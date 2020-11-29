Шпион, который вернулся с холода. Израильский разведчик Джон Поллард летит на историческую родину

За 1,5 года шпионской деятельности Поллард передал Израилю около 1800 секретных документов, касающихся СССР, арабских стран и Пакистана — и получил пожизненное в США.

Министерство юстиции Соединенных Штатов совместно с Комиссией по досрочному освобождению дали разрешение на выезд из страны 66-летнему Джонатану Полларду, который провел 30 лет в американской тюрьме за шпионаж в пользу Израиля и был освобожден в 2015 году с условием не покидать Штаты в течение ближайших пяти лет.

Джон Поллард — шпион-рекордсмен. Он опережает своих коллег не только по количеству переданных разведданных, но и по количеству лет, проведенных за решеткой. Сбором и передачей секретной информации Поллард занимался всего полтора года, с мая 1984 по ноябрь 1985. Однако успел передать в Израиль примерно 1800 секретных документов (а всего похитил около миллиона документов). За свою шпионскую деятельность Поллард в 1987 году получил пожизненное заключение и, отсидев 30 лет, вышел на свободу. Еще 5 лет он находился под надзором. И только в 2020-м получил возможность улететь в Израиль — на чью разведку он когда-то решил работать из идеологических соображений.

Американец по рождению, Поллард окончил Стэнфордский университет и служил аналитиком в разведке ВМС США. И в 1983 году обнаружил, что "стало известно о том, что спецслужбы США преднамеренно скрывают от Израиля жизненно важную для его безопасности информацию". Такое положение дел нарушало условия американо-израильского меморандума об обмене разведывательной информацией, который обязывал США передавать Израилю все сведения такого рода, и Поллард решил исправить ситуацию, воспользовавшись доступом к секретным данным.

Только по озвученной адвокатами информации, Поллард передал Израилю специальный технический отчет о советской ракетной системе "Стрела-10", аналитическую сводку о развитии зенитно-ракетных систем ВМФ СССР, данные об уровне шумов кораблей и подводных лодок, американское исследование работы разведки ВМФ Израиля, сводки о портовой инфраструктуре в Ливии, прогноз о возможности электронной войны между Ираном и Ираком, данные о развитии технической инфраструктуры в Южном Йемене, сведения о нетрадиционных методах ведения войны в ВМФ Ливии, данные о постройке в Сирии завода по выпуску нервно-паралитического газа, а также сведения, на основании которых в 1985 году израильский генштаб спланировал удар по базам и штаб-квартире Организации освобождения Палестины в Тунисе.

Парадоксально, но когда Поллард почувствовал слежку и понял, что его вот-вот раскроют, израильская разведка и дипломаты не стали его выручать. Шпион просил защиты в израильском посольстве в Вашингтоне, но не получил помощи и был арестован буквально у ворот.

После суда шпиону вынесли пожизненный приговор, фактически Поллард отсидел 30 лет, а после этого еще 5 находился в США в статусе поднадзорного. Теперь, официально чистый перед законом, он получил возможность улететь в Израиль (гражданство которого, по требованию общественности, ему было предоставлено еще в 1995 году).

"После рассмотрения дела господина Полларда Комиссия по условно-досрочному освобождению США обнаружила, что нет никаких доказательств того, что он, вероятно, нарушит закон", – поясняет Минюст США.

"Это решение положило конец саге, которая когда-то угрожала тесному военному сотрудничеству Израиля с его главным союзником и породила одно из самых серьезных разногласий между Иерусалимом и Вашингтоном за последние десятилетия", – сообщает "The Times of Israel".

Адвокат Полларда Элиот Лауэр уже заявил изданию что его клиент намерен незамедлительно вернуться в Израиль, чтобы ухаживать на родине за своей тяжелобольной женой Эстер.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в Facebook: "Премьер-министр приветствует снятие ограничений с Джонатана Полларда. Он много лет добивался его освобождения. Глава правительства благодарит посла Израиля в США Рона Дермера за проведение переговоров с американской стороной, и ожидает, что Поллард в скором времени прибудет в Израиль, и вместе со всеми гражданами Израиля выражает ему и его супруге Эстер свою поддержку".

Как сообщается в материале, после вынесения вердикта по его клиенту, адвокат Лауэр "намекнул, что пятничное решение Минюста не было прямым следствием действий правительства Нетаньяху или администрации Трампа", хотя отметил, что израильское правительство "приложило огромные усилия". Комментаторы также называют совпадением освобождение Полларда и возобновление активности вокруг соглашения по иранской ядерной программе.

Напомним, один из создателей ядерной программы Ирана, работавший на Минобороны ученый-ядерщик Мухсин Фахризаде был убит под Тегераном 27 ноября. Согласно показаниям очевидцев, машину Фахризаде подверглась сначала попытались взорвать, а затем дважды обстреляли. Иран заявил, что подозревает в причастности к гибели ученого израильской разведки Моссад и "американское командование", пообещав, что возмездие последует.