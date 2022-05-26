Ювілей "Зоряних війн". Як Джордж Лукас винайшов світловий меч і пробудив Силу, що зібрала $10 млрд

25 травня 1977 року вийшов перший космічний фільм Джорджа Лукаса "Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія", що перекрив бюджет у 70 разів. Сага про джедаїв та імперців триває: 27 травня відбудеться прем'єра серіалу "Обі-Ван Кенобі".

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Франшиза "Зоряних війн" на сьогодні включає 11 художніх фільмів. Загальні збори від картин склали $10 млрд. "Зоряні війни" перевернули уявлення, якою може бути наукова фантастика. Та тому, що це була й не зовсім фантастика. То був мікс двох різних жанрів, які до Лукаса ніхто не змішував між собою. А він — ризикнув!

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Ризик, звичайно, благородна справа, але Лукас настільки боявся провалу першої картини, що під час прем'єри втік на Гаваї, де в компанії зі Стівеном Спілбергом чекав новин із континенту. Побоювання автора виявилися марними: "Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія" за бюджету $11 млн зібрали в прокаті $775 млн.

Фільм і франшиза стали глобальним явищем попкультури планетарного масштабу, грандіозні ефекти, яскраві декорації, екзотичні костюми та навіть атрибутика — все стало культовим. У чому полягало основне відкриття Джорджа Лукаса?

"Зоряні війни": мікс фентезі та фантастики

Друзі Лукаса, на кшталт автора "Хрещеного батька" режисера Френсіса Форда Копполи, закликали його знімати гостросоціальне кіно, щоб зображати суспільство, де відбувся крах їхніх ідеалів — покоління 1960-х. І Лукас на початку своєї кар'єри зняв у цьому дусі молодіжну трагікомедію "Американські графіті" (1973), яка все-таки мала успіх.

Але чарівнику Лукасу було тісно в межах звичайного психологічного реалізму. Він вирішив піти іншим шляхом. І якусь гостру соціально-політичну ситуацію зобразити в космічній опері.

Імперію, яка вже майже скрізь перемогла, він списав із американської воєнщини, що загрузла у В'єтнамі. У сценарії, незважаючи на урочистість Імперії, згадувалося, що десь у куточку Всесвіту залишилася ще пара безстрашних лицарів-джедаїв, які можуть повернути Республіку.

Головна фішка "Зоряних воєн" — створення нового жанру, міксу наукової фантастики та фентезі.

У науковій фантастиці події розгортаються у звичайній фізичній реальності — лише в майбутньому. Звідти Лукас узяв космічні кораблі, бластери, інопланетян, роботів, андроїдів.

А від фентезі він узяв ієрархію міфологічних істот: імператор Палпатін, що скидається на інквізитора, принцеса Лея, лицарі-джедаї. І магію, звісно. Девіз "Хай буде з тобою Сила" Джордж запозичив із езотеричної повісті Карлоса Кастанеди "Вчення дона Хуана", якою захоплювалися з кінця 1960-их усі студенти поголовно.

Також відомості про світову міфологію Лукас узяв із методички, що гуляла Голлівудом, яку склали продюсери з дослідження світової міфології "Тисячоликий герой" Джозефа Кемпбелла (1949). Там були проаналізовані історії всіх міфологічних героїв: від давньогрецьких і давньоєгипетських до біблійних, та виведено спільні риси їхнього становлення. Щоб створити свою міфологію, потрібно слідувати певним закономірностям міфології світової.

Джедаї та лазерний меч

Так, із одного боку, Лукас надихався технологіями майбутнього, а з іншого, міфологією, яка корінням сягає минулого. Але важливо, як це поєднати.

Яскравий приклад їхнього синтезу — найпопулярніший атрибут "Зоряних воєн", лазерний меч. Погодьтеся, це досить дивна штука: як лазерний промінь може раптово обриватися? А ось уявіть собі!

[ + – ] Поєдинки на світлових мечах зробили "Зоряні війни" справжньою лицарською сагою: у космосі Фото: Кадр из фильма

Зброя наукової фантастики — бластер, який вражає лазером. Зброя благородних середньовічних лицарів — меч. У їхній точці перетину й отримуємо лазерний меч. Але це так легко сказати: "Отримуємо".

Лукас зізнався, що на початку на знімальному майданчику він вклав у руки джедаям (які були натхненні для автора самураями) звичайні залізні мечі. Ті самі, тяжкі.

І вийшла нісенітниця. На майданчику з'являлися погані імперські воїни з бластерами, які чик-чик і легко розстрілювали наших джедаїв без страху та докору. Що може стати проти лазера? Нічого.

[ + – ] Буквальне схрещування середньовічного меча з бластером і породило геніальний у своїй простоті лазерний чи світловий меч. [ + – ] Буквальне схрещування середньовічного меча з бластером і породило геніальний у своїй простоті лазерний чи світловий меч. [ + – ] Буквальне схрещування середньовічного меча з бластером і породило геніальний у своїй простоті лазерний чи світловий меч.

До Лукаса дійшло, що мечі повинні використовувати ту саму лазерну енергію. І буквальне схрещування середньовічного меча з бластером і породило геніальний у своїй простоті лазерний чи світловий меч. Воїни світла тепер були чудово озброєні!

Для зйомок мечі пробували робити з матеріалів, що відбивають світло. Вони виявилися крихкими та часто ламалися. Довелося на майданчику часто взагалі махати уявним мечем, а "малювати" його пізніше.

Але, звичайно, образ світлового меча був неповним без характерного звуку. Його видавав… зламаний ламповий телевізор. Показував він паршиво, але дзижчав чудово. Тепер його дзижчанням оснащені всі лазерні космічні мечі. Іграшкові, зокрема.

Тема з мечами продовжувала ускладнюватись у ході розвитку саги. Ситхи в Лукаса борються червоними мечами — це колір пристрасті, виживання, а позитивні, лицарі-джедаї, махають зеленими — колір земної любові.

Актор Семюель Джексон, який грав майстра-джедая Мейса Вінду, раптом попросив Лукаса: "А можна мені фіолетовий?" Легенда каже, що режисер уважно подивився на нього та сказав: "Тобі — можна!"

Фіолетовий — останній колір спектру, колір сьомої чакри, як стверджують індуси, пов'язаний із духом! Семюель Джексон, безумовно, був гідний благородного фіолетового меча.

Формула Лукаса: фентезі — фантастика — магічний космічний епос "Зоряних війн". Звідси й шалений успіх картини, яка привела до кінотеатрів як любителів фентезі, які обожнювали Толкієна, так і фанатів наукової фантастки, які шаленіли від Азімова, Шеклі та Філіпа Діка. Сподобалося і тим, і іншим. Власне, з тих пір зазвичай такі космічні саги й знімаються як мікс фантастики та фентезі — як той самий "Аватар" Джеймса Кемерона.

[ + – ] Фіолетовий меч Семюеля Джексона

А всім шанувальникам "Зоряних війн" повідомляємо, що 27 травня відбудеться прем'єра серіалу "Обі-Ван Кенобі", про який поговоримо окремо.