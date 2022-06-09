"Оби-Ван Кеноби". Джедаи стареют, но хватки не теряют – почему фанаты в восторге от сериала

По четырем из шести серий премьерного сериала видно – фильм удался. А эпизоды космического геноцида напоминают события в сегодняшней Украине

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Стриминг Disney+ отчитался, что его мини-сериал "Оби-Ван Кеноби" бьет рекорды по просмотрам, положив на лопатки успешного "Мандалорца" (2019). В новом сериале нашли отражение многие голливудские наработки, но все-таки он сохранил уникальные черты вселенной "Звездных войн", только прибавив от заимствований новых красок.

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На сегодня показаны четыре серии "Оби-Ван Кеноби" из шести: пятая выйдет 15 июня, шестая – 22 июня.

Преамбула картины: происходит становление Империи во главе с Палпатином. Большинство джедаев истреблены после Приказа 66, который положил начало гражданской войне. Ситхи и инквизиторы ("перекрасившиеся" джедаи) охотятся на последних воинов Республики.

Скажем, что ситуация, когда в твоей стране идут боевые действия, накладывает определенное отношение к просмотру фильма о войне. Пусть и звездной. От некоторых сцен геноцида мирного населения не по себе.

Но сразу разбираем суть: удался релиз или нет? Да!

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Бережно сохранена атмосфера "Звездных войн" Джорджа Лукаса. Перед нами классическая космоопера, лишенная уж слишком дерзких постмодернистких экспериментов, которые приводили к провалам. Даже здесь все та же симфоническая музыка (мелодии другие, но стиль — один в один), что была в ранних сериях франшизы, аккуратно передающая все, что творится на экране.

"Оби-Ван Кеноби". Другой путь

Авторы не стали коверкать вселенную "Звездных войн" – они в нее привнесли (слияние и поглощение) черты других киновселенных – и это довольно грамотный трюк, который когда-то позволил себе Джеймс Кэмерон в "Аватаре" (2009).

К примеру, к космоопере добавили другой жанр – криминальный фантастический триллер, вроде фильма "Вспомнить все" Пола Верховена с Арнольдом Шварценеггером (1990). Там Марс, а здесь подобная "мусорная" планета называется Дайя, хотя ее можно смело было бы назвать Социальное Дно.

Эта планета – сплошной наркотический притон. А джедаю Оби-Ван Кеноби приходится вытаскивать оттуда девчушку – 10-летнюю принцессу Лею. Эти приключения где-то даже напоминают миссию героя де Ниро в "Таксисте" (1976) Скорсезе, когда тот вытаскивал из борделя 12-летню девочку. Реплики Оби-Вана, выбивающего показания из преступника, напоминают фразы боевого ветерана вьетнамской войны от Де Ниро: "Ты – крыса, а никто не знает канализацию лучше крыс".

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Еще из новшеств. К космоопере примешали социальную фантастику. Скрывающийся от инквизиторов Кеноби залегает на дне – то на фермерской планете, то на шахтерской. Там забавно (дизайну — ура!) выглядит местный транспорт: что-то среднее между советским грузовиком "ГАЗ" и вагонеткой. Он даже летает, прихрамывая: только висящего ведра сзади не хватает, чтобы позвякивало. Такая стилистика похожа на советскую антиутопию "Кин-Дза-Дза" (1986) или американскую картину "Враг мой" (1985): шахты, рудники, неравенство, космические "пролетарии" и "фермеры". Примесь фантастических антиутопий прибавило премьерному сериалу колорита.

[ + – ] "Оби-Ван Кеноби": кадры из сериала [ + – ] "Оби-Ван Кеноби": кадры из сериала [ + – ] "Оби-Ван Кеноби": кадры из сериала [ + – ] "Оби-Ван Кеноби": кадры из сериала [ + – ] "Оби-Ван Кеноби": кадры из сериала

Психологически тоже все верно: джедай после поражения вынужден скрываться, он себя чувствует немолодым и уставшим, и его окружение, "коллеги" по консервному заводу – тоже не внушают оптимизма. Но все же Оби-Ван Кеноби найдет в себе силы продолжить борьбу. Эти детали прекрасно "зайдут" взрослой аудитории.

А детскую аудиторию потешат переклички с современными гаджетами. У девочки Леи – летающая штучка "Лола", что-то вроде айфона 213 модели: разговаривает, определяет в небе тип кораблей и даже пилку может из своих недр достать, если нужно. Полезная вещь в хозяйстве!

Подлечили, перекроив

Что касается истории превращения Энакина Скайуокера в Дарта Вейдера – здесь почти прямые аналогии с фантастическим боевиком "Робокоп" (1987) того же Пола Верховена. Делаем из серьезно раненого воина человека-машину. Только там на выходе получили стража порядка, а здесь – натурального космического фашиста. Дарт Вейдер походя уничтожает мирное население в поисках давнего врага. Эти эпизоды не могут не отозваться в сердце украинского зрителя: уж очень это все напоминает геноцид сегодняшней войны.

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Юэн Макгрегор в главной роли убедителен и по-хорошему человечен. Из антагонистов можно выделить Третью сестру – Мозес Ингрэм отлично вжилась в образ (актриса недавно чуть не получила "Эмми" за роль подружки главной героини в популярном сериале "Ход королевы"): напор, цинизм, жестокость – все у инквизиторши имеется в наличии.

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На примере ее героини нам показывают, что в Империи отлично работают социальные лифты: Третью сестру начальство все больше ценит за служебное рвение, в то время как другим инквизиторам не помогают ни связи, ни знатное происхождение.

Мы бы обратили внимание ваше внимание на не бездумное, чем часто грешит Голливуд, а символическое использование огня в картине. Через испытание огнем когда-то вынужден был пройти будущий Дарт Вейдер, а теперь на "огнеупорность" проверяется Оби-Ван.

Из минусов – присутствуют шаблонные сюжетные конструкции. Плохие персонажи все время грешат, хорошие – беспрерывно совершают достойные поступки. Но эти нюансы не отбивают желание следить за приключениями героев: атмосфера, личные истории и даже заимствования – все грамотно встроено в канву космической оперы.

Ждем еще две серии – интересно же, чем закончится.

[ + – ] Сериал "Оби-Ван Кеноби" – финальный трейлер

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