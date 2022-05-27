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Прем'єра "Обі-Ван Кенобі". Серіал інтригує появою в джедаїв нових кровожерливих ворогів

Костянтин Рильов
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Кадр із серіалу "Обі-Ван Кенобі"

Виконавець головної ролі Юен Мак-Грегор не хотів зніматись у серіалі "Обі-Ван Кенобі", але його переконали фанати космічної саги.

Стрімінговий сервіс Disney+ у п'ятницю, 27 травня, випускає у світ міні-серіал з Юеном Мак-Грегором "Обі-Ван Кенобі". В першому сезоні заявлено шість епізодів. Показ серіалу триватиме з 27 травня до 22 червня. В ньому вперше виступатимуть нові вороги джедаїв — інквізитори, і один старий закоренілий учень, друг і ворог — Дарт Вейдер.

Юен Мак-Грегор у "Зоряних війнах". Слава знайшла героя

Юен Мак-Грегор вперше зіграв джедая Обі-Вана вже понад двадцять років тому. Як ще більше вжитися в образ? Але все виявилося не так однозначно: актор не хотів повертатися до рідних для нього "Зоряних війн" через нещадну критику приквелів.

"Прихована загроза" (1999) була першим фільмом після оригінальної трилогії. Йому дісталося від професійних критиків — далися взнаки завищені очікування.

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"Мені було важко. Фільм вийшов і отримав такий удар, що мені важко було з цим впоратися. До того ж це сталося на ранньому етапі моєї кар'єри", — скаржився актор.

Реакція на наступні приквели — "Атака клонів" (2002) та "Помста ситхів" (2005) теж була неоднозначною. Мак-Грегор не планував повернення у франшизу. Проте все змінило ставлення до нього фанатів. Актор став легендою "Зоряних війн" і частіше зустрічав шанувальників саги, для яких уже він був частиною героїчної космічної історії, а не тих буркунів, які сприймали на ура лише ранні фільми Джорджа Лукаса.

"Тепер я зустрічаюся з людьми, для яких ми знімали ці фільми, коли вони були дітьми. І наші фільми про "Зоряні війни" — це вже фільми про "Зоряні війни"", — з гордістю зауважив Мак-Грегор. — Приємно нарешті отримати хвилю позитиву. Нехай із запізненням".

Серіал "Обі-Ван Кенобі": офіційний трейлер

Тому, коли студія обговорила з ним можливе повернення до ролі, Юен Мак-Грегор погодився. У серпні 2019 року автори серіалу офіційно оголосили, що Мак-Грегор зніметься у проєкті.

"Обі-Ван Кенобі": передісторія подій

Трилогія приквелів показала шанувальникам фантастичної саги становлення Імперії на чолі з Палпатіном. Більшість джедаїв винищена після Наказу 66, який започаткував громадянську війну.

Обі-Ван після виконання небезпечної місії з усунення генерала Гривуса, який командував армією дроїдів, змушений був зійтись у дуелі зі своїм учнем — Енакіном Скайвокером. Після перемоги над колишнім товаришем зі зброї майстер надовго втік на Татуїн. Там він доглядав дитину Енакіна і Падме — Люка Скайвокера.

Сам Енакін після поразки в поєдинку ледве віджив. Однак своєчасна допомога нового вчителя-ситха допомогла йому видертися і після хірургічного втручання ексджедай отримав свої знамениті чорні зброю та маску — його образ став закінченим. Перетворення на Дарта Вейдера відбулося! В цьому жахливому образі він вірою і правдою став служити імператору, насаджуючи новий порядок і знищуючи колишніх "колег"-джедаїв.

На решту живих лицарів Республіки полюють кровожерливі інквізитори на чолі з Верховним Інквізитором. Це буде їхня перша поява в проєктах "Зоряних війн" — насамперед їх показували лише в іграх та анімаційному серіалі "Повстанці".

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Такий вигляд має Великий Інквізитор

Судячи з трейлера "Обі-Вана", інквізитори потраплять на Татуїн: їхня поява загрожує таємниці Люка та Обі-Вана.

Чекайте на появу тут і Дарта Вейдера, в ролі якого знову залучений Гайден Крістенсен, який вперше зіграв його у фільмі "Зоряні війни. Епізод III: Помста ситхів" (2005).

Кажуть, Дарт Вейдер знову битиметься з Обі-Ваном, але зі сценарних деталей сюжету мало що розголошено. Натомість відомо про зміни самого характеру сценарію.

Обі-Ван Кенобі та Дарт Вейдер. Оптимістична трагедія

Розробку сюжету розпочали у 2017 році. Тоді за сценарій узявся Гусейн Аміні (Драйв). Запуск виробництва планували на 2020 рік, але незадовго до зйомок проєкт заморозили через розбіжності в баченні історії: продюсери вважали, що сценарій надто песимістичний. Зйомку перенесено.

Серіал "Обі-Ван Кенобі": офіційний трейлер

"Ми прагнемо зробити обнадійливу історію, що надихає. Це складно, коли ви починаєте з персонажа в тому стані, в якому Обі-Ван був у "Помсті ситхів". Це досить похмурий стан", — виступила від продюсерської групи Кетлін Кеннеді.

У результаті сценариста замінили на Джобі Гарольда ("Меч короля Артура"). Той зайнявся трансформаціями стану лідера джедаїв. "Коли ми востаннє бачили Обі-Вана у приквелах, він був дуже емоційний. А коли ми побачимо його в "Новій надії", він стане майстром дзен. Це історія, яку я хотів зрозуміти — що ж сталося з Обі-Ваном" — поділився своїми поглядами на історію новий сценарист.

Серіал "Обі-Ван Кенобі": "Зоряні війни" не закінчуються
Серіал "Обі-Ван Кенобі": "Зоряні війни" не закінчуються
Серіал "Обі-Ван Кенобі": "Зоряні війни" не закінчуються
Серіал "Обі-Ван Кенобі": "Зоряні війни" не закінчуються
Серіал "Обі-Ван Кенобі": "Зоряні війни" не закінчуються
Серіал "Обі-Ван Кенобі": "Зоряні війни" не закінчуються
Серіал "Обі-Ван Кенобі": "Зоряні війни" не закінчуються
Серіал "Обі-Ван Кенобі": "Зоряні війни" не закінчуються
Серіал "Обі-Ван Кенобі": "Зоряні війни" не закінчуються
Серіал "Обі-Ван Кенобі": "Зоряні війни" не закінчуються
Серіал "Обі-Ван Кенобі": "Зоряні війни" не закінчуються
Серіал "Обі-Ван Кенобі": "Зоряні війни" не закінчуються
Серіал "Обі-Ван Кенобі": "Зоряні війни" не закінчуються
Серіал "Обі-Ван Кенобі": "Зоряні війни" не закінчуються
Серіал "Обі-Ван Кенобі": "Зоряні війни" не закінчуються

Дарт Вейдер міг не з'явитися в серіалі. На роль головного антагоніста планувався інший учень імператора Дарт Мол. Але після перероблення сценарію на місце Мола ввели Дарта Вейдера. Продюсерка серіалу підтвердила, що в команді були різні точки зору. В результаті давній дует супротивників — Обі-Ван та Дарт Вейдер — відновлений.

Відомо, що новий сценарист особисто доклав руку, щоб Вейдера грав саме Крістенсен. "Хейден тепер сам — значна частина цього персонажа", — поділився своїми міркуваннями Гарольд.

І хоча боротьба Обі-Ван Кенобі та Дарта Вейдера буде затятою, не це стане найважливішим у цій історії — інтригують її творці.

Сьогодні вона стартує!

Прем'єра серіалу "Обі-Ван Кенобі" — 27 травня 2022 року.

Серіал "Обі-Ван Кенобі": фінальний трейлер