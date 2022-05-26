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Юбилей "Звездных войн". Как Джордж Лукас изобрел световой меч и на какую войну намекал

Константин Рылев
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"Звездные войны", юбилей
Постер "Звездных войн" 1977 года

25 мая 1977 года вышел первый космический фильм Джорджа Лукаса "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", перекрывший бюджет в 70 раз. Сага о джедаях и имперцах продолжается: 27 мая состоится премьера сериала "Оби-Ван Кеноби".

Франшиза "Звездных войн" на сегодня включает в себя 11 художественных фильмов. Общие сборы от картин составили $10 млрд. "Звездные войны" перевернули представление о том, какая может быть научная фантастика. Да потому, что эта была и не совсем фантастика. Это был микс двух разных жанров, которые до Лукаса никто не смешивал между собой. А он – рискнул!

Риск, конечно, благородное дело, но Лукас настолько боялся провала первой картины, что во время премьеры сбежал на Гавайи, где в компании со Стивеном Спилбергом ждал новостей с континента. Опасения автора оказались напрасны: "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" при бюджете $11 млн собрали в прокате $ 775 млн.

Фильм и франшиза стали глобальным явлением поп-культуры планетарного масштаба, грандиозные эффекты, яркие декорации, экзотические костюмы и даже атрибутика – все стало культовым. В чем же состояло основное открытие Джорджа Лукаса?

"Звездные войны": микс фэнтези и фантастики

Друзья Лукаса, вроде автора "Крестного отца" режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, призывали его снимать остросоциальное кино, чтобы изображать общество, где произошел крах их идеалов – поколения 1960-х. И Лукас в начале своей карьеры снял в этом духе молодежную трагикомедию "Американские граффити" (1973), все-таки имевшую успех.

Но волшебнику Лукасу было тесно в рамках обычного психологического реализма. Он решил пойти другим путем. И некую острую социально-политическую ситуацию изобразить в космической опере.

Империю, которая уже почти везде победила, он списал с американской военщины, погрязшей во Вьетнаме. В сценарии, несмотря на торжество Империи, упоминалось, что где-то в уголке Вселенной осталась еще парочка бесстрашных рыцарей-джедаев, которые могут вернуть Республику.

Главная фишка "Звездных войн" – создание нового жанра – микса научной фантастики и фэнтези.

В научной фантастике события разворачиваются в обычной физической реальности – только в будущем. Оттуда Лукасом были взяты космические корабли, бластеры, инопланетяне, роботы, андроиды.

А от фэнтези он взял иерархию мифологических существ: император Палпатин, смахивающий на инквизитора, принцесса Лея, рыцари-джедаи. И магию, конечно. Девиз "Да пребудет с тобой Сила" Джордж позаимствовал из эзотерической повести Карлоса Кастанеды "Учение дона Хуана", которой увлекались с конца 1960-х все студенты поголовно.

Также сведения о мировой мифологии Лукас почерпнул из методички, гулявшей по Голливуду, которую составили продюсеры по исследованию мировой мифологии "Тысячеликий герой" Джозефа Кэмпбелла (1949). Там были проанализированы истории всех мифологических героев: от древнегреческих и древнеегипетских до библейских, и выведены общие черты их становления. Чтобы создать свою мифологию, нужно следовать определенным закономерностям мифологии мировой.

Джедаи и лазерный меч

Таким образом, с одной стороны Лукас вдохновлялся технологиями будущего, а с другой – мифологией, которая корнями уходит в прошлое. Но важно, как это соединить.

Яркий пример их синтеза – самый популярный атрибут "Звездных войн", лазерный меч. Согласитесь, вообще-то это довольно странная штука: как лазерный луч может внезапно обрываться? А вот представьте себе!

люк скайуокер, дарт вейдер, Звездные войны, световой меч, лазерный меч
Поединки на световых мечах сделали "Звездные войны" настоящей рыцарской сагой: в космосе
Фото: Кадр из фильма

Оружие научной фантастики – бластер, который поражает лазером. Оружие благородных средневековых рыцарей – меч. В их точке пересечения и получаем – лазерный меч. Но это так легко сказать: "Получаем".

Лукас признался, что в начале на съемочной площадке он вложил в руки джедаям (навеяны автору были самураями) обыкновенные железные мечи. Те самые, тяжеленные.

И вышла несуразица. На площадке появлялись плохие имперские воины с бластерами, которые чик-чик и – легко расстреливали наших джедаев без страха и упрека. Что может сталь против лазера? Ничего.

Звездные войны, световой меч, лазерный меч
Буквальное скрещивание средневекового меча с бластером и породило гениальный в своей простоте лазерный или световой меч
Звездные войны, световой меч, лазерный меч
Буквальное скрещивание средневекового меча с бластером и породило гениальный в своей простоте лазерный или световой меч
дарт вейдер, энакин скайвокер, энакин скайуокер, Звездные войны, световой меч, лазерный меч
Буквальное скрещивание средневекового меча с бластером и породило гениальный в своей простоте лазерный или световой меч
Звездные войны, световой меч, лазерный меч
Звездные войны, световой меч, лазерный меч
дарт вейдер, энакин скайвокер, энакин скайуокер, Звездные войны, световой меч, лазерный меч

До Лукаса дошло, что мечи должны использовать ту же лазерную энергию. И буквальное скрещивание средневекового меча с бластером и породило гениальный в своей простоте лазерный или световой меч. Воины света теперь были прекрасно вооружены!

Для съемок мечи пробовали делать из отражающих свет материалов. Они оказались хрупкими и часто ломались. Пришлось на площадке часто вообще махать воображаемым мечом, а "дорисовывать" его позднее.

Но, конечно, образ светового меча был бы неполным без характерного звука. Его издавал… сломанный ламповый телевизор. Показывал он паршиво, но жужжал – прекрасно. Теперь его жужжанием оснащены все лазерные космические мечи. Игрушечные, в том числе.

Тема с мечами продолжала усложняться по ходу развития саги. Ситхи у Лукаса сражаются красными мечами – это цвет страсти, выживания, а позитивные – рыцари-джедаи – машут зелеными – цвет земной любви.

Актер Сэмюель Джексон, игравший мастера-джедая Мейса Винду, вдруг попросил Лукаса: "А можно – мне фиолетовый?" Легенда гласит, что режиссер внимательно поглядел на него и сказал: "Тебе – можно!"

Фиолетовый – последний цвет спектра, цвет седьмой чакры, как утверждают индусы, связанной с духом! Сэмюель Джексон, безусловно, был достоин благородного, фиолетового меча.

Формула Лукаса: фэнтези – фантастика – магический космический эпос "Звездных войн". Отсюда и бешенный успех картины, которая привела в кинотеатры как любителей фэнтези, обожавших Толкиена, так и фанатов научной фантастки, тронутых на Азимове, Шекли и Филипе Дике. Понравилось и тем, и другим. Собственно, с тех пор обычно такие космические саги и снимаются как микс фантастики и фэнтези – как тот же "Аватар" Джеймса Кэмерона.

Звездные войны, световой меч, лазерный меч
Фиолетовый меч Сэмюеля Джексона

А всем поклонникам "Звездных войн" сообщаем, что 27 мая состоится премьера сериала "Оби-Ван Кеноби", о котором поговорим отдельно.

Трейлер к новому сериалу "Оби-Ван Кеноби"