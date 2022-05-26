Юбилей "Звездных войн". Как Джордж Лукас изобрел световой меч и на какую войну намекал

25 мая 1977 года вышел первый космический фильм Джорджа Лукаса "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", перекрывший бюджет в 70 раз. Сага о джедаях и имперцах продолжается: 27 мая состоится премьера сериала "Оби-Ван Кеноби".

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Франшиза "Звездных войн" на сегодня включает в себя 11 художественных фильмов. Общие сборы от картин составили $10 млрд. "Звездные войны" перевернули представление о том, какая может быть научная фантастика. Да потому, что эта была и не совсем фантастика. Это был микс двух разных жанров, которые до Лукаса никто не смешивал между собой. А он – рискнул!

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Риск, конечно, благородное дело, но Лукас настолько боялся провала первой картины, что во время премьеры сбежал на Гавайи, где в компании со Стивеном Спилбергом ждал новостей с континента. Опасения автора оказались напрасны: "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" при бюджете $11 млн собрали в прокате $ 775 млн.

Фильм и франшиза стали глобальным явлением поп-культуры планетарного масштаба, грандиозные эффекты, яркие декорации, экзотические костюмы и даже атрибутика – все стало культовым. В чем же состояло основное открытие Джорджа Лукаса?

"Звездные войны": микс фэнтези и фантастики

Друзья Лукаса, вроде автора "Крестного отца" режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, призывали его снимать остросоциальное кино, чтобы изображать общество, где произошел крах их идеалов – поколения 1960-х. И Лукас в начале своей карьеры снял в этом духе молодежную трагикомедию "Американские граффити" (1973), все-таки имевшую успех.

Но волшебнику Лукасу было тесно в рамках обычного психологического реализма. Он решил пойти другим путем. И некую острую социально-политическую ситуацию изобразить в космической опере.

Империю, которая уже почти везде победила, он списал с американской военщины, погрязшей во Вьетнаме. В сценарии, несмотря на торжество Империи, упоминалось, что где-то в уголке Вселенной осталась еще парочка бесстрашных рыцарей-джедаев, которые могут вернуть Республику.

Главная фишка "Звездных войн" – создание нового жанра – микса научной фантастики и фэнтези.

В научной фантастике события разворачиваются в обычной физической реальности – только в будущем. Оттуда Лукасом были взяты космические корабли, бластеры, инопланетяне, роботы, андроиды.

А от фэнтези он взял иерархию мифологических существ: император Палпатин, смахивающий на инквизитора, принцесса Лея, рыцари-джедаи. И магию, конечно. Девиз "Да пребудет с тобой Сила" Джордж позаимствовал из эзотерической повести Карлоса Кастанеды "Учение дона Хуана", которой увлекались с конца 1960-х все студенты поголовно.

Также сведения о мировой мифологии Лукас почерпнул из методички, гулявшей по Голливуду, которую составили продюсеры по исследованию мировой мифологии "Тысячеликий герой" Джозефа Кэмпбелла (1949). Там были проанализированы истории всех мифологических героев: от древнегреческих и древнеегипетских до библейских, и выведены общие черты их становления. Чтобы создать свою мифологию, нужно следовать определенным закономерностям мифологии мировой.

Джедаи и лазерный меч

Таким образом, с одной стороны Лукас вдохновлялся технологиями будущего, а с другой – мифологией, которая корнями уходит в прошлое. Но важно, как это соединить.

Яркий пример их синтеза – самый популярный атрибут "Звездных войн", лазерный меч. Согласитесь, вообще-то это довольно странная штука: как лазерный луч может внезапно обрываться? А вот представьте себе!

[ + – ] Поединки на световых мечах сделали "Звездные войны" настоящей рыцарской сагой: в космосе Фото: Кадр из фильма

Оружие научной фантастики – бластер, который поражает лазером. Оружие благородных средневековых рыцарей – меч. В их точке пересечения и получаем – лазерный меч. Но это так легко сказать: "Получаем".

Лукас признался, что в начале на съемочной площадке он вложил в руки джедаям (навеяны автору были самураями) обыкновенные железные мечи. Те самые, тяжеленные.

И вышла несуразица. На площадке появлялись плохие имперские воины с бластерами, которые чик-чик и – легко расстреливали наших джедаев без страха и упрека. Что может сталь против лазера? Ничего.

[ + – ] Буквальное скрещивание средневекового меча с бластером и породило гениальный в своей простоте лазерный или световой меч [ + – ] Буквальное скрещивание средневекового меча с бластером и породило гениальный в своей простоте лазерный или световой меч [ + – ] Буквальное скрещивание средневекового меча с бластером и породило гениальный в своей простоте лазерный или световой меч

До Лукаса дошло, что мечи должны использовать ту же лазерную энергию. И буквальное скрещивание средневекового меча с бластером и породило гениальный в своей простоте лазерный или световой меч. Воины света теперь были прекрасно вооружены!

Для съемок мечи пробовали делать из отражающих свет материалов. Они оказались хрупкими и часто ломались. Пришлось на площадке часто вообще махать воображаемым мечом, а "дорисовывать" его позднее.

Но, конечно, образ светового меча был бы неполным без характерного звука. Его издавал… сломанный ламповый телевизор. Показывал он паршиво, но жужжал – прекрасно. Теперь его жужжанием оснащены все лазерные космические мечи. Игрушечные, в том числе.

Тема с мечами продолжала усложняться по ходу развития саги. Ситхи у Лукаса сражаются красными мечами – это цвет страсти, выживания, а позитивные – рыцари-джедаи – машут зелеными – цвет земной любви.

Актер Сэмюель Джексон, игравший мастера-джедая Мейса Винду, вдруг попросил Лукаса: "А можно – мне фиолетовый?" Легенда гласит, что режиссер внимательно поглядел на него и сказал: "Тебе – можно!"

Фиолетовый – последний цвет спектра, цвет седьмой чакры, как утверждают индусы, связанной с духом! Сэмюель Джексон, безусловно, был достоин благородного, фиолетового меча.

Формула Лукаса: фэнтези – фантастика – магический космический эпос "Звездных войн". Отсюда и бешенный успех картины, которая привела в кинотеатры как любителей фэнтези, обожавших Толкиена, так и фанатов научной фантастки, тронутых на Азимове, Шекли и Филипе Дике. Понравилось и тем, и другим. Собственно, с тех пор обычно такие космические саги и снимаются как микс фантастики и фэнтези – как тот же "Аватар" Джеймса Кэмерона.

[ + – ] Фиолетовый меч Сэмюеля Джексона

А всем поклонникам "Звездных войн" сообщаем, что 27 мая состоится премьера сериала "Оби-Ван Кеноби", о котором поговорим отдельно.