годы] ЦРУ скрывало свои многочисленные неудачи и провалы за границей, не докладывая о них и тем самым вводя в заблуждение президентов Эйзенхауэра и Кеннеди. Ложь была направлена на то, чтобы сохранить высокий статус ЦРУ в Вашингтоне. По словам Дона Грегга, опытного резидента эпохи холодной войны, у ЦРУ в разгар его деятельности были солидная репутация и весьма плачевный послужной список", — пишет Тим Вейнер в книге "Наследие пепла. История ЦРУ", выпущенной к 60-летию организации и получившей в США Национальную книжную премию.

Тем не менее, похоже, именно болезненные падения разведывательного монстра – миссия которого изначально предполагала не допустить для Америки второго Перл-Харбора, информируя президента о подобных угрозах, — влекли за собой самые заметные тектонические сдвиги не только в американской, но и мировой истории и политике. Однако начиналось все с вдохновляющих взлетов. И они тоже имели свои последствия.

Медовый месяц между Лэнгли и Белым домом, который завершится после фиаско в Заливе Свиней. Именно Эйзенхауэр, едва вступив в должность в январе 1953-го, назначил Аллена Даллеса руководителем организации. Ему нравился этот бывший юрист, выпускник престижного Принстона. Он успел поработать в разведцентре в Берне во время Второй мировой, а затем заведовал тайными операциями в ЦРУ.

Курение трубки не было самой интригующей чертой в облике Даллеса. Мягкие тапочки и манера обращения с документами могли озадачить постороннего наблюдателя куда больше. В первых Даллесу, страдавшему подагрой в результате операции на искривленной ступне, разрешалось прогуливаться по Овальному кабинету – небывалая привилегия. Вторая иллюстрировала его нелюбовь к аналитической работе. Один из сотрудников ведомства утверждал, что его глава "имел привычку определять качество аналитических оценок, в зависимости от их веса… Он прикидывал их вес на руке и принимал решение, даже не читая их и не говоря, что он думает об этом".

Но сила Даллеса была в другом: он был способен получать различные сведения благодаря его многочисленным контактам, установленным с самого начала его карьеры. А шпионаж и секретные операции были его коньком. Это Эйзенхауэр ценил в нем превыше всего. К тому же новый директор ЦРУ умел извлекать уроки из своих опрометчивых поступков. К примеру, в 1917 году, в самом начале своей дипломатической карьеры, он предпочел партию в теннис с очаровательной женщиной вместо того, чтобы встретиться с неизвестным ему русским политиком, одолевавшим его просьбами. Несколько месяцев спустя, после большевистского переворота в России, это имя станет известно всему миру: Ульянов-Ленин. Пройдут десятилетия — и Даллес введет в ЦРУ напоминание: любой, кто "постучит в двери" офицеров, заслуживает того, чтобы быть принятым. По крайней мере один раз. Ну, мало ли…

В общем, Даллес подходил Эйзенхауэру как нельзя лучше. Пора было действовать. Цель подвернулась почти сразу: Мохаммед Мосаддык, эксцентричный премьер-министр Ирана, принимавший посетителей в шерстяной пижаме, лежа на кровати.

Мохаммед Моссыдык в 1951-м стал человеком года по версии журнала Time. Главное, что он сделал в том году, — национализировал англо-иранскую нефтяную компанию, предшественника British Petroleum. Год спустя Лондон решил вмешаться. Последовал калейдоскоп событий – от блокады торговых путей королевскими ВМФ до разрыва Ираном дипломатических отношений с Великобританией. Потребовалось еще некоторое время, чтобы Трумэна в Белом доме сменил Эйзенхауэр, а доводы МИ-6 о том, что Тегеран вот-вот станет коммунистическим (ну а как же: национализация иранской нефти – это все влияние поднимающих голову коммунистов на Мосаддыка), стали достаточными для того, чтобы к делу подключилось ЦРУ со своими могучими средствами.

Операцию назвали "Аякс". К делу подключили иранского генерала Захеди, готового организовать государственный переворот, если американцы ему помогут. Но ключевой фигурой в этих построениях был шах Ирана. Для воздействия на монарха, в чьих силах было сместить несговорчивого премьера, посадив в это кресло генерала Захеди, привлекают его сестру, живущую во Франции на Лазурном Берегу.

Кермит Рузвельт (да, из рода тех самых Рузвельтов), отвечающий в ЦРУ за страны Ближнего Востока и Африки, приезжает в Иран по фальшивому паспорту и пугает шаха перспективами коммунизма или, на худой конец, второй "корейской" войны, убеждая, что нефть здесь – вообще не главное. Пресса тем временем вовсю дискредитирует Мосаддыка. Шах колеблется, но сдается. 15 августа он подписывает декрет, смещающий строптивого премьера со своего поста. Волнения сторонников отставника быстро утихомиривает новый глава правительства (пакет в $5 млн от ЦРУ его к этому хорошо стимулирует). Шах возвращается на трон, чтобы просидеть там еще четверть века.

Это был триумф ведомства Даллеса, на который не могли нарадоваться в Вашингтоне. Прецедент создан. Да еще какой! Все было организовано так тонко, что из операции абсолютно не торчали уши ЦРУ. Во всяком случае, так тогда казалось. Однако о причастности к делу всемогущей организации стало известно задолго до того, как в 2000-м начнут рассекречивать соответствующие архивные документы. Результат – абсолютно антиамериканский характер исламской революции на рубеже 1980-х. Да и сегодняшнее противостояние Вашингтона и Тегерана – оно тоже во многом оттуда.

Год спустя после "Аякса" ЦРУ организовывает операцию "Успех" по свержению президента Гватемалы Жакобо Арбенса Гусмана, пришедшего к власти в 1951-м не в последнюю очередь благодаря антиамериканской риторике. Преувеличивая "красную угрозу", возникшую в этой стране, и силу повстанцев Карлоса Кастильо Армаса, "птенцы Даллеса" буквально сеют панику в стране. Радио, контролируемое ЦРУ, на всю катушку молотит пропагандистскую информацию про то, что вооруженные до зубов отряды оппозиционеров продвигаются вглубь страны. На самом деле "армия" Армаса насчитывает всего 400 "штыков", а в столицу ее поспешно доставят самолетом для участия в параде победы уже после того, как Гусман объявит о своей отставке.

В течение последующих одиннадцати дней пять военных хунт сменят друг друга в президентском дворце. На десятилетия страна погрязнет в хаосе и нестабильности. Антиамериканские настроения в Центральной Америке усилятся. Это укрепит радикализм многих революционеров, типа Фиделя Кастро и Че Гевары, и в конечном итоге станет питательной почвой, на которой взрастет успех кубинской революции. В 1999-м во время визита в Гватемалу президент Клинтон признает, что "поддержка вооруженных повстанцев не была правильным шагом". Но это будет потом. А сразу после гватемальского триумфа Эйзенхауэр даже дал обед в Белом доме в честь организаторов операции.

Алюминиевый шар размером с баскетбольный мяч, выведенный Советским Союзом в 1957 году, вскоре после успешных испытаний первой межконтинентальной ракеты, привел Вашингтон в уныние. Это расценили как "научный Перл-Харбор" (Перл-Харбор в Америке – что-то вроде заклинания драконов). Даллеса заслушивают в Конгрессе. Он объясняет, что "ЦРУ оценило, что Советы будут иметь возможность вывести на орбиту спутники в течение 1957 года и для этого используют ту же систему, что и для запуска ракет". Однако затем собственноручно вычеркивает эти слова из доклада, предназначенного для всеобщего распространения. Лучше отдаться самоцензуре, чем поставить в неудобное положение лояльного к тебе президента.

Белый дом спешно перестраивает редуты. Космическую программу решают интенсифицировать. Создается НАСА. Чуть позже стартует программа "Корона", ее цель – создание собственного спутника-шпиона. Тем временем над советской территорией возобновляются полеты самолета-разведчика У-2. До какого-то времени, летающий на значительных высотах, он был неуязвим. Но теперь за ним начинается охота: Хрущев приказывает сбить его любой ценой. В мае 1960-го это и происходит над Уралом. Даллес заверяет Эйзенхауэра, что летчик Фрэнсис Гари Пауэрс не имел никаких шансов на спасение. Но Пауэрс выжил в силу невероятного стечения обстоятельств. Ракета, как выяснилось, разорвалась сзади самолета. Пилот смог выпрыгнуть с парашютом и приземлиться. Таблетка цианида осталась нетронутой.

Даллес подает в отставку. Президент ее не принимает и впервые в истории США оправдывает использование шпионажа в мирное время. "Никто не желает нового Перл-Харбора, — говорит он. — И такая атака не может быть предпринята тайно никем другим, кроме СССР".

Объективно этот случай даже повысил престиж ЦРУ. В конце концов, потеря самолета и плен летчика (в феврале 1962-го его обменяют на советского разведчика Рудольфа Абеля) – ничто в сравнении с теми данными, которые на той стадии удалось собрать. С ними не могут сравниться сведения разведки ВВС и армии. Влияние организации усиливается. В 1959-м строится новая штаб-квартира. С той поры Лэнгли, небольшой городке в штате Вирджиния, становится вторым именем ЦРУ. Вестибюль штаб-квартиры украшает библейской изречение: "Познаешь истину, и истина сделает тебя свободным".

Словно чтобы продемонстрировать, что истина – вещь секретная, в ноябре 1990 года перед центральным офисом ЦРУ будет открыта скульптура художника Джеймса Санборна Kryptos. Наиболее впечатляющая ее часть — большая, вертикальная, S-образная медная плита, напоминающая свиток, на которой находится зашифрованный текст. Более тридцати лет послание пытаются разгадать, но успехи пока что минимальны.

Один из фрагментов, с которого сброшен покров тайны, звучит так: Who knows the exact location? Only WW – "Кто знает точное место? Только WW".