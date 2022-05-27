Премьера "Оби-Ван Кеноби". Сериал интригует появлением у джедаев новых кровожадных врагов

Исполнитель главной роли Юэн Макгрегор не хотел сниматься в сериале "Оби-Ван Кеноби", но его убедили фанаты космической саги.

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Стриминговый сервис Disney+ в пятницу, 27 мая выпускает в свет мини-сериал с Юэном Макгрегором "Оби-Ван Кеноби". В первом сезоне заявлено шесть эпизодов. Показ сериала продлится с 27 мая по 22 июня. В нем впервые выступят новые враги джедаев – инквизиторы, и один старый закоренелый ученик, друг и враг – Дарт Вейдер.

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Юэн Макгрегор в "Звездных войнах". Слава нашла героя

Юэн Макгрегор в первый раз сыграл джедая Оби-Вана уже более двадцати лет назад. Куда уж больше вжиться в образ? Но все оказалось, не так однозначно: актер не хотел возвращаться к родным для него "Звездным войнам" из-за нещадной критики приквелов.

"Скрытая угроза" (1999) была первым фильмом после оригинальной трилогии. Ему досталось от профессиональных критиков – сказались завышенные ожидания.

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"Мне было тяжело. Фильм вышел и получил такой удар, что мне сложно было с этим справиться. К тому же это произошло на довольно раннем этапе моей карьеры", – жаловался актер.

Реакция на следующие приквелы – "Атака клонов" (2002) и "Месть ситхов" (2005) тоже была неоднозначной. Макгрегор не планировал возвращения во франшизу. Однако все изменило отношение к нему фанатов. Артист стал легендой "Звездных войн" и чаще встречал поклонников саги, для которых уже он был частью героической космической истории, а не тех ворчунов, которые воспринимали на ура только ранние фильмы Джорджа Лукаса.

"Теперь я встречаюсь с людьми, для которых мы снимали эти фильмы, когда они были детьми. И наши фильмы по "Звездным войнам" – это уже их фильмы по "Звездным войнам", – с гордостью заметил Макгрегор. – Приятно, наконец, получить волну позитива. Пусть с опозданием".

[ + – ] Сериал "Оби-Ван Кеноби": официальный трейлер

Поэтому когда студия обсудила с ним возможное возвращение к роли, Юэн Макгрегор согласился. В августе 2019 года авторы сериала официально объявили, что Макгрегор снимется в проекте.

"Оби-Ван Кеноби": предыстория событий

Трилогия приквелов показала поклонникам фантастической саги становление Империи во главе с Палпатином. Большинство джедаев были истреблены после Приказа 66, который положил начало гражданской войне.

Оби-Ван после выполнения опасной миссии по устранению генерала Гривуса, командовавшего армией дроидов, вынужден был сойтись в дуэли со своим учеником – Энакином Скайуокером. После победы над бывшим товарищем по оружию мастер надолго скрылся на Татуине. Там он присматривал за ребенком Энакина и Падме – Люком Скайуокером.

Сам Энакин после поражения в поединке еле оклемался. Однако своевременная помощь нового учителя-ситха помогла ему выкарабкаться и после хирургического вмешательства экс-джедай получил свои знаменитые черные доспехи и маску – его образ стал законченным. Превращение в Дарта Вейдера свершилось! В этом устрашающем облике он верой и правдой стал служить императору, насаждая новый порядок и уничтожая бывших "коллег"-джедаев.

На оставшихся в живых рыцарей Республики охотятся кровожадные инквизиторы во главе с Верховным Инквизитором. Это будет их первое появление в проектах "Звездных войн" – прежде их показывали только в играх и анимационном сериале "Повстанцы".

[ + – ] Так выглядит Великий Инквизитор

Судя по трейлеру "Оби-Вана", инквизиторы попадут на Татуин: их появление угрожает тайне Люка и Оби-Вана.

Ждите появления здесь и Дарта Вейдера, в роли которого снова задействован Хейден Кристенсен, впервые сыгравший его в фильме "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" (2005).

Говорят, Дарт Вейдер опять сразится с Оби-Ваном, но из сценарных деталей сюжета немного предано огласке. Зато известно об изменениях самого характера сценария.

Оби-Ван Кеноби и Дарт Вейдер. Оптимистическая трагедия

Разработку сюжета начали в 2017 году. Тогда за сценарий взялся Хуссейн Амини ("Драйв"). Запуск производства планировали на 2020-й год, но незадолго до съемок проект заморозили из-за расхождений в видении истории: продюсеры посчитали, что сценарий излишне пессимистичен. Съемка была перенесена.

[ + – ] Сериал "Оби-Ван Кеноби": официальный трейлер

"Мы стремимся сделать обнадеживающую, воодушевляющую историю. Это сложно, когда вы начинаете с персонажа в том состоянии, в котором Оби-Ван был в "Мести ситхов". Это довольно мрачное состояние", – выступила от продюсерской группы Кэтлин Кеннеди.

В итоге сценариста заменили на Джоби Гарольда ("Меч короля Артура"). Тот занялся трансформациями состояния лидера джедаев. "Когда мы в последний раз видели Оби-Вана в приквелах, он был очень эмоционален. А когда мы увидим его в "Новой надежде", он станет мастером дзен. Это история, которую я хотел понять – что же случилось с Оби-Ваном", – поделился своими взглядами на историю новый сценарист.

[ + – ] Сериал "Оби-Ван Кеноби": "Звездные войны" не заканчиваются [ + – ] Сериал "Оби-Ван Кеноби": "Звездные войны" не заканчиваются [ + – ] Сериал "Оби-Ван Кеноби": "Звездные войны" не заканчиваются [ + – ] Сериал "Оби-Ван Кеноби": "Звездные войны" не заканчиваются [ + – ] Сериал "Оби-Ван Кеноби": "Звездные войны" не заканчиваются

Дарт Вейдер мог не появиться в сериале. На роль главного антагониста планировался другой ученик императора – Дарт Мол. Но после переработки сценария, на место Мола ввели Дарта Вейдера. Продюсер сериала подтвердила, что в команде были разные точки зрения. В результате давний дуэт противников – Оби-Ван и Дарт Вейдер был восстановлен.

Известно, что новый сценарист лично приложил руку к тому, чтобы Вейдера играл именно Кристенсен. "Хейден теперь сам – значимая часть этого персонажа", – поделился своими соображениями Гарольд.

И хотя борьба Оби-Ван Кеноби и Дарта Вейдера будет упорной, не это станет самым важным в данной истории – интригуют ее создатели.

Сегодня она стартует!

Премьера сериала "Оби-Ван Кеноби" — 27 мая 2022 года.