Леди в красном: Сальма Хайек с 15-летней дочерью посетили "Оскар-2023" (фото, видео)

Спутницей Сальмы на звездном вечере была ее 15-летняя дочь Валентина Палома Пино.

Related video

Сальма Хайек превратила церемонию вручения премии "Оскар" в идеальное свидание матери и дочери. 56-летняя американская актриса взяла с собой 15-летнюю Валентину на звездное мероприятие в воскресенье вечером, и они вдвоем выглядели потрясающе в красных нарядах. Об этом пишет Daily Mail.

Хайек выбрала огненно-красное обтягивающие платье от Gucci с пайетками, вырезом по линии декольте и длинной струящейся юбкой. Знаменитость оставила свои длинные каштановые волосы свободными волнами и сделала смелый макияж, включая дымчатые глаза и ягодный цвет губ.

Ее дочь выбрала красное платье А-силуэта без бретелек, которое она дополнила блестящим чокером и гламурными волнами в стиле Старого Голливуда.

Обе они сочетали свои гламурные образы с металлическими клатчами — у Сальмы был золотой, а у Валентины — серебряный.

Сальма Хайек с дочерью Валентиной Фото: Getty Images

Напомним, победителем в категории "Лучший художественный фильм" стала абсурдистская картина "Все, везде и сразу". Эта лента стала рекордсменом премии Оскар-2023, выиграв в общей сложности 7 статуэток.

Также Фокус писал, что Сальма Хайек снялась в чувственной фотосессии и дала откровенное интервью GQ.